Pronostici Football Americano NFL: Eagles-Giants, Raiders-Buccaneers, Rams-Bears e partite di Week 7

Philadelphia Eagles-NY Giants aprono la week 7 col Thursday Night del 22 ottobre 2020. Il resto delle partite si giocano come sempre la domenica, col Sunday Night Las Vegas Raiders-Tampa Bay Buccaneers e poi ci sarà il monday night LA Rams-Chicago Bears.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 7

Philadelphia Eagles-N.Y. Giants: UNDER 45.5 @1.80 (stake 1)

Thursday Night con gli Eagles che affrontano i pessimi Giants ma sono devastati dagli infortuni e infatti sono passati da -6 a -4.5 come linea di handicap. Non ci sono il TE Zach Ertz ed è in dubbio anche il RB Miles Sanders oltre a Lane Johnson, un bel problema per il quarterback Carson Wentz che inoltre subisce sempre troppi sack. Il pass rush di New York potrebbe fare la sua sporca figura e vado su una sfida a basso punteggio che gli Eagles potranno a loro volta improntare sulla difesa e sul controllo del cronometro, con Daniel Jones che alla guida dei Giants che, ricordiamo, hanno perso il RB Saquon Barkley arma importante dell'attacco di NYG. Nonostante questo i G Men hanno utilizzato molto il running game con Devonta Freeman e lo stesso Jones, e questo mi porta decisamente verso Under.

New Orleans Saints-Carolina Panthers

I Saints arrivano da 2 vittorie e dalla settimana di bye. Sono favoriti a -7.0 in casa contro i Panthers che hanno perso in casa contro i Bears e sono 1-5-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta.

Cincinnati Bengals-Cleveland Browns

Entrambe hanno perso la scorsa settimana con i Browns che a Pittsburgh non hanno funzionato in attacco ma sono favoriti a -3.0 in questa trasferta. Bengals e Browns sono Over 5-0-1 negli ultimi precedenti. C'è però da considerare anche il meteo col 40% di possibili di pioggia a Cincy domenica.

Houston Texans-Green Bay Packers

Primo ko stagionale per i Packers che si sono arresi a Tampa (Rodgers perde contro Brady) ma rimangono 4-1 ATS nelle scommesse rispetto al 1-5 ATS di Houston che è tornata a capitolare nel 36-42 OT in Tennesse. Green Bay favorita a -3.5 e linea O/U altissima a 57.0 punti. I Packers hanno segnato solo 10 punti a Tampa, ma rimangono uno dei miglior attacchi della NFL. Houston arriva da una partita da 78 punti totali! Ecco giustificata la linea punti totali.

Tennessee Titans-Pittsburgh Steelers

42 punti in OT per avere la meglio dei Texans, oggi i Titans ospitano la super difesa di Pittsburgh (18.8 punti concessi di media) in un vero scontro tra titani ancora imbattuti, entrambi con record di 5-0 (ma gli Steelers vanno meglio con 4-1 ATS nelle scommesse rispetto al negativo 2-3 ATS dei Titans). Occhio al pass rush di Pittsburgh visto che non arrivano buone notizie per il QB di Tennesse, Ryan Tannehill, che ha perso il left tackle Taylor Lewan per il resto dell'anno.

Atlanta Falcons-Detroit Lions

I Falcons si sono finalmente sbloccati col 40-23 in Minnesota e ora cercano la prima vittoria in casa (0-3) dove sono favoriti a -2.5 contro i Lions che hanno vinto a Jacksonville. Linea O/U a 55.5 punti. Detroit ed Atlanta sono Under 6-2 negli ultimi precedenti.

N.Y. Jets-Buffalo Bills

Tremendi Jets che sono 0-6 (anche 0-6 ATS) e per molti chiuderanno 0-16. I Bills in trasferta sono chiamati a coprire 2 TD di handicap (-13.5). Ancora in dubbio il QB Sam Darnold, i Jets potrebbero giocare ancora con Joe Flacco che ha "guidato" nello 0-24 contro Miami.

Washington Football Team-Dallas Cowboys

Washington apriva a +3.0 da sfavorita in casa nella classica contro Dallas, ma dopo aver visto i Cowboys post Prescot e con Andy Dalton come QB, le cose sembrano crollate. La difesa di Dallas è imbarazzante a tratti e se crolla anche l'attacco è un problema per i Cowboys che vanno malissimo anche per gli scommettitori (0-6 ATS).

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks

I Seahawks sono imbattuti (5-0 con 4-1 ATS) e arrivano dalla settimana di bye. I Cardinals hanno approfittato dei Cowboys ma sono sfavoriti a +3.5 in casa. I Seahawks sono 5-1-1 ATS negli ultimi viaggi in Arizona. Murray contro Wilson in regia. Vedremo molti punti? Linea O/U a 56.0 punti totali ma a State Farm Stadium Cardinals e Seahawks hanno sempre segnato Under.

New England Patriots-San Francisco 49ers

Brutta prova interna dei Patriots che hanno perso 12-18 contro i Broncos e passano da -5.5 a -2.5 contro i 49ers che si sono ben ripresi dal ko contro Mimai, col 24-16 sui Rams. I Patriots vanno male per gli scommettitori (già dal finale 2019 con Brady) visto che sono 3-8-1 ATS nelle ultime 12 partite. Brutte notizie però per San Francisco che rischia di essere ancora senza il running back Raheem Mostert ed è in dubbio anche il left tackle Trent Williams.

Denver Broncos-Kansas City Chiefs

I Broncos hanno sorpreso i Patriots e ora cercano la prima vittoria in casa (0-2), complicata però contro i Chiefs di Patrick Mahomes che hanno vinto a Buffalo e sono 5-1 (4-2 ATS). Kansas City è favorita a -9.5 mentre la linea O/U è a 46.0 punti, insolitamente bassa per KC, ma non per Denver che anche con Lock rimane una squadra da bassi punteggi. Sarà così anche contro i Chiefs? Limitare l'attacco di KC non è facile, ma non dimentichiamoci che anche i Chiefs sono molto solidi dietro, non sono solo Mahomes, Kelce e soci d'attacco.

L.A. Chargers-Jacksonville Jaguars

Chargers sono 1-4 e non hanno ancora vinto in casa (0-2). I Jaguars sono 0-3 in trasferta e dopo la prima vittoria a sorpresa all'esordio contro Indianapolis, hanno perso le successive 5 partite con 0-5 ATS. LAC arriva dalla settimana di bye e domina 8-0 ATS nei precedenti contro Jacksonville. Oggi I Chargers sono chiamati a coprire più di un TD di handicap (-7.5).

Las Vegas Raiders-Tampa Bay Buccaners

Bel Sunday Night con I Raiders che giocano in casa ma sono sfavoriti a +3.0 contro Brady e compagni che hanno fermato i Packers. Las Vegas ha però dimostrato di esserci alla grande e prima del bye era andata a vincere a KC, unica squadra capace di battere i Chiefs al momento. Linea O/U 53.0 punti con Raiders e Buccaners che sono Over 5-0 negli ultimi scontri ma non dimentichiamo la difesa di Tampa che è la migliore come total yard concesse, appena 282.0 (20.3 punti).

L.A. Rams-Chicago Bears

Il Monday night si gioca ad LA con i Rams favoriti a -6.0 (aprivano a -7) e cercheranno di riscattare la sconfitta a an Francisco. Qui i Rams hanno vinto entrambe le partite ma i Bears sono 3-0 (con 3-0 ATS) in trasferta e continuano a vincere grazie alla propria difesa. I Rams sono 7-1 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente, Chicago è però 7-3 ATS negli ultimi precedenti contro LAR.

