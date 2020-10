Pronostici Football Americano NFL: Carolina Panthers-Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys, NY Giants-Tampa Bay Buccaneers e partite di Week 8

Vediamo tutto quello che c'è da sapere su tutte le partite della week 8 di Football Americano NFL al via col Thursday Night Carolina Panthers-Atlanta Falcons. Alla domenica il resto delle partite, tra cui il big match Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers anche se il Sunday night è Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys mentre lunedì saranno NY Giants-Tampa Bay Buccaneers a chiudere i giochi col consueto monday night.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 8

🏈Carolina Panthers-Atlanta Falcons: UNDER 52.5 @1.83 (stake 0.5)

Un altro Thursday Night un pò così così diciamo, non il massimo della vita e non è la prima volta quest'anno (anzi in 8 week solo 1 TNF decente). I Falcons sono una delle squadre più ridicole della stagione (1-6 di record con 2-5 ATS) e la settimana scorsa ne hanno persa un altra in casa contro i Lions. Atlanta è abbonata a farsi recuperare nei finali, mentre i Panthers stanno andando meglio del previsto anche se nelle ultime 2 settimane sono calati con 2 sconfitte. Matt Ryan arriva dalla sua peggior prestazione stagionale (226 yards) e Julio Jones dovrebbe essere in campo, ma in che condizioni? Lo stesso Ryan se le cose non dovessero funzionare potrebbe andare con le corse di Todd Gurley, quindi molto running game mi porta a giocare Under. Per Carolina Teddy Bridgewater ultimamente non sta convincendo ed è ancora in dubbio il RB Christian McCaffrey. La difesa dei Falcons ha fatto qualche piccolo passo in avanti con esattamente 23 punti concessi in ognuna delle ultime 3 partite in cui ha migliorato nei 3° down e in red-zone e anche sulle corse (3.6 yard a portata concesse). Sono un po in dubbio oggi ma la linea O/U mi sembra altina e gioco mezzo stake su Under come è stato nel precedente vinto 26-13 dai Panthers ad Atlanta, nonostante una buona prova di Bridgewater (313 yards). Falcons e Panthers sono Under 11-3-1 negli ultimi precedenti.

Detroit Lions-Indianapolis Colts

I Lions non hanno ancora vinto in casa (0-2 con 0-2 ATS). 4 vittorie nelle ultime 5 dei Colts, 2° miglior difesa come total yard (288.0) e passing yard (199.7) e 4° come punti subiti (19.2). Colts favoriti a -2.5 nonostante la trasferta e linea O/U a 50.0 punti totali. I Lions sono Over 8-1 in casa. Detroit ha anche uno 0-7 ATS nelle ultime partite di Week 8.

Green Bay Packers-Minnesota Vikings

Dopo la prima sconfitta dell'anno a Tampa i Packers si sono rimessi subito in pista col 35-20 su Houston e in stagione hanno già battuto i rivali storici del Minnesota per 43-34 a domicilio. A Lambeau Field Aaron Rodgers e compagni sono favoriti con -7.0 punti (linea O/U 51.0 punti totali dopo i 77 del precedente). Una buona notizia in questa stagione difficile dei Vikings, si è tornato ad allenare il running back Dalvin Cook.

Kansas City Chiefs-NY Jets

Il meglio contro il peggio. I Chiefs (6-1 con 5-2 ATS) arrivano da 2 vittorie con la difesa che ha lavorato da dio. Per molti i Jets finiranno senza vittorie quest'anno (al momento 0-7 con 1-6 ATS). Piove sul bagnato per i Jets che hanno in dubbio i WR Jamison Crowder e Breshad Perriman. KC ha giusto qualche punto di spread da coprire, -19.5! I Chiefs sono 8-1-1 ATS in casa e 6-2 ATS nei precedenti contro NYJ.

Cleveland Browns-Las Vegas Raiders

Cleveland non ha ancora perso in casa (3-0 con 2-1 ATS). I Browns arrivano dal 37-34 con un grande Baker Mayfield che continua ad alternare belle prove a pessime prestazioni. I Raiders hanno vinto solo 1 delle ultime 4 partite, ma che vittoria a KC, mentre la settimana scorsa non c'è stato niente da fare contro i Bucs di Brady. Browns favoriti a -2.5, ma la brutta notizia (anche per Mayfield) è l'infortunio di Odell Beckham Jr che ha già finito la stagione.

Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers

Big match e sfida divisionale con Baltimore che ha un record di 5-1 (ma l'unica sconfitta l'ha subita proprio in casa) mentre Pittsburgh non smette di sorprendere ed è l'unica squadra ancora imbattuta (6-0) con anche un 5-1 ATS nelle scommesse. Gli Steelers hanno una difesa che potrà mettere pressione a Lamar Jackson e i Ravens che segnano 29.8 punti di media e sono i migliori della NFL sulle corse con 164.3 rushing yards, ma gli Steelers in difesa sono 2° sulle corse (68.8) e primi in assoluto come total yard concesse (286.3). I Ravens sono favoriti a -4.0, linea O/U a 46.5 punti totali. Sfida non semplice da pronosticare, anche se le statistiche ci dicono che gli Steelers sono 3-7-1 ATS nei precedenti contro i Ravens.

Cincinnati Bengals-Tennessee Titans

I Bengals sono 1-5-1 (ma 5-2 ATS nelle scommesse), i Titans al contrario sono 5-1 (ma con 2-4 ATS) anche se arrivano dal primo ko stagionale nella super sfida contro Pittsburgh. I Bengals arrivano da 3 sconfitte ma Burrow sta crescendo anche se oggi Cincy è sfavorita con +5.5 punti di handicap.

Miami Dolphins-LA Rams

It's Tua time. Fitzpatrick dovrebbe lasciare spazio all'esordio dal primo minuto dell'atteso rookie Tua Tagovailoa, ma Miami è sfavorita (+3.5) in casa ed è scesa di 3 punti pieni la linea O/U (46.0), non per Tua ma perché Miami arriva dal 24-0 facile facile su NYJ prima del bye e anche perché i Rams arrivano dal 24-10 su Chicago e stanno dominando con la difesa guidata da Aaron Donald più che con l'attacco di Goff. Va anche detto che c'è un 50% di chance di pioggia e venti abbastanza forti che non aiutano nel gioco aereo.

Buffalo Bills-New England Patriots

I Patriots sono 0-2 in trasferta (anche 0-2 ATS) e da dopo il covid Cam Newton e compagni non sembrano gli stessi. New England arriva da 3 sconfitte (0-3 ATS) con soli 9.3 punti segnati di media mentre i Bills dopo 2 sconfitte hanno approfittato del turno facile contro i Jets, dove però hanno faticato più del previsto nel 18-10 finale. I Patriots in avanti non avranno Julian Edelman e sono dati venti molto forti per domenica. La linea O/U è sprofondata dai 46.0 punti totali d'apertura ai 41.0 attuali mentre Buffalo è favorita e passa da -3.0 a -4.0.

Denver Broncos-LA Chargers

I Broncos attendono ancora la prima vittoria interna dell'anno (0-3) mentre i Chargers hanno un perfetto 3-0 ATS almeno per gli scommettitori e dopo 4 sconfitte di fila Herbert ha guidato i suoi al 39-29 contro i Jaguars. I Broncos dopo 2 vittorie hanno perso 16-43 contro i Chiefs, con la difesa, punto di forza di Denver, esplosa di colpo, e in avanti è in dubbio il running back Phillip Lindsay.

Chicago Bears-New Orleans Saints

I Bears hanno perso il prime time a LAR e oggi sfidano l'attacco di Drew Brees che segna 30.0 punti di media. La difesa di Chicago è la migliore nel complesso e potrebbe essere quella giusta per il primo Under stagionale per New Orleans che al momento è O/U 6-0 in questo 2020 e Over 6-2 negli ultimi viaggi al Soldier Field di Chicago.

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

I Seahawks arrivano dal primo ko stagionale, lo spettacolare 34-37 OT in Arizona, ma al CenturyLink Field rimangono imbattuti (3-0). Buon momento per i 49ers che arrivano da 2 vittorie in cui hanno concesso in tutto 22 punti. Non sarà facile reggere l'urto dell'attacco di Russell Wilson questa settimana per San Francisco sfavorita a +3.0 (linea O/U a 54.0 punti totali). Ci sono però problemi in infermeria da ambo le parti. Il running back di Seattle Chris Carson è in dubbio e anche il backup Carlos Hyde non è al meglio. San Francisco è senza il WR Deebo Samuel oltre al RB Raheem Mostert, ma non c'è problema visto che al suo posto Jeff Wilson ha giocato una prestazione straordinaria contro i Patriots (112 yards e 3 touchdowns in 17 portate).

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys

Chi si prende la NFC East più brutta di sempre? Forse lo sapremo dopo questa sfida a cui Dallas arriva malissimo dopo 2 sconfitte con 13 punti segnati in tutto. No Prescott no Party con Andy Dalton che inoltre ha subito un brutto colpo a Washington ed è in dubbio per i Cowboys che rischiano di giocare col 3° QB. Gli Eagles dopo 2 sconfitte hanno vinto, ma con una grande fatica contro NYG (22-21) e non convincono neanche loro, anche se potrebbero approfittare dei problemi di Dallas e del fattore campo. Non a caso gli Eagles sono favoriti a -9.0, su una linea che apriva a -3.5 in questo Sunday night.

NY Giants-Tampa Bay Buccaneers

Monday Night. Per Tampa Chris Godwin rimanein forte dubbio ma c'è un Antonio Brown in più per Tom Brady. I Buccaneers non smettono di sorprendere dal mercato, ma anche in campo con le ultime 2 vittorie dominanti (83 punti segnati, solo 30 concessi). Tampa non è solo attacco (3° migliore di NFL con 31.7 punti segnati di media) ma anche difesa: 1° come rushing yard (66.0), 3° in total yard (291.3) e 8° come punti concessi di media (20.3). NYG segna solo 17.4 punti di media (31° attacco NFL). I Giants hanno un record di 1-6, ma con un 4-3 ATS, lo stesso rendimento di Tampa nelle scommesse. I Buccaneers sono strafavoriti a -12.0 nonostante il prime time in trasferta al MetLife Stadium. I Giants sono 3-13 ATS quando giocano in casa da sfavoriti e la franchigia che gioca in trasferta è avanti 6-0-1 ATS nei precedenti tra NYG e Tampa.

