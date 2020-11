Pronostici Football Americano NFL: San Francisco 49ers-Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints, NY Jets-New England Patriots e partite di Week 9

La Week 9 di Football Americano NFL sarà aperta il 5 novembre dal Thursday Night San Francisco 49ers-Green Bay Packers. Domenica il grosso delle partite, compreso il Sunday Night Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints mentre lunedì si chiude col monday night NY Jets-New England Patriots.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 9

🏈San Francisco 49ers-Green Bay Packers: ADAMS OVER 73.5 YARD RICEZIONE (stake 0.5)

Infermeria piena per i 49ers con gravi problemi sia in attacco (Jimmy Garoppolo, George Kittle, Dante Pettis, Raheem Mostert, Deebo Samuel e Jeff Wilson, in rientro Tevin Coleman) che in difesa (Richard Sherman, Dee Ford, Nick Bosa, Solomon Thomas, Ezekiel Ansah), una bella notizia per Aaron Rodgers (1,948 yards, 20 touchdowns e 2 soli intercetti) che guida un attacco da 31.3 punti segnati di media e deve rifarsi della sconfitta interna contro i Vikings. La difesa dei 49ers è buona con 21.6 punti concessi di media, ma come detto le assenze nelle secondarie sono tante ed importanti. Anche i Packers hanno in dubbio il RB Aaron Jones e contro la difesa a pezzi di SF potrebbe prendersi la scena il WR Davante Adams in connessione con Rodgers. Adams è stato fermato a 53 yard contro i Vikings, ma nella partita precedente, quella del rientro, ne aveva segnate 196 su 13 ricezioni a Houston!!! Al Levi's Stadium non è data pioggia, condizioni buone per giocare un buon football e magari per vedere dei bei big play con Rodgers e Adams.

Minnesota Vikings-Detroit Lions

I Vikings arrivano dalla vittoria a Green Bay e sono favoriti in casa (dove sono 0-3) anche contro i Lions. Minnesota passa da -2.5 a -4.0 perchè Detroit ha perso il suo miglior WR, Kenny Golladay. I Lions sono comunque 3-1 (anche 3-1 ATS nelle scommesse) in trasferta nel 2020.

Atlanta Falcons-Denver Broncos

I Falcons sono 0-4 in casa (0-4 ATS) mentre i Broncos hanno un perfetto 3-0 ATS in trasferta e oggi si giocano sfavoriti a +4.0. Atlanta è riuscita a vincere 2 partite dopo il successo in Carolina ma anche Denver arriva da una bella vittoria contro i Chargers.

Jacksonville Jaguars-Houston Texans

Si sfidano due franchigie che arrivano entrambe dal bye e hanno entrambe un record di 1-6. I Jaguars sono 2-5 ATS nelle scommesse, i Texans fanno anche peggio con 1-6 ATS. L'unica vittoria stagionale Houston l'ha fatta proprio in casa in week 5 contro i Jaguars superati 30-14 in quell'occasione mentre Jacksonville dopo la sorpresa all'esordio contro i Colts ha perso le altre 6 partite. Jacksonville apriva sfavorita a +4.0 anche in casa, una linea ulteriormente salita a +7.0. A Jacksonville 60% di temporali e forti venti attesi per domenica ma la linea O/ rimane alta a 50.5 punti totali (apriva a 51.0).



Kansas City Chiefs-Carolina Panthers

I Chiefs sono 7-1 (6-2 ATS), arrivano dal facile 35-9 sui Jets e l'attacco di Patrick Mahomes segna 31.6 punti di media, ma anche la difesa di KC è solida con 19.0 punti concessi di media. Oggi i Chiefs sono favoriti in doppia cifra (-10.5). Occhio però al rendimento esterno dei Panthers in trasferta (3-1 ATS) che sono anche 4-0 ATS nelle ultime partite da underdog anche se Carolina ultimamente non ha giocato bene. Non dovrebbe piovere ma a KC domenica ci saranno forti venti tra i 15 e i 25 mph. Nonostante questo la possibile assenza di pioggia ha fatto salire la linea totale O/U da 50.5. 52.5.

Buffalo Bills-Seattle Seahawks

Sfida molto interessante con Buffalo che ha un record di 6-2 (ma con 3-5 ATS nelle scommesse) mentre Seattle è 6-1 (5-2 ATS). Il fattore campo non basta a Buffalo che apriva da sfavorita a +1,5, una linea andata a crescere a +3.0. Sempre Over negli ultimi 6 precedenti tra Bills e Seahawks e non a caso la linea O/U è stabile ma è la più alta della week a 55.0 punti totali.

Tennessee Titans-Chicago Bears

Problemi in Tennessee con i Titans reduci da 2 sconfitte, ma anche Chicago arriva da 2 ko consecutivi. I Bears però non hanno giocato male nel 23-26 OT contro i Saints e hanno sempre un ottima difesa che concede 20.8 punti di media, ma il problema rimane l'attacco fermo a 20.1 punti segnati e appena 85.6 rushing yard. I Titans in casa sono comunque favoriti con -6.0 punti. I Titans sono Over 8-0 nelle uscite dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente e Over 7-0 in Week 9. Linea O/U in crescita da 44.0 a 47.0 punti totali, ma ancora attaccabile.

Indianapolis Colts-Baltimore Ravens

Da una parte i Colts sono imbattuti in casa (3-0), dall'altra i Ravens lo sono in trasfera (3-0) e devono riscattare la sconfitta interna nel big match contro i rivali di Pittsburgh. I Colts arrivano da 2 vittorie ma sono sfavoriti anche se si gioca al Lucas Oil Stadium, con linea passata da +4.0 a +2.0 visto che Lamar Jackson dopo quella di Pittsburgh potrebbe faticare anche contro la difesa dei Colts che è la 2° migliore sulle corse (79.9 rushing yard) contro il top attacco su corsa, quello di Baltimore appunto (178.7 rushing yard). I Colts sono 0-5 ATS in casa da underdog ma i Ravens sono 0-7 ATS dopo una sconfitta e 1-10 ATS nei precedenti contro Indianapolis. Baltimore ha annunciato anche la positività al covid del cornerback Marlon Humphrey.

Washington Football Team-NY Giants

I Giants hanno spaventato i Bucs al monday night di week 8, ma alla fine hanno perso e ora sono 1-7 (ma con 5-3 ATS nelle scommesse). Poco meglio Washington con 2-5, ma vista la situazione disastrosa nella propria division ha ancora possibilità di vittoria e oggi è favorita a -2.5. Washington aveva però concesso l'unica vittoria stagionale ai G-Men, in week 6 a NY con 20-19 per i Giants. Linea O/U molto bassa anche oggi (42.5) del resto parliamo di NYG che ha il 31° attacco come punti segnati e total yard (18.1, 291.8) mentre quello di Washington è 30° in NFL (19.0, 292.7). I Giants sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders

I Chargers hanno un record di 2-5, ma al contrario vanno bene nelle scommesse (5-2 ATS). Oggi LAC sarà senza il defensive end Joey Bosa e la linea passa da -2.5 a -1.0, anche se Justin Herbert e compagni rimangono leggermente favoriti contro i Raiders che arrivano dalla vittoria a Cleveland ma rimangono una squadra imprevedibile. I Raiders sono Under 16-3-1 negli ultimi viaggi a Los Angeles. La linea O/U è scesa di un punto a 51.5.

Arizona Cardinals-Miami Dolphins

I Cardinals aprivano favoriti a -6.0 in casa contro Miami, ma la linea è scesa a -4.5 dopo gli annunci del linebacker Devon Kennard e del cornerback Byron Murphy positivi al covid. I Dolphins hanno vinto la prima con Tua al via, ma più grazie alla difesa e agli avversari (Rams) deludenti rispetto al rendimento del cookie QB prodotto di Alabama. Miami è comunque alla 3° vittoria di fila (3-0 ATS) proprio come Arizona (3-0 ATS). I Dolphins hanno anche un ottimo 6-0 ATS nelle uscite dopo una settimana di bye. I Cardinals sono invece Under 5-0 dopo il bye.

Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints

Tampa ha sempre vinto in casa (3-0 con 2-1 ATS) e anche oggi Tom Brady e compagni sono favoriti a -4.0 nella sfida contro Drew Brees e i Saints. Entrambe arrivano a questo atteso Sunday Night dopo una vittoria sofferta in trasferta e questi due QB futuri hall of famer si sono sfidati subito in week 1 a New Orleans con 34-23 per i Saints che sono 4-0 ATS nei precedenti contro Tampa. I Saints sono anche Over 7-0 nelle ultime partite, i Buccaneers sono Over 6-0 in casa da favoriti e Over 5-1 nei precedenti contro i Saints. La linea O/U, che apriva alta a 55.0, è in discesa a 51.0 visto che c'è un 50% di pioggia per domenica in Florida, e venti tra 10 e 20 mph.

New York Jets-New England Patriots

Il monday night che chiuderà la settimana si gioca al MetLife Stadium e non è il massimo dello spettacolo. I Jets sono 0-8 (1-7 ATS) e probabilmente chiuderanno il 2020 senza vittorie, ma anche i Patriots dal rientro dal covid sono inguardabili e ne hanno perse 4 di fila. NYJ è imbarazzante in attacco, il peggiore come punti segnati (appena 11.8), come total yard (259.0) e anche come yard su lanci (155.9) e l'assenza del miglior WR, Crowder, non aiuta. Non è un caso una linea O/U bassa a 41.5 punti totali. I Jets sfavoriti a +7.5 nonostante giochino in casa contro un avversario in grand difficoltà, ma come detto NYJ tra assenze, partenze e problemi vari è davvero una squadra di categoria quai inferiore in questa stagione 2020 NFL. I Patriots sono 5-1 ATS nei precedenti contro NYJ, ma erano i tempi di Brady, non di Cam Newton. Ci aspetta un monday night davvero bruttino (come ci hanno ormai abituato i Thursday Night).

