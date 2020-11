Pronostici Football Americano NFL: Tennessee Titans-Indianapolis Colts, New England Patriots-Baltimore Ravens, Chicago Bears-Minnesota Vikings e partite di Week 10

Week 10 di Football Americano NFL aperta dal Thursday Night Tennessee Titans-Indianapolis Colts. Tra le partite di domenica il Sunday night è New England Patriots-Baltimore Ravens mentre a chiudere ci sarà il monday night Chicago Bears-Minnesota Vikings.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 10

🏈Tennessee Titans-Indianapolis Colts: UNDER 49.5 @1.76 (stake 1)

I Colts arrivano dal 10-24 interno contro i Ravens, con un impreciso Philip Rivers e questa volta la difesa non è bastata, ma potrà limitare il punto di forza di Tennessee, il running back Derrick Henry visto che Indianapolis ha la 3° miglior difesa come rushing yard concesse (83.6). Ryan Tannehill e i Titans arrivano dalla vittoria contro Chicago, ma hanno segnato solo 22.7 punti di media nelle ultime 3 partite e dopo la settimana corta potremmo vedere under su una partita che si preannuncia molto fisica. Indy dovrebbe ritrovare T.Y. Hilton ma Tennessee molto pobabilmente sarà ancora senza Adam Humphries.

N.Y. Giants-Philadelphia Eagles

I Giants hanno vinto a Washington, gli Eagles arrivano da 2 vittorie e hanno l'opportunità di confermare la leadership nella division più brutta di sempre. Per domenica 60% di possibilità di pioggia, ma nonostante questo la linea è salita da 41.5 a 44.5. Gli Eagles sono Over 10-1 negli ultimi viaggi a New York. In week 1 Philadelphia ha vinto 22-21 contro NYG.

Detroit Lions-Washington Football Team

I Lions hanno rallentato con 2 sconfitte e ci sono problemi anche dal quarterback Matthew Stafford che non è al 100%. Washington ha perso anche a NYG. I Lions sono Over 9-1 in casa ma Under 8-1-1 nei precedenti contro Washington.

Green Bay Packers-Jacksonville Jaguars

I Packers hanno un record di 6-2 (anche 6-2 ATS). Aaron Rodgers guida il 3° miglior attacco come punti segnati di media (31.6) e sfida i Jaguars che sono 1-7 (3-5 ATS) che hanno la peggior difesa NFL (30.9). C'è però un 40% di possibilità di pioggia nella frozen tundra.

Cleveland Browns-Houston Texans

I Browns arrivano dal bye dopo il pessimo 6-16 contro Las Vegas, ma è tornato il running back Nick Chubb e Cleveland passa da -2.5 a -3.5 in casa contro i Texans che dopo 2 sconfitte hanno vinto in trasferta, ma faticando anche a Jacksonville. Linea O/U crollata da 55.0 a 49.0 punti totali e per domenica è attesa pioggia ad intermittenza e venti a 10-20 mph.

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers

I Buccaneers e Tom Brady devono archiviare la dura lezione subita nel 3-38 contro i Saints. I Panthers sono 3-6, al contrario del record di 6-3 di Tampa, ma Carolina va meglio nelle scommesse (5-4 ATS contro il 4-5 ATS di Tampa). I Panthers arrivano comunque da 4 sconfitte di fila. Il running back Christian McCaffrey è tornato con 151 yards e 2 touchdowns nel 31-33 contro KC, ma è nuovamente infortunato e potrebbe non giocare. In Week 3 i ì Buccaneers vinsero 31-17 in casa contro i Panthers.

Las Vegas Raiders-Denver Broncos

I Raiders hanno vinto 31-26 a LAC, con Las Vegas che si porta Over 6-1-1 in stagione. I Broncos arrivano dal 27-34 ad Atlanta. Linea O/U scesa di un punto a 50.0, ma Raiders e Broncos sono Under 7-0 negli ultimi precedenti.

Arizona Cardinals-Buffalo Bills

I Bills hanno battuto 44-34 i Seahawks con una grande prova d'attacco e tornando a coprire un handicap che non coprivano da 4 partite. Arizona ha perso 31-34 contro Miami, ma rimane la miglior squadra come total yard prodotte di media (422.0). I Bills sono Over 6-0-1 dopo una vittoria. La linea O/U apriva a 49.0, è decollata a 56.0 punti totali di media!

Miami Dolphins-L.A. Chargers

Molto bene i Dolphins di Tua Tagovailoa che hanno vinto la 4° partita di fila (4-0 ATS) e passano da 1-5 a -2.5 contro i Chargers, nella grande sfida tra ookie QB con Justin Herbert. I Chargers se la passano peggio e arrivano da 2 sconfitte e sono 1-4 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

New Orleans Saints-San Francisco 49ers

5 vittorie di fila per i Saints che hanno dominato 38-3 a Tampa, segnando anche il primo Under stagionale dopo 7 over. I 49ers hanno sempre l'infermeria piena di giocatori importanti (tra cui Garoppolo, Kittle e Mostert) e arrivano da 2 sconfitte con 0-2 ATS.

L.A. Rams-Seattle Seahawks

I Rams sono 3-0 in casa dove rientrano dopo la sconfitta a Miami prima del bye. Anche i Seahawks arrivano da una sconfitta a Buffalo e hanno la peggior difesa come total yard (455.8) e yard su lancio (362.1), specialità in cui LAR è 2° (291.9 e 197.1). I Seahawks hanno però il miglior attacco con 34.3 punti e 298.1 passing yard con Russel Wilson e dovrebbero rientrare anche i running backs Chris Carson e Carlos Hyde. I Rams sono comunque favoriti a -2.0. Linea O/U molto alta a 54.5 punti totali.

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals

Arrivano brutte notizie su Pittsburgh, unica squadra ancora imbattuta (8-0 con 6-2 ATS) visto che il tight end Vance McDonald è risultato positivo al covid e anche il quarterback Ben Roethlisberger non giocherà. Pittsburgh passa da -10 a -7.5 in casa contro i Bengals di Joe Burrow che hanno un ottimo 6-2 ATS nelle scommesse e prima del bye avevano battuto 31-20 i Titans.

New England Patriots-Baltimore Ravens

60% di pioggia nel Sunday night al Gillette Stadium dove i Patriots sono sfavoriti con linea in salita sopra al TD (+7.5). New England ha rischiato ma alla fine ha vinto in rimonta contro la peggior squadra NFL per distacco, i Jets. I Ravens dopo la sconfitta contro i rivali di Pittsburgh si sono rifatti nel 24-10 a Indy.

Chicago Bears-Minnesota Vikings

Chiudiamo col monday night a Soldier Field dove i Bears son passati da favoriti a -2.0, a sfavoriti a +2.5 anche per via di molte assenze e giocatori non al meglio, tra cui il running back David Montgomery. I Vikings ne hanno vinte 2 di fila sorprendendo a Green Bay e battendo 34-20 i Lions con ritorno impressionante di Dalvin Cook, giocatore capace di fare davvero la differenza. I Vikings sono 2-12 ATS negli ultimi monday night e 3-14 ATS negli ultimi viaggi a Chicago.

