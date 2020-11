Pronostici Football Americano NFL: Seattle Seahawks-Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers-LA Rams e partite di Week 11

In arrivo una nuova settimana di Football Americano NFL, la Week 11 che sarò aperta dall'interessante Thursday Night Seattle Seahawks-Arizona Cardinals. Il Sunday Night vede in campo Mahomes in Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs mentre a chiudere ci sarà il Monday Night con Tampa Bay Buccaneers-LA Rams.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 11

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals

Non dovrebbe piovere a CenturyLink Field (25%), quindi l'enorme linea O/U è tornata a salire a 57.0 punti totali in questo Thursday Night spettacolare tra Russell Wilson e Kyler Murray, due candidati mvp, in questo scontro al vertice della NFC West con record di 6-3 (e ci sono anche i Rams a 6-3). Wilson rientra da due brutte batoste in trasferta, ma in casa ha il miglior QB rating della lega, 126.2 (solo 98.3 fuori casa). Arizona ha avuto a sua volta bisogno di un Hail Mary pass spettacolare di DeAndre Hopkins prima di avere la meglio in casa sui Bills. Ad ottobre è finita 37-34 OT per i Cardinals in Arizona, ma oggi i Seahawks sul proprio campo potrebbero prendersi la rivincita. Seattle segna 32.2 punti di media (1°) con 405.9 total yard (3°), Arizona risponde con 29.6 (7°) e 425.4 (1°). Il problema sono le difese, specialmente quella di Seattle che è la peggiore come total yard concesse (448.3), tremenda sui lanci, ma ottima sulle corse (4° con 95.0) quindi le pericolose sgambate di Murray potranno essere contenute. Seahawks e Cardinals sono Under 6-3 negli ultimi precedenti e la linea è molto alta, lascio stare.

Washington Football Team-Cincinnati Bengals

Dura lezione per Joe Burrow e i Bengals nel 10-36 di Pittsburgh. Cincinnati è 0-4 in trasferta. Washington arriva da 2 sconfitte e si gioca alla pari in casa contro i Bengals. Linea O/U in salita da 45.5 a 47.0 punti totali. Cincinnati è Over 3-0-1 nelle ultime partite.

New Orleans Saints-Atlanta Falcons

I Saints sono passati da -7.0 a -4.5 perché le condizioni di Drew Brees rimangono in dubbio e al suo posto potremmo vedere Jameis Winston che però è un buon backup e ha già portato alla vittoria New Orleans per 27-13 su San Francisco dopo l'infortunio di Brees. I Falcons si sono ripresi (troppo tardi) con 2 vittorie.

Jacksonville Jaguars-Pittsburgh Steelers

Il calendario agevole sta aiutando e non poco gli imbattuti Steelers (9-0 con 7-2 ATS) che ora sfidano i Jaguars (1-8) sfavoriti a +10.5 anche in casa, reduci da 8 sconfitte dopo aver vinto la prima contro i Colts e sempre senza Minshew. Linea O/U a 46.5 punti con gli Steelers che sono Under 4-1 negli ultimi viaggi a Jacksonville. I Jaguars hanno tra i peggiori attacchi, ma anche tra le peggiori difese, punto di forza di Pittsburgh che concede solo 19.0 punti a partita.

Cleveland Browns-Philadelphia Eagles

Per domenica atteso un 40% di possibilità di pioggia e venti a 10-20 mph al FirstEnergy Stadium ma la linea O/U rimane stabile a 47.5 punti totali. Cleveland è 4-1 in casa e arriva dalla vittoria sui Texans. Gli Eagles sono 1-3 in trasferta e il 17-27 della settimana scorsa a NY ha complicato le cose nella division più scarsa degli ultimi anni, la NFC East dove comunque Carson Wentz e compagni rimangono al comando nonostante un record di 3-5-1. Gli Eagles si giocano a +3.0 e sono 1-6 ATS dopo una sconfitta ma Cleveland non ha mai coperto l'handicap nelle ultime 4 settimane (0-4 ATS).

Carolina Panthers-Detroit Lions

I Panthers sono 1-4 in casa (1-4 ATS) mentre i Lions sono 3-2 in trasferta (3-2 ATS). La notizia più importante riguarda però il quarterback di Carolina, Teddy Bridgewater in dubbio, ma anche quello di Detroit, Matthew Stafford, ha dei problemi. Secondo le ultime news entrambi dovrebbero giocare ma in queste condizioni i bookmakers al momento non hanno rilasciato quote e linee.

Baltimore Ravens-Tennessee Titans

I Ravens si sono inceppati con la sconfitta in New England, 2° ko in 3 settimane a novembre per Lamar Jackson e soci. Anche i Titans non se la stanno passando bene con 3 sconfitte nelle ultime 4. Tennessee si gioca sfavorita a +6.0, ma quest'anno non ha ancora coperto un singolo handicap in trasferta (0-3 ATS). Non dimentichiamo poi la voglia di rivalsa di Baltimore che lo scorso anno uscì al primo turno di playoffs da favorita proprio per mano dei Titans con un Derrick Henry monumentale da 195 rushing yard, a sopperire alla ridicola prova di Ryan Tannehill (7/14 con 88 yard lanciate, ma 2 TD pass almeno).

Houston Texans-New England Patriots

La squadra di Belichick la scorsa settimana in casa è tornata a tirare fuori gli attributi dopo 5 brutte prove (vittoria sui Jets compresa) e ha battuto i Ravens. Houston sta attraversando una stagione molto negativa con record di 2-7 al momento (2-7 ATS). I Texans aprivano a -1.5, ma ora si giocano sfavoriti a +2.5.

LA Chargers-NY Jets

I Jets (0-9 con 2-7 ATS e 0-4 ATS in trasferta) arrivano dal bye, i Chargers hanno perso contro Miami nella sfida tra Herbert e Tua. LAC ha un record di 2-7 (ma con 5-4 ATS) e oggi si gioca a -8.5 in casa contro i pessimi Jets attualmente titolari del peggio attacco come total yard (266.0), passing yard (167.1) e punti segnati (13.4) ma anche la difesa è tra le peggiori (402.7 total yard e 29.8 punti).

Minnesota Vikings-Dallas Cowboys

Tornano dal buy anche i Cowboys, aporoposito di squadre scarse (0-4 in trasferta con anche 0-4 ATS). Dallas è un dramma anche per gli scommettitori quest'anno (1-8 ATS) mentre i Vikings con Dalvin Cook hanno ritrovato sorriso e vittorie, 3 di fila, compreso il primo monday night vinto in carriera da Kirk Cousins dopo 9 ko. E' proprio un momento magico per Minnesota...I Vikings sono 6-1 ATS nelle ultime partite, i Cowboys sono 0-5 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota. Padroni di casa favoriti a -7.0, anche se la linea è in discesa da -9.5 (in salita da 46.5 a 48.5 invece la linea O/U).

Denver Broncos-Miami Dolphins

I Dolphins non ne vogliono sapere di fermarsi e hanno un record di 6-3 (3-1 in trasferta) con un ottimo rendimento anche nelle scommesse (7-2 ATS) dopo le ultime 5 vittorie. Tua Tagovailoa è entrato bene nei meccanismi e la difesa di Miami fa il resto con 20.2 punti concessi di media. Molti più problemi per Denver che rientra da due sconfitte in trasferta. I Broncos aprivano favoriti a -1.0, ma sono passati a +3.5 anche perchè il QB Drew Lock (4 intercetti settimana scorsa) e il suo miglior WR, Jared Jeudy sono in dubbio.

Indianapolis Colts-Green Bay Packers

Bella sfida al Lucas Oil Stadium dove i Colts sono leggermente favoriti a -2.0 contro i Packers che hanno un record di 7-2, aiutati però da un calendario agevole. La settimana scorsa a GB i Packers hanno rischiato la frittata contro i Jaguars, vincendo 24-20 soltanto in rimonta. Aaron Rodgers guida però quello che rimane il 3° miglior attacco come punti segnati (30.8) e 6° come total yard. Il punto di forza di Indianapolis è la difesa, 4° come punti concessi (19.7) e 1° come total yard (290.4). Chi prevarrà? Sfida molto interessante con linea O/U passata da 49.0 a 51.0 punti totali. Del resto Colts e Packers hanno sempre segnato Over negli ultimi 5 scontri.

Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs

Sunday Night al Allegiant Stadium dove tornano in campo i Chiefs dopo il bye e dopo 4 vittorie di fila. Patrick Mahomes e compagni hanno un record di 8-1 (6-3 ATS) ma occhio ai pericolosi Raiders (6-3 con anche 6-3 ATS) che arrivano da 3 vittorie e hanno +7.0 punti di spread in appoggio. Non dimentichiamo che lo scorso 11 ottobre a KC, proprio per mano dei Raiders è arrivata la prima e finora unica sconfitta dei Chiefs, 32-40 con una grande prova di Derrek Carr (347 yard e 3 TD pass), mentre a Mahomes non bastarono 340 yard e 2 TD pass. Linea O/U enorme a 56.5 punti totali. KC si prenderà la rivincita? Vedremo ancora tanti punti? Le domande sono tante e le possibili defezioni non aiutano a decifrare la sfida. I Raiders hanno comunicato la positività al Covid del defensive end Clelin Ferrell, i Chiefs quelle del left tackle Erik Fisher e del right tackle Mitchell Schwartz (manca anche Martinas Rankin).

Tampa Bay Buccaneers-LA Rams

Chiudiamo col monday night dal Raymond James Stadium con i Buccaneers di Tom Brady favoriti a -4.0 nella bella sfida contro i Rams che arrivano dalla vittoria sui Seahawks con cui rimangono in corsa per la vittoria divisionale. Al momento le linee O/U sono stabili a 48.5 punti totali. I Rams sono decisamente squadra da Under quest'anno (O/U 2-7) grazie alla 2° miglior difesa come punti (18.7) e total yard concesse (296.4), ma non sottovalutate la difesa di Tampa, 8° come punti (22.6), 3° come total yard (300.3) e 1° in assoluto sulle corse (76.6).