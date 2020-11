Pronostici Football Americano NFL: Thanksgiving Day, Green Bay Packers-Chicago Bears, Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks e partite di Week 12

Siamo arrivati alla Week 12, quella aperta dal Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento con 3 partite, anche se la più bella, Pittsburgh-Baltimore, è stata rinviata a domenica, quando si giocherà anche il Sunday Night Green Bay Packers-Chicago Bears mentre il monday night sarà Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 12

Detroit Lions-Houston Texans

Detroit gioca in casa ma è sfavorita a +3. Il quarterback Matthew Stafford dovrebbe giocare ma non è al meglio e in attacco sono fuori anche RB D'Andre Swift, WR Kenny Golladay e WR Danny Amendola. I Texans arrivano dalla vittoria 27-20 contro i Patriots con grande prova del QB Deshaun Watson da 344 yards e 2 TDs. Anche Houston ha qualche problema in avanti senza Randall Cobb e anche con Kenny Stills in forse. Sono più per Houston -2.5 e soprattutto per Under 51.5 viste le mancanze da ambo gli attacchi. Sono però preoccupato dalle difese, tra quelle che concedono più punti e yard.

Dallas Cowboys-Washington Football Team

Sfida di NFC East e basterebbe questo per dire che parliamo di una partita bruttina per questo Thanksgiving Day. Dallas è favorita a -3.0 dopo la vittoria in Minnesota ma anche Washington arriva dal 20-9 su Cincinnati. Ad ottobre Washington ha vinto 25-3 a Dallas. I Cowboys hanno ritrovato almeno il backup QB Andy Dalton che ha molti target su cui puntare, ad iniziare dal WR Amari Cooper ma anche il RB Ezekiel Elliott. Dall'altra parte c'è Alex Smith e sembra di parlare di una sfida di anni fa più che del 2020 contro Dalton. Gli attacchi sono meglio delle difese, specialmente per Dallas, e mi piace Over qui, ma anche il -2.5 di Dallas. Non penso lo avrei mai detto dopo l'infortunio di Prescott, ma i Cowboys giocano in casa e nella rivalità con Washington secondo me se la giocheranno in diretta nazionale nel giorno del ringraziamento.

N.Y. Jets-Miami Dolphins

I Jets sono 0-10 (3-7 ATS) e oggi si giocano a +7.0 in casa conto i Dolphins che dopo 5 vittorie si sono fermati a Denver. Ad ottobre a Miami i Dolphins dominarono 24-0 contro i Jets, con i Dolphins che sono 5-0-1 ATS negli ultimi precedenti contro NYJ.

Cincinnati Bengals-N.Y. Giants

I Bengals la settimana scorsa non hanno solo perso 9-20 a Washington, ma hanno perso per infortunio anche il rookie QB Burrow e al suo posto ci sarà il backup Ryan Finley. I Giants arrivano da 2 vittorie e sono favoriti a -6.0 (aprivano a -3.0). 40% di possibilità di pioggia ma la linea O/U rimane stabile a 43.0 punti totali. I Giants hanno un perfetto 4-0 ATS nelle ultime partite, i Bengals sono però 6-1 ATS dopo una sconfitta.

Buffalo Bills-L.A. Chargers

I Chargers si giocano passano da +6.0 a +5.5 nella trasferta a Buffalo con i Bills che sono 4-1 in casa mentre LAC è 1-4 in trasferta. I Chargers ritrovano il running back Austin Ekeler che manca da week 4. I Bills dopo 3 vittorie hanno perso 30-32 in Arizona. Linea O/U alta a 53.0 punti totali ma LAC arriva da 7 Over consecutivi.

Indianapolis Colts-Tennessee Titans

Entrambe hanno un record di 7-3 ma i Colts vanno meglio nelle scommesse con 6-4 ATS (4-6 ATS per Tennessee). I Titans arrivano dal 30-24 OT a Baltimore ma anche i Colts arrivano da 2 vittorie. Il 12 novembre in Tennessee i Colts passarono 34-17. I Titans sono 2-7 ATS negli ultimi viaggi ad Indianapolis e oggi si giocano a +3.0.

Minnesota Vikings-Carolina Panthers

Minnesota è 1-4 in casa e qui hanno perso 28-31 anche contro Dallas la settimana scorsa. Dopo 5 sconfitte Carolina ha vinto 20-0 in casa contro Detroit, nonostante l'assenza del QB Teddy Bridgewater che però si è tornato ad allenare e dovrebbe essere in campo in Minnesota mentre i Vikings sono senza Adam Thielen (123 yards e 2 touchdowns contro Dallas) ma rimangono favoriti a -3.5. I Panthers sono 4-0 ATS nelle ultime trasferte.

Atlanta Falcons-Las Vegas Raiders

I Falcons si giocavano alla pari ma sono passati sfavoriti a +3.0 anche se giocano in casa. I Raiders sono 4-1 in trasferta (anche 4-1 ATS nelle scommesse) mentre Atlanta è 1-4 in casa (1-4 ATS) e rientra dal 9-24 a New Orleans. Las Vegas dopo 3 vittorie si è ben battuta ma ha perso 31-35 contro i Chiefs. I Raiders sono comunque 4-0 ATS nelle ultime partite.

Jacksonville Jaguars-Cleveland Browns

I Jaguars (1-9) giocano in casa da sfavoriti a +6.0 e cercano di stoppare una serie di 9 sconfitte mentre Cleveland arriva da 2 successi interni nonostante la perdita della stella, il defensive end Myles Garrett ma anche del cornerback Denzel Ward, quindi problemi in difesa per Cleveland che però in trasferta ha un rendimento da 1-9 ATS nelle ultime 10 lontano da casa e 1-4 ATS nei precedenti contro i Jaguars. Linea O/U in salita da 46.5 a 49.0 punti totali anche se c'è un 40% di possibilità di pioggia.



New England Patriots-Arizona Cardinals

Brutto infortunio del running back Rex Burkhead e quest'anno il gioco su corsa è fondamentale per New England che perde quindi un elemento importante e si gioca a +2.5 (apriva alla pari) dopo la sconfitta a Houston. I Cardinals devono rifarsi dal 21-28 a Seattle. Anche la linea O/U è in salita a 49.0 punti totali ma i Patriots sono Under 5-1 in casa, i Cardinals sono Under 5-0 in trasferta.

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens

Si doveva giocare giovedì ma i problemi di covid hanno portato al rinvio della partita più interessante della settimana. Baltimore sta faticando con 3 sconfitte nelle ultime 4 settimane e ha i running backs Mark Ingram II e J.K. Dobbins positivi al covid. Gli Steelers sono gli unici ancora imbattuti (10-0 con 8-2 ATS) e passano da -2.5 a -4.0 visti i problemi dei rivali divisionali di Baltimore che già il primo novembre persero 24-28 in casa contro gli Steelers. I Ravens sono però 4-1-1 ATS negli ultimi viaggi a Pittsburgh.

Denver Broncos-New Orleans Saints

I Saints hanno vinto 6 partite di fila e continuano a trionfare nonostante l'assenza di Drew Brees ma nel 20-9 su Atlanta ci ha pensato la difesa e non è un caso se è in discesa ad 46.0 a 43.5 punti totali la linea O/U contro Denver che dopo 2 sconfitte ha vinto una partita a basso punteggio contro Miami (20-13). I Saints sono Over 5-1 in trasferta ma i Broncos sono Under 17-4 in casa contro squadre con record esterno vincente (3-1 per New Orleans fuori casa quest'anno).

L.A. Rams-San Francisco 49ers

I Rams arrivano da 2 importanti vittorie su Seahawks e a Tampa, e sono imbattuti in casa (4-0 con 3-1 ATS). 3 sconfitte di fila per San Francisco che va comunque meglio in trasferta (3-2) che in casa (1-4) ma l'unica vittoria interna è arrivata ad ottobre proprio contro LAR (24-16). I 49ers sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs

La vecchia scuola di Tom Brady contro la nuova scuola di Patrick Mahomes. I Buccaneers hanno perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in casa. I Chiefs sono imbattuti in trasferta (5-0) e arrivano da 5 vittorie di fila anche se nelle ultime 2 non hanno coperto l'handicap. I Buccaneers sono 2-9-2 ATS in casa e oggi sono sfavoriti a +3.5.

Green Bay Packers-Chicago Bears

Linea O/U in calo a 45.0 punti totali visto che a Lambeau Field ci sarà molto freddo con temperature basse da frozen tundra, venti a 10-20 mph e un 30% di possibilità di nevicate. Aggiungiamo anche che Chicago lavora bene in difesa, ma malissimo in attacco e per questo Sunday Night sono in dubbio entrambi i quaterback: Nick Foles e Mitch Trubisky. I Packers sono 3-1 in casa e sono favoriti a -8.5 contro i rivali di Chicago che arrivano da 4 sconfitte e sono 5-14 ATS nei precedenti contro Green Bay.

Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks

Seahawks favoriti a -5.0 (aprivano a -3.0) per questo monday night in trasferta contro gli Eagles che arrivano da 2 sconfitte con 17 punti segnati in entrambi i ko dall'attacco guidato da Carson Wentz che continua a non convincere mentre Seattle dopo 2 sconfitte in trasferta ha battuto 28-21 i Cardinals in casa. Russell Wilson però non ha gli stessi rendimenti lontano da Seattle anche se i Seahawks dominano 5-0 ATS negli ultimi viaggi a Philadelphia e gli Eagles sono 1-7 ATS nelle uscite dopo una sconfitta.