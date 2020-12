Pronostici Football Americano NFL: Kansas City Chiefs-Denver Broncos, San Francisco 49ers-Buffalo Bills, Baltimore Ravens-Dallas Cowboys e partite di Week 13

Continua questa strana stagione di Football Americano NFL colpita dal Covid. Niente Thursday Night per la Week 12, si giocherà alla domenica, ci sarà un doppio monday night (con i 49ers che non giocheranno a San Francisco ma in Arizona) e ci sarà anche una partita al martedì: Baltimore Ravens-Dallas Cowboys.

Analisi e Free Pick NFL Week 13

Minnesota Vikings-Jacksonville Jaguars

Continua la striscia perdente dei Jaguars, 10 di fila, e si giocano a +10.0 in Minnesota contro i Vikings che sono 4-1 nelle ultime 5 partite. I Vikings sono Over 7-0 in casa e la linea è salita da 50 a 52.5 punti totali. Jacksonville non brilla in attacco, ma ha la peggior difesa della lega (29.5 punti concessi e 415.6 total yard).

Atlanta Falcons-New Orleans Saints

Si rinnova la rivalità tra Falcons e Saints. Anche senza Drew Brees i Saints continuano a vincere (8 W di fila) e sono favoriti a -2.5, ma c'è pure Michael Thomas in forse. Atlanta ha vinto 3 delle ultime 4 partite ma sembra essersi svegliata troppo tardi. Julio Jones rimane in dubbio. Il 22 novembre a New Orleans i Saints vinsero 24-9 contro i Falcons su cui sono 5-1 ATS negli ultimi precedenti (4-1 ATS ad Atlanta).

Chicago Bears-Detroit Lions

Bears favoriti a -3.0, anche se dopo un avvio sopra le righe hanno perso le ultime 5 partite (1-4 ATS). Molto male anche Detroit con 1-4 nelle ultime 5. Linea O/U a 44.5 punti totali. Ci sono poche chance di pioggia ma il vento potrebbe dare fastidio (10-20 mhp) del resto siamo nella Windy City.

Houston Texans-Indianapolis Colts

Houston sfavorita a +3.5 in casa contro i Colts che si sono fermati di colpo nel 26-45 contro i Titans. I Texans invece hanno passanto un buon mese di novembre con 3-1 ma sono 1-5 ATS contro squadre con record vincente. Occhio alla voglia di rivalsa dei Colts che sono 6-0-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta in doppia cifra in casa. Indianapolis è anche 7-0-1 ATS negli ultimi viaggi a Houston.

Miami Dolphins-Cincinnati Bengals

Dopo il passo falso a Denver, Miami è tornata alla vittoria ed è ottima nelle scommesse quest'anno (8-3 ATS). I Bengals invece sono 1-6 nelle ultime partite e la perdita di Burrow è ovviamente pesante. E' in forse anche Tagovailoa e non ci sarà la sfida tra i due cookie QB. Dolphins nettamente favoriti a -11.5.

Tennessee Titans-Cleveland Browns

Due franchigie con record di 8-3 che arrivano entrambe da una vittoria, anche se quella dei Browns a Jacksonville è stata più faticosa del previsto mentre i Titans hanno dominato a Indianapolis e oggi sono favoriti a -5.5. I Browns sono 1-10 ATS in trasferta.

N.Y. Jets-Las Vegas Raiders

I Jets riusciranno a vincerne una? Al momento sono 0-11 con 3-8 ATS nelle scommesse. I Raiders arrivano dal tonfo ad Atlanta e il running back Josh Jacobs è in dubbio. Las Vegas è comunque favorita a -8.5 per il riscatto. Linea O/U a 47.0 punti totali. A NYJ c'è un 40% di possibilità di pioggia a venti a 10-15 mph.

Seattle Seahawks-N.Y. Giants

I Seahawks sono passati da -7.5 a -10.0 in casa contro i Giants, questo perché per NYG si è infortunato il quarterback Daniel Jones. Dopo 3 vittorie i G-Men potrebbero fermarsi a Seattle. I Seattle sono 4-0 ATS nei precedenti contro NYG. C'è più di un 40% di possibilità di pioggia e la linea O/U è scesa da 48 a 46.5 punti totali.

Arizona Cardinals-L.A. Rams

I Cardinals sono sfavoriti a +3.5 dopo i 2 passi falsi a Seattle e soprattutto i. New England. Arizona ha qualche assenza importante ma deve rimettersi in carreggiata anche se i Rams sono un osso duro. Anche LAR deve riscattare il 20-23 interno contro i 49ers. I Cardinals sono 0-4 ATS nelle ultime partite. I Rams sono 5-0 ATS negli ultimi viaggi in Arizona.

Green Bay Packers-Philadelphia Eagles

Gli Eagles sono 3-7-1 e rischiano di non vincere una delle division più scarse di sempre dopo le ultime 3 sconfitte, per colpa di un attacco fermo a 21.5 punti e 3.228 total yard, con i giorni di Carson Wentz che sembrano arrivati gli sgoccioli. Al contrario i Packers hanno vinto 3 delle ultime 4 sono la squadra che segna di più (31.7). Oggi sono favoriti a -8.5 a Lambeau Field dove hanno un record di 4-1. Gli Eagles sono 2-5 ATS nei precedenti contro Green Bay.

L.A. Chargers-New England Patriots

Patriots ancora senza Julian Edelman anche se New England ha vinto 3 delle ultime 4 partite, al contrario dei Chargers che sono 1-4 nelle ultime 5, con anche uno 0-5 ATS nelle scommesse. Sfida alla pari, linea O/U 47.5. I Patriots sono Under is 5-0 negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Kansas City Chiefs-Denver Broncos

Probabilmente ci attende un Sunday night a senso unico all'Arrowhead Stadium dove i Chiefs sono favoriti con 2 TD di margine (-14.0) sui Broncos che hanno giocato senza QB la scorsa settimana, un emergenza che dovrebbe essere rientrata, ma la situazione rimane difficile per Denver che tra gli altri ha anche il WR Jeudy in forse. Il 25 ottobre a Denver i Chiefs dominarono 43-16 e sono 9-1 ATS nei precedenti contro i Broncos.

Pittsburgh Steelers-Washington Football Team

Primo dei due monday night visto che Pittsburgh ha giocato mercoledì e battuto Baltimore, rimanendo imbattuta con record di 11-0 (7-3 ATS). Washington è 1-4 in trasferta dove si è sbloccata lo scorso turno nel 41-61 a Dallas, approfittando dei problemi dei Cowboys. Pittsburgh è favorita in doppia cifra a -10.0 ed è 4-1 ATS negli ultimi precedenti contro Washington.

San Francisco 49ers-Buffalo Bills

Il secondo monday night, quello ufficiale, non si gioca a San Francisco ma in Arizona, per Covid, quindi campo neutrale, ma i 49ers sono comunque favoriti a -1.0 contro Buffalo che ha vinto 4 delle ultime 5 partite ed è 3-0 ATS nelle scommesse delle ultime 3 settimane.

Baltimore Ravens-Dallas Cowboys

Martedì i Ravens tornano a Baltimore dopo la 3° sconfitta di fila, il 14-19 a Pittsburgh nel recupero di mercoledì, ma le positività da Covid hanno scombinato i piani di Lamar Jackson (tra i positivi) e compagni. Nonostante tutti questi problemi Baltimore apre comunque favorita a -7.5 contro gli scassati Cowboys che arrivano dal 16-41 interno contro Washington. I Cowboys sono 1-6 ATS in trasferta.