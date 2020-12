Pronostici Football Americano NFL: LA Rams-New England Patriots, Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns-Baltimore Ravens e partite di Week 14

Giovedì si torna normalmente in campo col Thursday Night che apre la week 14 di Football Americano NFL con LA Rams-New England Patriots. Il Sunday Night della domenica è un interessante Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers mentre il monday night vedrà in campo Cleveland Browns-Baltimore Ravens.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 14

🏈LA Rams-New England Patriots: UNDER 45.5 @1.70 (stake 1)

I Rams arrivano dal 38-28 in Arizona, con una delle migliori prove del quarterback Jared Goff (351 yards passing 1 touchdown e quasi il 79% di lanci completati). Di solito il punto di forza di LAR è la difesa e oggi mi aspetto un primetime molto più combattuto e a basso punteggio contro New England che arriva dal 45-0 sempre ad LA, ma contro i Chargers. La difesa di LAR è 5° come punti concessi (20.3), 2° come total yard (291.3), 1° in passing yard e 3° anche un rushing yard (93.1) vi basta? No? Allora parliamo anche del pass rush e di Aaron Donald e compagni che potranno mettere la giusta pressione limitando le sgambate di Cam Newton alla guida dell'attacco dei Patriots che è 3° sulle corse (150.9) ma solo 30 sui lanci (191.4), quindi monodimensuonale. Questo vuol dire: tanto running game per New England e tanta fatica contro la pressione della difesa Rams, per questo vado con Under visto che anche la difesa dei Patriots non è male con 21.3 punti concessi di media, e un ottimo pass rush (36 sacks). Pure LAR in attacco utilizza molto le corse e quindi il cronometro dovrebbe viaggiare che è un piacere, bello veloce, un aiuto per l'under che non a caso è sempre uscito nelle ultime 4 partite dei Patriots ma anche nelle ultime 5 in casa dei Rams. LAR e New England sono inoltre Under 5-2 negli ultimi precedenti.

N.Y. Giants-Arizona Cardinals

Scende da +3.0 a +1.5 la linea dei Giants che rimangono comunque sfavoriti in casa. Stabile invece la linea O/U a 45.0 punti totali anche se c'è un 50% di chance di pioggia domenica a MetLife Stadium e venti a 10-15 mph. In questa stagione NYG sta andando meglio del previsto e lo vediamo dal 8-4 ATS nelle scommesse, peggio invece Arizona (6-6 di record con 5-7 ATS). I G-Men al momento sono primi in NFC East nonostante un record di 5-7, e le motivazioni non mancano per una stagione che potrebbe incredibilmente mettersi bene a NY.

Tampa Bay Buccaneers-Minnesota Vikings

5 vittorie nelle ultime 6 per i Vikings che però si giocano a +6.5 a Tampa Bay, con Tom Brady e compagni felici della settimana di bye, visto che avevano perso 3 delle precedenti 4 partite, perdendo un pò di smalto. La difesa di Minnesota è 26° come punti concessi (27.4) e anche come passing yard (261.7), i punti forti di Tampa.

Chicago Bears-Houston Texans

Entrambe hanno un record perdente ma i Bears dopo un avvio sopra le attese ne hanno perse 6 di fila mentre i Texans dopo 2 vittorie si sono fermati nel 20-26 contro i Colts, ma giocandosela, e oggi sono leggermente favoriti a -1.0 nonostante la trasferta. I Bears sono 0-4 ATS nelle ultime partite.

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans

Sono arrivate a 11 le sconfitte consecutive dei Jaguars dopo la vittoria in week 1 mentre i Titans sono stati strapazzati 35-41 a domicilio dai Browns. Il problema di Tennessee è una difesa che concede 27.2 punti e 390.3 total yard, ma come quella di Jacksonville che di punti ne concede 29.3 ed è la peggiore di tutta la NFL come total yard (416.0). Almeno i Titans con Derrick Henry possono basarsi su un attacco da 29.9 punti (3°) e 389.5 total yard (5°). A settembre in Tennessee i Titans hanno faticato clamorosamente nel 33-30 sui Jaguars. I Titans sono 2-6-1 ATS negli ultimi viaggi a Jacksonville e oggi si giocano a -7.5 (aprivano a -9.5).

Carolina Panthers-Denver Broncos

I Panthers hanno perso la 7° partita nelle ultime 8, anche se se la giocano quasi sempre come abbiamo visto nel 27-28 in Minnesota. La buona notizia per Carolina è il possibile rientro della propria stella, il RB Christian McCaffrey, ma è arrivata anche la brutta notizia di due WR positive al Covid e quindi assenti: D.J. Moore e Curtis Samuel. I Panthers rimangono favoriti a -3.5 contro i Broncos che sono 1-4 nelle ultime 5 partite. In calo da 47 a 45.5 anche la linea O/U visto il 40% di pioggia e venti a 10-15 mph.

Cincinnati Bengals-Dallas Cowboys

Sfida tra disperati. Cincinnati, senza Joe Burrow, è 2-9-1, Dallas, senza Prescott, è 3-9, ma oggi i Cowboys sono favoriti a -3.5. I Cowboys sono 0-6 ATS quando giocano da favoriti mentre i Bengals sono 4-0 ATS in casa.

Miami Dolphins-Kansas City Chiefs

Impegno non così scontato per i Chiefs che sono comunque favoriti a -7.0 a Miami. KC ha un record di 11-1 ed è ancora imbattuta in trasferta (6-0) anche se arriva da un 22-6 contro i Broncos poco impressionante per le medie a cui Patrick Mahomes e compagni ci avevano abituato. Occhio ai Dolphins che sono 7-1 e hanno la 2° miglior difesa come punti concessi di media (17.7), ma KC ha il 2° miglior attacco (30.8). Chi la spunterà? A livello scommesse molto meglio Miami che è 4-0 ATS in casa mentre i Chiefs sono 0-4 ATS nelle ultime partite.

Las Vegas Raiders-Indianapolis Colts

I Raiders dovrebbero recuperare il right tackle Trent Brown, rientrato dai protocolli Covid. LV è comunque sfavorita a +3.0 anche se gioca in casa, contro i Colts che sono passati a Houston la settimana scorsa mentre i Raiders hanno rischiato di regalare la prima vittoria stagionale addirittura ai Jets! La linea O/U è in calo, ma rimane alta a 51.5 punti totali, anche perché Indy è Over 6-1 nelle ultime partite mentre i Raiders sono Over 6-0-1 in casa da underdog e Over 4-1 nei precedenti contro i Colts.

Seattle Seahawks-N.Y. Jets

I Jets sono 0-12 e difficilmente si sbloccheranno a Seattle dove i Seahawks hanno un record di 5-1 e dove Russell Wilson ha rendimenti strepitosi, e dove sono favoriti con -13.5 punti di handicap, quindi è richiesta una vittoria con 2 TD di margine, per riscattare il 12-19 della settimana scorsa contro l'altra squadra di NY, i Giants, primo ko dell'anno in casa. Occhio alla pioggia con quasiun 65% di possibilità di gara bagnata per domenica e venti a 10-15 mph. La linea O/U rimane però stabile a 47.0 punti totali.

San Francisco 49ers-Washington Football Team

I 49ers giocano ancora fintamente in casa, visto che siamo su campo neutrale per la sfida contro Washington che arriva dalla sorprendente vittoria 23-17 a Pittsburgh contro gli imbattuti Steelers mentre i 49ers hanno perso contro i Bills ed ora entrambe le franchigie hanno un record di 5-7, con la differenza che San Francisco in NFC West è già fuori dai giochi mentre Washington nella patetica NFC East si sta giocando la vittoria in division. Washington si gioca a +3.0 in questa finta trasferta.

Philadelphia Eagles-New Orleans Saints

Anche senza Brees i Saints continuano a vincere, sono 9 di fila con anche un 6-3 ATS nelle scommesse. Al contrario gli Eagles continuano a perdere (0-4 con 1-3 ATS) e l'epoca di Carson Wentz sembra arrivata al capolinea. I Saints mi aspetto possano vincere con almeno un TD di scarto nonostante la trasferta, e la linea a -6.5 da qui a domenica potrebbe crescere ulteriormente, con NO troppo più forte, specialmente in difesa, 4° come punti concessi (20.1) e 1° come total yard (288.8) mentre quella di Phila è 26° (21.1) e 29° (319.1). Linea O/U scesa di un paio di punti a 44.0 per questo motivo, ma anche per il 50% abbondante di possibilità di pioggia e venti a 10-20 mph per domenica.

Detroit Lions-Green Bay Packers

Testa coda di NFC North con i Packers al comando con record di 9-3 mentre i Lions sono 5-7 dopo la vittoria a Chicago ma in stagione hanno già perso 21-42 in casa contro Aaron Rodgers e compagni. Green Bay ha il miglior attacco NFL come punti segnati (31.6) e 2° come total yard (396.6) mentre quello dei Lions è penultimo come punti (29.8) e 28° come total yard (395.6). I Packers sono favoriti a -7.5, quindi è richiesto più di un TD di scarto agli ospiti che nelle scommesse sono però solo 1-6 ATS nei precedenti contro i rivali di Detroit, sempre privi del loro miglior WR (Golladay) a complicare le cose per l'attacco di Matthew Stafford.

L.A. Chargers-Atlanta Falcons

I Chargers arrivano dal imbarazzante 0-45 in casa contro i Patriots e oggi sono sfavoriti a +2.5, sempre al SoFi Stadium, contro i Falcons che hanno perso contro i Saints ma non stanno giocando male ultimamente. I Chargers sono 0-6 ATS nelle ultime partite, i Falcons sono 7-1 ATS contro squadre con record perdente.

Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers

L'imbattibilità degli Steelers è finita nel 17-23 della scorsa settimana contro Washington, davvero risultato inatteso anche se c'erano delle problematiche per Pittsburgh che ora cerca di mantenere l'imbattibilità esterna (5-0) contro i Bills che sono 6-1 nelle ultime partite e oggi sono favoriti a -2.5. Linea O/U che sta iniziando a scendere a 46.5 punti totali, un po perchè c'è in campo la miglior difesa NFL come punti concessi, quella di Pittsburgh (17.6), un pò perchè siamo sopra al 50% di chance di pioggia per questo Sunday night con venti a 10-20 mph, e adirittura anche un 30% di possibilità di neve! Preparate il cappotto e valutate Under, con gli Steelers che sono Under 4-0-1 nelle ultime partite e Under 4-1 nei precedenti contro Buffalo, inoltre per Pittsburgh rimane in dubbio il RB Conner.

Cleveland Browns-Baltimore Ravens

Chiudiamo col Monday night dal FirstEnergy Stadium con la sfida delicata di AFC North tra Cleveland e Baltimore. Complice la bella prova in Tennessee e qualche inciampo di troppo dei Ravens, colpiti anche dal Covid, i Browns passano da +2.5 a +1.0 per questo scontro e per vendicare il 6-38 subito a Baltimore a settembre. A livello scommesse però i Browns sono 1-10-1 ATS in casa contro squadre con record positivo in trasferta mentre i Ravens sono 9-2-1 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland.