Pronostici Football Americano NFL: Las Vegas Raiders-LA Chargers, NY Giants-Cleveland Browns, Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers e partite di Week 15

Torna in campo il Football Americano NFL col Thursday Night Las Vegas Raiders-LA Chargers che apre la Week 5. Andiamo come sempre a vedere le ultime notizie, i trend, le linee e i consigli per le scommesse NFL su tutte le partite, fino al monday night Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 15

Las Vegas Raiders-L.A. Chargers

Dopo 2 brutte prove i Chargers hanno vinto 20-17 contro Atlanta ma oggi i Raiders sono favoriti a -3.0 in casa. I Raiders hanno già vinto 31-26 a LAC a novembre e sono 6-0 ATS nelle ultime sfide contro squadre di AFC West mentre i Chargers sono un disastro nelle scommesse con 1-6 ATS nelle ultime partite. I Raiders sono O/U 9-3-1 in stagione ma la linea O/U è scesa da 55 a 53.5 forse anche per via dell'assenza del cookie WR di Las Vegas, Henry Ruggs III, fuori per protocollo Covid.

Denver Broncos-Buffalo Bills

Entrambe sono 8-5 ATS in stagione nelle scommesse ma i Bills hanno un record di 10-3, i Broncos di 5-8 anche se sono passati in Carolina. I Bills hanno avuto la meglio 26-15 sugli Steelers. I Bills sono 6-0 ATS nei precedenti contro Denver e oggi gli ospiti sono favoriti a -6.0. Linea O/U in salita da 48 a 50.0 punti totali.

Green Bay Packers-Carolina Panthers

Brutta sconfitta interna di Carolina contro i Broncos anche se i Panthers potrebbero ritrovare il running back Christian McCaffrey a Lambeau Field dove ci saranno temperature basse da frozen tundra e anche un 30% di possibilità di pioggia ma la linea O/U è salita da 50 a 51.5 punti. I Packers arrivano da 3 vittorie, hanno un record di 10-3 e Aaron Rodgers sta giocando da mvp. Green Bay è favorita a -8.5 (apriva a -7.5) anche se i Panthers sono 5-0 ATS in trasferta da underdog.

Minnesota Vikings-Chicago Bears

I Vikings arrivano dal ko a Tampa con problemi per Kirk Cousins e passano da -6 a -3.0 in casa contro i Bears finalmente convincenti dopo 6 sconfitte, con la difesa tornata a dominare nel 36-7 contro i Texans. A novembre a Chicago i Vikings passarono in una sfida a basso punteggio (19-13). Minnesota e Chicago sono grandi rivali che spesso danno vita a sfide combattute e lo vediamo dal Under 13-5 negli ultimi precedenti. La linea è stabile a 47.0 punti.

Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers

Julio Jones rimane in dubbio e i Falcons arrivano da 2 brutte prove mentre i Buccaneers non hanno fallito in casa contro i Vikings e si sono rilanciati. Sono questi gli ingredienti che fanno passare Atlanta da +1.5 a +6.0 punti di svantaggio. In calo da 51.5 a 49.5 la linea O/U.

Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars

I Ravens arrivano da un MNF pazzesco vinto 47-42 a Cleveland nonostante un attacco monodimensionale sulle corse ma oggi ci sono i Jaguars reduci da 12 sconfitte, massacrati dalle corse di Henry la settimana scorsa e peggior difesa NFL come total yard (418.9), 30° sulle corse (145.5) aspetto in cui come detto Baltimore è prima in attacco (173.8). Lamar Jackson e compagni sono favoriti a -13.0. Linea O/U in salita a 47.5 nonostante quasi un 80% di pioggia.

Miami Dolphins-New England Patriots

Miami passa da -2.5 a -1.5 ma rimane favorita in casa contro New England, anche se nel 27-33 della settimana scorsa contro KC si siano infortunati i WR DeVante Parker e Jakeem Grant (hamstring) e il tight end Mike Gesicki in dubbio anche per questa domenica. A inizio stagione i Patriots vinsero 21-11 in casa contro i Dolphins ma sono 2-6 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Tennessee Titans-Detroit Lions

I Lions hanno perso 3 delle ultime 4 partite e il quarterback Matthew Stafford sta giocando visibilmente con un problema fisico. Tennessee arriva da una bella prova, è 3-1 nelle ultime 4 partite e passa da -8.5 a -11.0. Linea O/U fissa a 51.5 punti ma c'è quasi un 70% di pioggia, ma i Titans sono Over 6-1-1 in casa.

Indianapolis Colts-Houston Texans

La linea O/U scende da 52 a 51.0 punti, l'handicap di Indianapolis invece sale da -6.5 a -7.5. A inizio mese a Houston i Colts vinsero 26-20. I Texans sono 3-12-2 ATS nei precedenti contro i Colts.

Dallas Cowboys-San Francisco 49ers

Due franchigie storiche che stanno passando un brutto periodo. I Cowboys hanno vinto a Cincy, ma sono 4-9 in questa stagione. I 49ers sono 5-8 ma hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite anche se oggi sono favoriti a -3.0. Dallas ha la peggior difesa NFL come punti concessi (30.8) ma la linea oggi è bassa a 45.0 punti totali.

Washington Football Team-Seattle Seahawks

Washington passa da +3 a +5.5 dopo l'infortunio del quarterback Alex Smith che è in dubbio e anche il running back Antonio Gibson dovrebbe essere fuori contro i Seahawks che hanno dominato 40-3 contro i Jets. Linea O/U a 44.5 punti un pò per i problemi d'attacco di Washington, un pò per l'alta probabilità di pioggia anche se i Seahawks di Russell Wilson hanno il terzo miglior attacco come punti segnati di media (30.2).

Arizona Cardinals-Philadelphia Eagles

Gli Eagles hanno sorpreso nel 24-21 sui Saints con la prima del rookie QB Jalen Hurts, ma in Arizona sono sfavoriti a +6.5 anche perchè rischiano di non esserci molti elementi importanti della difesa come i cornerbacks Darius Slay e Avonte Maddox (stagione finita per la safety Rodney McLeod). I Cardinals sono tornati alla vittoria nel 26-7 a NYG e sono 6-1 ATS nei precedenti contro Philadelphia. Linea O/ in salita da 47.5 a 49.0 punti.

L.A. Rams-N.Y. Jets

I Rams aprivano già alti a -13.5, ora si giocano a -17.5 e sono i massimi favoriti di giornata contro i sempre perdenti Jets (0-13) che dopo una prova decente in casa contro i Raiders, sono stati schiantati 3-40 a Seattle. NYJ ha il peggior attacco (14.1 punti e 269.8 total yard) ma anche una delle peggiori difese (30.2 e 399.6) difficile fare peggio.

New Orleans Saints-Kansas City Chiefs

Per la prima volta Hill ha faticato e i Saints sono crollati come un castello di carte a Philadelphia. Ora al Mercedes-Benz Superdome arrivano i Chiefs (12-1) reduci da 8 vittorie anche se nelle ultime 5 non hanno MAI coperto l'handicap mentre i Saints prima del ko contro gli Eagles avevano messo in fila un 5-0 ATS. New Orleans è comunque sfavorita a +3.0 in casa contro KC e la linea O/U è a 51.5 punti, in leggera crescita. I Chiefs hanno uno dei migliori attacchi con 31.0 punti (2°) e 429.2 total yard (1°) ma i Saints hanno la 4° miglior difesa come punti subiti (20.4) e la 2° come total yard (298.4). Chi la spunterà?

N.Y. Giants-Cleveland Browns

45% di pioggia al MetLife Stadium per un Sunday Night che non è il massimo della vita, anche se entrambe le squadre sono motivate e devono riscattare le sconfitte della scorsa settimana. I Giants passano da +3 a +4.5 punti di spread, in calo la linea O/U da 46 a 43.5 punti, anche se Cleveland arriva da una partita da 89 punti totali. I Giants arrivano però da 5 Under di fila e sono O/U 3-10 in stagione.

Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers

Rivalità divisionale già andata in scena a novembre a Pittsburgh col 36-10 degli Steelers sui Bengals che arrivano da 5 sconfitte e hanno vinto solo 1 delle ultime 9 partite. Anche gli Steelers però sono in calo e dopo la partenza di 11-0 arrivano da un doppio ko. Anche se in trasferta Pittsburgh è comunque favorita a -13.0 mentre la linea O/U è scesa da 41.5 a 40.5 punti. Del resto senza Burrow i Bengals hanno segnato appena 8.3 punti di media e sfidano una delle migliori difese nel pass rush, 1° in assoluto come punti concessi (18.2), 2° come rushing yard (202.2) e 3° anche come total yard (303.1).