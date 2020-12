Pronostici Football Americano NFL: New Orleans Saints-Minnesota Vikings, Green Bay Packers-Tennessee Titans, New England Patriots-Buffalo Bills e partite di Week 16

La Week 16, la penultima di regular season di Football Americano NFL, inizia il venerdì di Natale con New Orleans Saints-Minnesota Vikings. In campo anche a Santo Stefano con tre partite poi il resto delle partite alla domenica col Sunday night Green Bay Packers-Tennessee Titans. Al lunedì saranno New England Patriots-Buffalo Bills a chiudere i giochi col monday night.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 16

New Orleans Saints-Minnesota Vikings

I Saints sono reduci da 2 sconfitte di fila ma in casa sono favoriti a -6.5 contro Minnesota a sua volta reduce da 2 sconfitte. Linea O/U scesa di un paio di punti a 50.5. I Vikings sono Over 6-0 dopo una sconfitta, statistica in cui anche i Saints sono Over 6-1 di recente.

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady e compagni si sono rimessi in marcia con le ultime 2 vittorie mentre Detroit è 1-4 nelle ultime 5 settimane e il QB Stafford non è di certo al 100%. I Lions giocano in casa ma sono sfavoriti a +9.5 (aprivano a +8). I Buccaneers sono 3-10 ATS negli ultimi precedenti contro Detroit.

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers

I 49ers arrivano da 3 brutte sconfitte e il running back Raheem Mostert è in dubbio per la sfida in Arizona con i Cardinals favoriti a -5.0 (aprivano a -2.5) per la 3a vittoria di fila. A settembre a San Francisco i Cardinals faticarono ma alla fine passarono 24-20. I 49ers sono 1-6 ATS nelle ultime partite e 0-5-1 ATS nei precedenti contro i Cardinals.

Las Vegas Raiders-Miami Dolphins

I Raiders stanno buttando la stagione dopo le ultime 2 sconfitte in casa e il quarterback Derek Carr è in dubbio contro Miami che invece ha regolato anche i Patriots con la propria difesa, 3° vittoria nell'ultimo mese per i Dolphins che aprivano sfavoriti a +2, ma ora si giocano a -3.0 viste anche le ultime notizie su Carr.

N.Y. Jets-Cleveland Browns

I Jets ce l'hanno fatta a sbloccarsi a sorpresa con la prima vittoria dell'anno a LA contro i Rams. I Browns sono 5-1 nelle ultime 6 settimane e non hanno avuto problemi a passare anche a NY, fronte Giants. Cleveland è favorita a -9.5 in questa trasferta. Linea O/U salita di 3 punti a 47.5, anche se i Jets sono Under 7-1 contro squadre con record vincente e Under 7-3 nei precedenti contro Cleveland.

Jacksonville Jaguars-Chicago Bears

I Bears hanno vinto le ultime 2 partite e sono passati da -4.5 a -7.5, favoriti in trasferta a Jacksonville con i Jaguars che ne hanno perse 13 di fila, con peggior difesa NFL (30.2 punti e 418.2 total yard), e il running back James Robinson è in dubbio.

Kansas City Chiefs-Atlanta Falcons

I Chiefs hanno un record di 13-1 e sono passati anche a New Orleans, ma KC ha perso Clyde Edwards-Helaire per il finale di stagione. I Chiefs rimangono ampiamente favoriti a -10.5, anche se aprivano a -11.5 contro Atlanta che arriva da 3 ko. Linea O/U in salita a 54.0 punti totali, anche se c'è un 25% di possibilità di pioggia ad Arrowhead Stadium con venti a 10-15 mph.

Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts

Dopo 3 sconfitte consecutive (compresa quella a Cincy col 3° QB per i Bengals) gli ex imbattuti Steelers si sbloccheranno contro i Colts che sono 5-1 nelle ultime partite. Intanto Pittsburgh è passata da favorita a -3, a sfavorita a +1.5 in casa. Linea O/U che apriva a 46, ma ora si gioca a 44.5 punti totali. Del resto si sfidano 2 delle migliori difese NFL. Pittsburgh concede 18.9 punti e 297.9 total yard, Indianapolis 22.9 e 334.1.

Baltimore Ravens-N.Y. Giants

I Ravens hanno dominato nel 40-14 sui Jaguars, 3° vittoria di fila per Baltimore che sembra aver superato il momento difficile e oggi è favorita a -11.0 in casa contro i Giants che hanno segnato in tutto 13 punti nelle ultime 2 sconfitte in casa, col QB Daniel Jones in dubbio per un problema alla caviglia.

Houston Texans-Cincinnati Bengals

I Texans arrivano da 3 ko pesanti ma oggi sono favoriti a -8.0 contro i Bengals che dopo 5 sconfitte di fila hanno sorpreso gli Steelers. Linea O/U a 46.0 punti totali per Houston e Cincinnati che hanno sempre segnato Under negli ultimi 5 precedenti.

Washington Football Team-Carolina Panthers

1 sola vittoria nelle ultime 9 partite di Carolina che oggi si gioca a +2.5 a Washington, con i padroni di casa che hanno interrotto una striscia di 4 vittorie nel 15-20 contro Seattle dove non hanno comunque sfigurato con la difesa, una delle migliori in NFL con 21.1 punti e 312.6 total yard concesse. Linea O/U bassa a 44.5 punti (apriva a 45.0).

L.A. Chargers-Denver Broncos

Entrambe hanno un record di 5-9 e nel primo scontro stagionale di inizio novembre a Denver vinsero 31-30 i Broncos che oggi sono sfavoriti a +3.0 a LAC, con i Chargers che arrivano da 2 vittorie.

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

A novembre a Philadelphia gli Eagles vinsero 23-9 contro Dallas. I Cowboys sono sfavoriti a -2.5 anche in casa dove di recente hanno battuto 41-33 San Francisco, 2° vittoria di fila per Dallas che però oggi ha in dubbio il running back Ezekiel Elliott e il wide receiver Michael Gallup. Gli Eagles sono invece 1-5, e hanno messo in panchina il pessimo Wentz per dare spazio al rookie Hurts.

Seattle Seahawks-L.A. Rams

I Seahawks in casa sono leggermente favoriti a -1.5 contro i rivali divisionali di LAR. Vincerà l'attacco da 29.5 punti e 381.4 total yard di Seattle con Russell Wilson, o la super difesa dei Rams con Aaron Donald a mettere pressione al QB di Seattle? A novembre ad LA ebbero la meglio i Rams per 23-16. I Rams sono però 4-9 negli ultimi viaggi a Seattle.

Green Bay Packers-Tennessee Titans

Nella tundra di Lambeau Field ci sono grandi chance di neve per domenica, e un freddo gelido. La linea O/U è però enorme per il Sunday Night e in salita a 56.0 punti. Del resto i Packers di Aaron Rodgers segnano 31.0 punti e 390.0 total yard, i Titans rispondono con 31.1 punti (miglior dato NFL) e 399.4 total yard (2°). Il problema di Tennessee è la difesa, una delle peggiori con 25.8 punti concessi e 29° sui lanci (276.0 passing yard).

New England Patriots-Buffalo Bills

Monday Night al Gillette Stadium dove è atteso un freddo polare e c'è anche un 50% di possibile pioggia. La linea O/U è però stabile a 46.0 punti totali, con i Bills che arrivano da 4 vittorie, l'ultima dominante da 48-19 a Denver, con l'attacco guidato da Allen, ma i Patriots arrivano da 2 ko con soli 15 punti segnati in tutto dall'attacco di New England che ha problemi anche dietro visto che il cornerback Stephon Gilmore ha finito la stagione per infortunio. A novembre a Buffalo i Bills faticarono nel 21-24 contro i rivali divisionali di New England che però al primo anno senza Brady sono già certi di non fare i playoff, cosa che non gli capitava dal 2008!