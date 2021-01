Pronostici Football Americano NFL: Philadelphia Eagles-Washington Football Team e partite di Week 17, ultima settimana di regular-season del 3 gennaio 2021

Ultima settimana di regular season con la Week 17 di Football Americano NFL, tutta in campo domenica 3 gennaio. Andiamo a vedere le ultime news, le statistiche e i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 17

Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons

Julio Jones non si è allenato e rimane in forse per Atlanta (4-11, 7-8 ATS) impegnata a Tampa dove c'è più del 70% di possibilità di pioggia. La linea O/U è comunque stabile a 50.5 punti totali. I Buccaneers (10-5, 8-7 ATS) sono favoriti a -7.0.

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers

Cleveland (10-5, 6-9 ATS) ritrova i positivi da covid(Jarvis Landry, Rashard Higgins, KhaDarel Hodge, Donovan Peoples-Jones), rimane fuori il cornerback Denzel Ward. 40% di possibilità di pioggia ma anche qui la linea O/U è stabile, anzi è salita a 43.5. Gli Steelers (12-3, 9-6 ATS) da imbattuti hanno perso le ultime 3 partite e oggi sono dati a +10.0.

New England Patriots-N.Y. Jets

40% di chance di pioggia e anche qualche possibilità di nevicate a Foxborough dove i Patriots (6-9, 6-9 ATS) sono favoriti a -3.0 (aprivano a -9.0) contro i Jets (2-13, 6-9 ATS) che si sono svegliati nelle ultime 2 settimane con 2 vittorie, utili a niente se non a perdere la prima scelta al Draft.

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens

I Bengals (4-10, 9-6 ATS) chiudono questa difficile stagione in casa e da sfavoriti (+14.0) contro i rivali di Baltimore (10-5, 9-6 ATS) che già ad ottobre macinarono i Bengals per 27-3 (e per Cincy c'era Burrow).

Buffalo Bills-Miami Dolphins

Alta motivazione per i Dolphins (10-5, 11-4 ATS) che rimangono sfavoriti a Buffalo, ma la linea è scesa da +5.5 a +2 contro i Bills (12-3, 10-5 ATS) senza il WR Cole Beasley, anche se è stato riattivato John Brown che però non vede il campo da metà novembre. Miami ha confermato l'assenza del backup QB Ryan Fitzpatrick positivo al covid. In mattinata a Buffalo potrebbe nevicare e c'è anche il 60% di possibili precipitazioni nel pomeriggio per la partita e qui la linea è scesa da 48 a 42.0 punti totali.

N.Y. Giants-Dallas Cowboys

Pioggia quasi certa oggi a MetLife Stadium e linea O/U scesa da 47 a 44.5 punti totali. Per la partita i padroni di casa di NYG (5-10, 8-7 ATS) sono sfavoriti anche se passano da +3 a +1.5 contro Dallas (6-9, 5-10 ATS) che si è svegliata nelle ultime settimane.

Detroit Lions-Minnesota Vikings

Minnesota (6-9, 6-9 ATS) ha confermato che il running back Dalvin Cook non giocherà domenica a Detroit (è morto il padre). I Lions (5-10, 6-9 ATS) hanno in forse il QB Matthew Stafford che ormai da settimane gioca con un problema fisico e i padroni di casa sono sfavoriti a +4.0. Linea O/U scesa di un punto a 53.5.

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars

I Colts (1'-5, 8-7 ATS) hanno il WR Michael Pittman in forse ma sono favoriti con linea salita da -12.5 a -14.0 punti contro i Jaguars (1-14, 6-9 ATS) che ne hanno perse 14 di fila e saranno senza il miglior WR, D.J. Chark, e il miglior RB James Robinson.

Houston Texans-Tennessee Titans

Tennessee (10-5, 7-8 AT) per blindare i playoff ed è favorita a -7.5 anche in trasferta a Houston (4-11, 5-10 ATS) che rischia di chiudere l'anno senza il QB Deshaun Watson. Nonostante questo dubbio la linea O/U rimane abbastanza stabile e alta a 55.5 punti totali.

Carolina Panthers-New Orleans Saints

Saints (11-4, 8-7 ATS) favoriti a -6.0 nonostante la trasferta e le assenze in attacco senza il running back Alvin Kamara positivo al covid e non in campo contro i Panthers (5-10, 9-6 ATS).

Denver Broncos-Las Vegas Raiders

A Las Vegas si pensa al prossimo anno dopo le delusioni delle ultime settimane. I Raiders (7-8, 8-7 ATS) sono comunque favoriti a -2.5 a Denver contro i Broncos (5-10, 8-7 ATS) che hanno un record di 2-5 anche in casa quest'anno.

Chicago Bears-Green Bay Packers

I Packers (12-3, 9-6 ATS) sono già certi di playoff e vittoria divisionale ma sono favoriti a -4.0 anche in casa dei rivali di Chicago (8-7, 8-7 ATS). Linea O/U leggermente scesa a 49.5 punti totali. La super difesa di Chicago (che un pò si è dispersa a dire il vero) contro uno dei migliori attacchi della NFL; quello guidato da Aaron Rodgers.

Kansas City Chiefs-L.A. Chargers

Già certi del primo posto in AFC, i Chiefs (14-1, 7-8 ATS) dovrebbero lasciare a riposo la stella Patrick Mahomes, e forse non solo lui, e KC è sfavorita a +4.5 contro i Chargers (6-9, 8-7 ATS). Molto bassa la linea O/U a 43.0 punti totali.

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks

San Francisco (6-9, 6-9 ATS) chiudono l'anno senza il WR Brandon Aiyuk e sono sfavoriti a +7.0 in casa contro i Seahawks (11-4, 8-7 ATS). Possibilità del 40% di pioggia e venti a 10-15 mph, con linea O/U scesa di un punto e mezzo a 46.0.

L.A. Rams-Arizona

I Rams (9-6, 8-7 ATS) aprivano a -4.0 in casa e ora sono sfavoriti a +2.5 perchè è arrivata la conferma dell'assenza del quarterback Jared Goff e del running back Darrell Henderson. Fermo per covid anche il WR Cooper Kupp contro Arizona (8-7, 7-8 ATS) che a sua volta ha problemi col quarterback Kyler Murray che si è infortunato nell'ultima azione della scorsa settimana e rimane in forse oggi. Queste possibili assenze in attacco, unite alla solidità della difesa di LAR, portano la linea ad un basso 41.5.

Philadelphia Eagles-Washington Football Team

Sunday Night. In una división ridicola Washington (6-9, 9-6 ATS) ha in mano la possibilità di giocare una postseason impensabile nel prestazione, anche grazie alla delusione di Philadelphia (4-10-1, 5-10 ATS) che apriva a -4.0 e ora si gioca a +4.0 visto che sono in dubbio anche il defensive tackle Fletcher Cox e il tight end Dallas Goedert. Per Washington potrebbe tornare il quarterback Alex Smith, ma non è ancora certo, come le presenze del WR Terry McLaurin e del RB Antonio Gibson ancora più in dubbio. Linea O/U salita di un punto a 44.0, anche se è quasi certa la pioggia dalle ultime news in giornata (70% anche per la sera durante la partita).