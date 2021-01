Pronostici Football Americano NFL: iniziano i playoffs. Anteprime, ultime news, statistiche e free pick sui Wild Card Games del 9 e 10 gennaio 2021

Siamo arrivati alla post-season di Football Americano NFL con i playoff che quest'anno saranno diversi, ad iniziare da 6 Wild Card Games invece dei soliti 4. Andiamo a fare la preview di tutte le sfide che ci attendono nel fine settimana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Seguici anche sul canale Telegram di BETTING MANIAC per le giocate sugli sport americani, ma anche sul calcio e altri sport.

Quote Antepost SuperBowl 2021

Iniziamo da un aggiornamento sulle quote antepost per la vittoria finale. La caccia al titolo NFL di football americano partirà nel weekend con il primo turno di play off per la prima volta allargati a 14 squadre. Tra le partecipanti undici hanno vinto in passato il titolo e solo una, i Cleveland Browns, non ha mai raggiunto l’atto finale, quest’anno in programma il 5 febbraio al Raymond James Stadium a Tampa.

Secondo i bookmaker sono i campioni in carica dei Kansas City Chiefs i grandissimi favoriti: secondo i quotisti Sisal Matchpoint, infatti, il back to back dei giallorossi guidati dal fenomeno Patrick Mahomes si gioca @2,75. L’ultima formazione a confermare il titolo furono i New England Patriots nel biennio 2004-05.

Gli unici che sembrano in grado di mettere un freno alla formazione di coach Reid sembrano essere i Green Bay Packers di Aaron Rodgers: il quinto trionfo dei gialloverdi è in quota @4,50. La grande sorpresa della stagione, i Buffalo Bills, si candidano come terzo incomodo: Josh Allen e compagni vorrebbero levare dalla franchigia dello stato di New York la nomea di perdente di lusso visto che i Bills hanno giocato 4 Superbowl perdendoli tutti. Il titolo si gioca a @7,50.

Oltre alle tre grandi favorite poi c’è chi punta ad entrare ancora di più nella leggenda: Tom Brady. Il più forte giocatore della storia, a 42 anni, sogna l’ennesima impresa: vincere il settimo titolo, farlo con due squadre differenti (solo Peyton Manning ci è riuscito) e, soprattutto, alzare il trofeo nello stadio di casa. La vittoria dei Tamba Bay Buccanners, il prossimo 5 febbraio, pagherebbe @12 volte la posta.

Analisi e Free Pick NFL Wild Card Games

Buffalo Bills-Indianapolis Colts

Linee: Bills -6.5. O/U 51.5, entrambe stabili.

Infortunati: I Bills hanno in forse i WR Stephon Diggs e Cole Beasley.

Meteo: tempo tutto sommato buono per essere a Buffalo a gennaio.

Statistiche: Buffalo 2° miglior attacco con 31.3 punti segnati di media, hanno un record di 7-1 in casa (6-2 ATS). Indianapolis squadra completa sia in attacco che in difesa, la 2° migliore come margine turnover.

Uomo Chiave Bills: Josh Allen, QB dei Bills, ha lanciato 4,544 yards con 37 TD pass e altri 8 touchdowns su corsa.

Uomo Chiave Colts: Al centro dell'attacco cè il QB veterano Philip Rivers ma occhio al rookie running back Jonathan Taylor che ha prodotto 741 rushing yards (6.2 per portata) incluse le 253 yard la settimana scorsa contro i Jaguars.

Seattle Seahawks-LA Rams

Linee: Seahawks -3.0 (in calo da -5.0). O/U 42.0.

Infortunati: I Rams hanno ancora in forse il quarterback Jared Goff che però dovrebbe rientrare come il WR Cooper Kupp.

Meteo: Ci sarà freddo ma meno del 10% di possibilità di pioggia.

Statistiche: In week 16 I Seahawks hanno vinto 20-9 contro i rivali di NFC West, i Rams che in 2 sfide stagionali hanno concesso solo 473 yards, 1 touchdown e 2 intercetti a Russell Wilson.

Uomo Chiave Seahawks: Il QB Russell Wilson è ovviamente il giocatore di riferimento per i Seahawks.

Uomo Chiave Rams: Aaron Donald guida una delle migliori difese NFL che come detto ha fatto faticare anche il super attacco di Seattle. Offensivamente per LAR occhio al TE Tyler Higbee che nell'ultimo mese ha prodotto 176 yard. La difesa sui lanci di Seattle è solo 20° in NFL ed è tra le più deboli nel limitare i tight ends avversari.

Washington Football Team-Tampa Bay Buccaneers

Linee: Buccaneers -8.0 (aprivano a -7.5). O/U 44.5 (scesa di due punti).

Infortunati: Il QB Alex Smith ha giocato la week 17 con la vittoria su Philadelphia, ma non è al 100% e rimane in forse. Coach Ron Rivera ha problemi anche col RB Antonio Gibson e col WR Terry McLaurin entrambi in forse. Anche Tampa ha in forse Mike Evans che si è infortunato nella vittoria ad Atlanta, ma i target a disposizione di Tom Brady non mancano.

Meteo: Buone temperature e praticamente nessuna possibilità di precipitazioni nella capitale americana sabato.

Statistiche: Washington ha uno dei migliori pass rush nella NFL, Tampa Bay risponde con una difesa che concede solo 22.2 punti e 48 sacks.

Uomo Chiave Washington: Se il pass rush di Washington è così efficace lo si deve al rookie Chase Young che cercherà di mettere pressione a Brady.

Uomo Chiave Buccaneers: Proprio Tom Brady è l'uomo chiave di Tampa ovviamente, e cercherà di vincere l'ennesimo titolo con il suo fido TE, Rob Gronkowski. Senza Evans, Gronkowski sarà importante, e parliamo di un giocatore d'esperienza che vanta 12 TD in carriera ai playoff.

Tennessee Titans-Baltimore Ravens

Linee: Ravens -3.0 (in leggera discesa da -3.5). O/U 54.5

Infortunati: Non si segnalano grandi novità da entrambe le infermerie.

Meteo: Leggero vento e buone condizioni atmosferiche per domenica a Nashville.

Statistiche: Rematch del divisional round dello scorso anno vinto a sorpresa da Tennessee ma i Ravens hanno chiuso la regular season con 5 vittorie e un 6-0 ATS nelle scommesse. La difesa di Baltimore concede solo 18.9 punti di media ma l'attacco dei Titans ne macina 30.7.

Uomo Chiave Titans: Ovviamente Derrick Henry, miglior RB dell'anno, ha dominato con 195 yards ai playoff dello scorso anno contro Baltimore e altre 133 anche nella vittoria in stagione, sempre contro Baltimore che ha in Tennessee quasi una bestia nera ultimamente. Contro la difesa di Baltimore Henry sarà ancora più importante, visto che il QB Ryan Tannehill potrebbe faticare.

Uomo Chiave Ravens: Lamar Jackson miglior QB sulle corse e Baltimore produce di media 191.9 rushing yard di media, quindi tra lui e King Henry aspettiamoci tanto running game.

New Orleans Saints-Chicago Bears

Linee: Saints -10.0 (la linea più alta di questi Wild card, e anche in salita da -9.5). O/U 47.0 punti (in calo da 48).

Infortunati: Il running back dei Saints, Alvin Kamara, positivo al Covid, torna in gioco domenica così come il WR Michael Thomas. Per i Bears invece Allen Robinson non si è allenato in settimana e rimane in dubbio tra i ricevitori di Chicago.

Meteo: Mercedes-Benz Superdome.

Statistiche: In 3 partite dal ritorno di Drew Brees i Saints hanno segnato 114 punti. Anche l'attacco di Chicago si è ripreso da quando ha rimesso al centro dell'attacco Mitchell Trubisky al posto di Nick Foles.

Uomo Chiave Saints: Drew Brees ha già vinto un SB con New Orleans e anche in questa stagione è arrivato a 2.942 yards con 24 TD pass e un 70.5% di completati nonostante 12 partite giocate.

Uomo Chiave Bears: David Montgomery ha prodotto 1.508 yard su corsa e 10 TD. Sarà lui il giocatore di riferimento per l'attacco di Chicago, anche se New Orleans anche in difesa è tra le migliori squadre NFL, specialmente sulle corse.

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns

Linee: Steelers -3.0 (aprivano a -6.0). O/U 47.5 (in salita di un punto).

Infortunati: Cleveland riesce a tornare ai playoff ma il Covid colpisce coach Kevin Stefanski e sono fuori anche KhaDarel Hodge e Joel Bitonio in attacco oltre a Olivier Vernon, e Denzel Ward per la difesa.

Meteo: Temperature molto basse per la sera di gennaio a Pittsburgh, ma sono scongiurate precipitazioni.

Statistiche: Queste due avversarie divisionali si sono sfidate proprio il week 17 con vittoria di Cleveland che però giocava in casa mentre è 3-11 ATS in trasferta e per gli Steelers non c'era Ben Roethlisberger. Dopo aver iniziato la stagione con la 29° peggior difesa nelle prime 7 settimane (31.6 punti concessi di media), hanno cambiato passo con 22.1 punti concessi nelle ultime 9 partite. Pittsburgh per tutto l'anno ha avuto una super difesa da 19.5 punti concessi.

Uomo Chiave Steelers: T.J. Watt leader della NFL come sacks personali, 15, oltre a 43 Tackles e anche un intercetto. Se il pass rush di Pittsburgh ha fatto la differenza è grazie al linebacker del Wisconsin.

Uomo Chiave Browns: Baker Mayfield dovrà giocare la sua miglior partita contro la difesa di Pittsburgh, anche se l'attacco dei Browns sui lanci è altalenante. Mayfield ha chiuso l'anno con 3.563 yard lanciate (62.8% di completati) e 26 TD Pass (8 intercetti).