Pronostici Football Americano NFL: Anteprima, ultime news, statistiche e free pick sui Divisional Round del 16 e 17 gennaio 2021

Continuano i playoff di Football Americano NFL col 2° turno, le 4 partite dei Divisional Round in programma nel weekend. Andiamo a vedere le ultime dai campi, statistiche e consigli per le scommesse.

Analisi e Free Pick NFL Divisional Round

Green Bay Packers-L.A. Rams

Linee: Packers -6.5 / O/U 45.5 (in calo di un punto).

Infortunati: Problemi di QB per coach Sean McVay. Jared Goff non è al meglio ma dovrebbe giocare anche perché ha un problema pure John Wolford. La notizia grave è però quella di Aaron Donald in forse (come il WR Cooper Kupp).

Meteo: Anche se siamo a gennaio nella frozen tundra non è atteso un tempo da lupi, anzi temperature accettabili.

Statistiche: I Packers sono 10-4 ATS nelle ultime sfide contro squadre con record vincente.

Uomo Chiave Packers: Facile citare Aaron Rodgers, sarà lui a guidare il super attacco dei Packers contro la difesa di LAR, ma occhio a Aaron Jones che è un RB, ma è molto utilizzato anche in ricezione e limitare i RB sui lanci è uno dei pochi punti deboli della difesa dei Rams.

Uomo Chiave Rams: Chiaramente tutto passerà dalla difesa ma anche dalle condizioni del QB Jared Goff, l'osservato speciale di LAR oggi.

Buffalo Bills-Baltimore Ravens

Linee: Bills -2.5 / O/U 49.5

Infortunati: Il RB dei Bills Zack Moss è out, probabili invece i recuperi dei WR Stefon Diggs e Cole Beasley per Buffalo.

Meteo: Quasi un 40% di possibilità di pioggia (possibile anche la neve) e venti a 15-25 mph.

Statistiche: I Ravens sono 5-0 ATS nelle ultime partite da underdog e sono 7-0 ATS nelle ultime 7 partite ma anche Buffalo è 8-1 ATS nelle ultime 9.

Uomo Chiave Bills: Il QB Josh Allen è il protagonista assoluto di un attacco da 289.5 passing yards (3°).

Uomo Chiave Ravens: Il quarterback Lamar Jackson guida il miglior attacco su corsa (194.5 rushing yards). La difesa di Buffalo è tra le peggiori sulle corse (122.2 rushing yards concesse). Occhio anche a Mark Andrews visto che Buffalo è tra le squadre che concede più ricezioni ai TE avversari.

Kansas City Chiefs-Cleveland Browns

Linee: Chiefs -10.0 / O/U 57.0 (in salita di un punto).

Infortunati: Il running back dei Chiefs, Clyde Edwards-Helaire, si è allenato in settimana ma rimane in forse così come i WR Tyreek Hill e Sammy Watkins. Cleveland dovrebbe ritrovare Joel Bitonio, ma rimane in forse il right tackle Jack Conklin. Torna in panchina dopo il protocollo covid anche coach Kevin Stefanski.

Meteo: Temperature bassine ma non dovrebbe piovere (venti 10-15 mph).

Statistiche: I Chiefs sono 1-6 ATS nelle ultime partite da favoriti.

Uomo Chiave Chiefs: Chiaramente Patrick Mahomes che però potrebbe non avere a disposizione alcuni target importanti e occhio alla difesa di Cleveland che è cresciuta molto e potrebbe tornare anche Myles Garrett.

Uomo Chiave Browns: Sicuramente il QB Baker Mayfield è importante, ma farei ancora più attenzione al duo di RB Nick Chubb e Kareem Hunt (un ex di KC) che anche nel Wild Card hanno dominato con 206 total yards e 3 touchdowns. Kansas City è 21° nella NFL come difesa sulle corse (122.1 rushing yards).

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers

Linee: Saints -3.0 / O/U 52.0

Infortunati: Il running back di Tampa, Ronald Jones II, non ha giocato la settimana scorsa e rimane in forse anche per questa, così come il suo collega LeSean McCoy. Per i Saints in dubbio il QB backup Taysom Hill e il running back Latavius Murray.

Meteo: Dome

Statistiche: I Saints sono 7-1 ATS quando giocano da favoriti.

Uomo Chiave Saints: Il RB Alvin Kamara e il WR Michael Thomas hanno giocato alla grande ma l'uomo più atteso è il QB veterano Drew Brees nella sfida con Brady, due futuri Hall of Famer.

Uomo Chiave Buccaneers: Qui il nome è quello di Tom Brady arrivato a 5,539 yard ma in 2 sfide stagionali contro i Saints ha sempre perso (23-43 in trasferta, 3-38 in casa), limitato dalle ottime secondarie di New Orleans ad appena il 61% di completati con un QB rating di 58.8.