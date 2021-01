Pronostici Football Americano NFL: Anteprima, ultime news, statistiche e free pick sui Conference Championships del 24 gennaio 2021

Siamo arrivati ai Conference Championships, penultimo appuntamento dei playoff i Football Americano NFL. Il 24 gennaio sapremo chi si sfiderà al Super Bowl del 8 febbraio tra Green Bay Packers-Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs-Buffalo Bills.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Conference Championships

La corsa verso il Superbowl LV di football americano in programma domenica 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa prosegue spedita. Nel weekend si giocheranno le finali di Conference della NFL che decreteranno le finaliste per la sfida in Florida. Secondo i quotisti di Snai sono le due formazioni di casa, Kansas City Chiefs e Green Bay Packers, le favorite per arrivare all’atto finale della stagione.

Kansas City Chiefs-Buffalo Bills

I campioni in carica sapranno solo all’ultimo se il loro leader, Patrick Mahomes, sarà in campo o meno: i Chiefs però partono favoriti con una quota di @1,60 contro i Bills dati vincenti all’Arrowhead Stadium @2,25. Josh Allen sta giocando una grande stagione ma rischia di essere senza 2 WR importanti come Stefon Diggs e Cole Beasley. Linea O/U 54.0 punti, in calo di un punto visto che oltre ai 3 importanti giocatori d'attacco in forse, c'è anche quasi un 70% di possibilità di pioggia a complicare le cose, con venti a 10-15 mph.

Green Bay Packers-Tampa Bay Buccaneers

Ancora più netto il divario nell’altra gara tra le leggende Aaron Rodgers e Tom Brady: i Green Bay Packers, nuovamente al Superbowl dopo dieci anni, si giocano @1,55 a dispetto del @2,35 con cui sono accreditati i Tampa Bay Buccaneers. Sempre la squadra del Wisconsin è diventata la favorita per la conquista dell’anello: il quinto titolo per i gialloverdi di Green Bay è in quota @2,75 seguiti dai Chiefs @3,00. Decisamente staccati Bills, vincenti @4,50, e Buccaneers, in coda @5,50. Tampa rischia di essere senza il WR Antonio Brown, ma anche i Packers hanno i loro problemi con in forse il WR Allen Lazard e i RB Jamaal Williams e AJ Dillon. Linea O/U a 52.0 punti, in salita di un punticino in questa sfida tra QB leggendari, anche se c'è un 50% di possibilità di pioggia alla Frozen Tundra con venti a 5-10 mph.