Pronostici Football Americano NFL: tutto sul Super Bowl 55 tra Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs. Tom Brady contro Patrick Mahomes, chi la spunterà?

Domenica notte dal Raymond James Stadium si gioca Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs, la sfida tra Tom Brady e Patrick Mahomes che si batteranno per il 55° Super Bowl che chiude la stagione di Football Americano NFL.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Super Bowl 55 - Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs

La notte più attesa degli Stati Uniti è ormai alle porte. Domenica il Raymond James Stadium di Tampa sarà sede del Super Bowl LV che vedrà i campioni in carica della NFL dei Kansas City Chiefs sfidare i padroni di casa dei Tampa Bay Buccaneers. La finale metterà di fronte la nuova star del football americano, Patrick Mahomes, e il più grande giocatore di sempre, Tom Brady, che a 43 anni sogna l’ennesima impresa.

Nonostante in molti sognino il settimo anello al dito del QB di Tampa, i quotisti di Snai vedono favoriti i Chiefs @1,60 contro il @2,20 della franchigia della Florida. Per Kansas si tratterebbe non solo del terzo titolo in assoluto ma sarebbe anche la prima squadra, dal 2005, a confermare il titolo: gli ultimi a compiere il back to back furono i New England Patriots guidati proprio da Brady. Tampa, dal canto suo, sogna di diventare la prima squadra a vincere il titolo nel proprio impianto.

Vista la potenza offensiva delle due franchigie, si prospetta una gara ad alto punteggio: una sfida con più di 53 punti è data @1,73 rispetto a una con uno score più basso @1,97. Tra i protagonisti, rimangono sempre i due QB i maggiori candidati per il titolo di MVP: il secondo sigillo personale per Mahomes è in quota @1,85, il quinto per Brady si gioca @2,75. Se Tyreek Hill e Travis Kelce, con la maglia dei Chiefs, sono i maggiori indiziati a sbloccare il punteggio, entrambi si giocano @7,00, più difficile che a farlo sia uno dei due QB: la prima marcatura del Super Bowl ad opera del numero 15 dei Chiefs è data @20, quella per Brady, che nei nove SB finora disputati non ha è mai entrato in end zone con la palla, pagherebbe @30 volte la posta.

Questa settimana abbiamo parlato in 3 distinte occasioni del Super Bowl, approfondendo tutti gli aspetti.

Nella puntata #409 (dal minuto 7:46) abbiamo iniziato dalle giocate più strane, come quelle sul colore del Gatorade, sul testa o croce ma anche su Half time show e Inno Nazionale.

Nella puntata #410 (dal minuto 8:57) abbiamo iniziato a fare sul serio andando a vedere linee, quote, statistiche e matchup della partita.

Infine nella puntata #411 (dal minuto 7:46) abbiamo visto le statistiche e i dettagli nello scontro tra Patrick Mahomes e Tom Brady, con anche tutte le altre linee più interessanti sulle prop bet, con le prestazioni dei giocatori più attesi oltre ai due QB.

Al venerdì, ultima puntata della settimana, avevamo pensato di dare le giocate ufficiali sul big game di domenica notte, ma come detto il 95% delle puntate nel mondo vengono fatte 48 ore prima dell'inizio del Super Bowl e alla fine abbiamo deciso di aspettare e di uscire con le giocate tra sabato e domenica. Seguite il canale di Telegram di BETTING MANIAC dove daremo analisi e giocate Free per tutti.