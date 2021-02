Pronostici Football Americano NFL: Tom Brady infinito, 7° anello in carriera. I Tampa Bay Buccaneers vincono il Super Bowl sul campo di casa. Kansas City Chiefs favoriti per il 2022

E' andato in archivio un altro straordinario Super Bowl di Football Americano NFL vinto 31-9 dai Tampa Bay Buccaneers, prima squadra a vincere il casa. Battuti 31-9 i campioni in carica, i Kansas City Chiefs. Tom Brady mvp della finale, vince il suo 7° titolo in carriera a 43 anni, incredibile, bionico, infinito, ma per il 2020 tornano ad essere Patrick Mahomes e i Chiefs i favoriti.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Tom Brady sempre più nella leggenda. Chiefs favoriti per il riscatto nel 2022

I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl LV e sono i primi a farlo sul campo di casa, il Raymond James Stadium. Tom Brady a 43 anni giocava il suo 10° Super Bowl e ha vinto il 7° anello per una leggenda di questo sport, e non solo, arrivato in Florida dopo anni in New England. I detrattori dicevano che Brady vincesse perché nel sistema dei Patriots con Belichick avrebbero vinto tutti. Invece Brady ha lasciato Belichick e dopo anni i Patriots non sono arrivati nemmeno ai playoff mentre Tampa, dopo anni difficili (non vinceva dal 2002), ha subito vinto il titolo. Ora Brady ha da solo più titoli di qualsiasi altra squadra NFL, non male per un giocatore scelto alla 199 al draft, a rimarcare che lo sport non è una scienza esatta, nemmeno la NFL.

Grandi protagonisti anche coach Bruce Arians e il RB Leonard Fournette, come segnalato nelle nostre puntate del podcast, giocato e incassato in tutte le salse: Over 48.5 rushing (ne ha fatte 89), Over 3.5 ricezioni (4) e in live a fine primo tempo anche Over 13.5 portate quando stava a 7, un vero regalo visto che anche nel 2° tempo Brady ha continuato a dargli la palla per far scorrere il cronometro con le sue corse, e alla fine ha chiuso con 16 portate.

Ma cè anche Rob Gronkowski che aveva già salutato la NFL per il wrestling, ma non ha resisto al richiamo di Brady, suo compagno di mille battaglie. Gronk non è venuto a fare la comparsa e in connessione con Brady ha segnato i primi 2 TD della partita. La cosa bella è che avevamo consigliato proprio Gronkowski 1° TD @17.00 di quota!!!

La linea difensiva di Tampa è stata l'altra grande protagonista. I Kansas City Chiefs avevano qualche problema sulla linea, ma sono stati dominati e Patrick Mahomes nn ha potuto fare un lancio che sia uno senza pressione. Davvero un disastro, ma i bookmakers puntano proprio su Kansas City come favorita per il 2022, davanti ai Green Bay Packers di Aaron Rodgers che ha vinto il titolo di mvp della regular-season. Rodgers avrebbe preferito l'mvp del Super Bowl andato ovviamente a Brady che lo aveva battuto alle semifinali. Il back to back dei Buccaneers si gioca @10, alla pari con i Buffalo Bills.

Kansas City Chiefs @6.50

Green Bay Packers @9

Buffalo Bills @10

Tampa Bay Buccaneers @10

Baltimore Ravens @12

Los Angeles Rams @13

San Francisco 49ers @15

New Orleans Saints @16

Seattle Seahawks @18

Cleveland Browns @20

Indianapolis Colts @22

Dallas Cowboys @25

Pittsburgh Steelers @25

Miami Dolphins @28

Tennessee Titans @28

Los Angeles Chargers @30

Atlanta Falcons @40

Arizona Cardinals @40

New England Patriots @45

Minnesota Vikings @50

Jacksonville Jaguars @55

Washington Football Team @60

Philadelphia Eagles @60

Carolina Panthers @66

Las Vegas Raiders @66

New York Giants @70

Chicago Bears @75

New York Jets @85

Cincinnati Bengals @90

Denver Broncos @100

Detroit Lions @125

Houston Texans @150

Questi i nostri risultati positivi sulle scommesse del Super Bowl LV. La stagione si è chiusa con un complessivo 140-120-5 per un profitto di +9.25 unità.

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: UNDER 10.0 1° QUARTO @2.050️⃣

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: CHIEFS @1.62❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: OVER 6.5 TOUCHDOWN @1.83❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: CHIEFS UNDER 1.5 FIELD GOAL @1.90❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: MAHOMES OVER 2.5 TD PASS @1.62❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: OVER 42.5 TENTATIVI DI LANCIO @1.83✅

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: BRADY OVER 0.5 INTERCETTI @1.57❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: FOURNETTE OVER 3.5 RICEZIONI @1.71✅

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: 2° TD FOURNETTE @8.00❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: FOURNETTE OVER 13.5 PORTATE (LIVE) @1.86✅

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: FOURNETTE OVER 48.5 YARD CORSE @1.83✅

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: EDWARDS-HELARIE UNDER 28.5 YARD CORSE @1.83❌

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: GRONKOWSKI PRIMO TD @17.00✅

🏈Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: MAHOMES MVP @1.83❌