Pronostici Football Americano NFL: Power ranking, analisi, quote e scommesse sulla Week 4. Si parte con Bengals-Jaguars. Tom Brady torna in New England. Chargers-Raiders il Monday Night

Non sarà un grande Thursday Night quello che aprirà la Week 4 di Football Americano NFL visto che ci sono Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars, ma domenica si fa sul serio con New England Patriots-Tampa Bay Buccaneers, il ritorno di Tom Brady nella sua vecchia casa. Il monday night sarà invece tra LA Chargers-Las Vegas Raiders.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL

Seguici anche sul canale Telegram di BETTING MANIAC per le giocate sugli sport americani, ma anche sul calcio e altri sport.

Analisi NFL Week 4

Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars non sarà un grande TNF per aprire la Week 4, ma ci sono spunti interessanti per le scommesse. I Bengals sono favoriti con -7.5 punti di handicap, ma siamo più interessanti a Under 46,5 punti totali @1.80. Trevor Lawrence sta faticando terribilmente nel suo passaggio tra i pro (54.2% di completati, 5.7 yards per lancio). Joe Burrow è più ambientato al suo 2° anno e sta dimostrando un grande feeling con Ja'Marr Chase's ma il vero passo in avanti Cincinnati lo ha fatto sulla difesa con soli 18 punti concessi di media mentre l'attacco rimane comunque modesto con 22.7 punti. Mai modesto quanto l'attacco dei Jaguars che stanno segnando appena 17.7 punti. Lawrance ha 5 TD in questo avvio stagionale, ma ben 7 intercetti. I Bengals sono una delle squadre che mette più pressione ai QB avversari, è 4° in sacks ed è addirittura la 3° migliore come intercetti. Ci sono anche 2 uomini dell'offensive line che protegge Lawrance in forse, non tira quindi buona aria per Jacksonville nemmeno questa notte. I Bengals dovrebbero vincere (la linea sopra al touchdown è comunque rischiosa), ma preferiamo l'Under per quanto detto.

Passiamo alla domenica e tra le partite pomeridiane segnaliamo Dallas Cowboys-Carolina Panthers, con i Panthers che hanno iniziato la stagione da imbattuti con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse. Dallas ha perso una partita, ma anche lei è 3-0 ATS nelle scommesse ed è favorita a -4.5 per questa sfida. Sam Darnold sta giocando bene alla guida dei Panthers ma l'infortunio del RB Christian McCaffrey potrebbe essere pesante. Dall'altra parte Dak Prescott guida un attacco da 416.7 total yards di media aiutato dalle corse di Ezekiel Elliott. Questa domenica Carolina potrebbe tornare con i piedi per terra, ma attenzione al 6-0 ATS dei Panthers nelle ultime 5 trasferte da underdogs.

Più tardi nella notte di domenica c'è lo scontro tra due imbattute, LA Rams-Arizona Cardinals. Gli ospiti, guidati dal QB Kyler Murray, viaggiano a 34.3 punti di media, miglior dato NFL con Tampa, ma LAR è 3° con 31.7 punti e con un Matthew Stafford che sembra rinato da quando ha lasciato Detroit. I Rams hanno sempre segnato Over in questo avvio stagionale e la settimana scorsa sono stati capaci di battere i Buccaneers, confermandosi una squadra molto completa anche difensivamente. I Rams sono favoriti a -4.5 in casa ma attenzione a Over anche se la linea, come prevedibile, è molto alta a 55.0 punti totali.

Il Sunday Night è una partita per cuori forti con New England Patriots-Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady torna nel luogo che lo ha consacrato come il più vincente di sempre in NFL, e ci torna da avversario contro il suo grande maestro, coach Bill Belichick, che sicuramente avrà studiato qualcosa di speciale per limitarlo. Brady anche quest'anno viaggia con numeri pazzeschi, ma arriva da una sconfitta e vorrà rifarsi. Tampa è favorita a -7.0 ma attenzione perché tra le file dei Buccaneers ci sono anche molte assenze con cui fare i conti. Squadre in direzioni opposte sui punteggi con Tampa che ha segnato 3 Over su 3, mentre New England è O/U 0-3. Per questa sfida la linea è fissata a 49.0 punti totali.

Il Monday Night che chiuderà la week 4 è LA Chargers-Las Vegas Raiders. I Raiders cercheranno di mantenere la propria imbattibilità dopo il successo in OT contro Miami con un altra grande prova offensiva. Las Vegas è 1° come total yards (471.0) e come passing yards (379.1) con l'ottimo lavoro di Dereck Carr ma anche Justin Herbert per LAC ha iniziato bene la sua seconda stagione nei pro ed è reduce dalla vittoria a Kansas City, non proprio una passeggiata. I bookmakers favoriscono i padroni di casa a -3.0. Linea O/U a 52.5 punti totali con i Raiders, ma attenzione perchè i Chargers hanno sempre segnato Under nelle prime 3 settimane di regular season.

Power Ranking NFL Week 4

Ecco il nostro personale power ranking sulle 32 squadre. Tra parentesi la quota antepost aggiornata per la vittoria finale del Super Bowl. Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers continuano a meritarsi il primo posto nel ranking anche se arrivano da una sconfitta contro i sempre più convincenti LA Rams che infatti continuano a salire sia nelle quote antepost che nei ranking, con i Buffalo Bills superati, ma anche i Kansas City Chiefs sono ormai alla portata di LAR.

Calano i San Francisco 49ers scavalcati dai Green Bay Packers, proprio quelli da cui sono stati battuti la settimana scorsa. Un altra squadra che si sta confermando in difficoltà massima è quella dei Pittsburgh Steelers che hanno innumerevoli problemi e sono crollati al 23° posto. Sempre Houston Texans a chiudere il ranking su NY Jets e Jacksonville Jaguars che anche quest'anno sono tra le peggiori squadre di questa NFL.

POWER RANKING NFL WEEK 4

1 Tampa Bay Buccaneers @7

2 Kansas City Chiefs @7

3 Los Angeles Rams @9

4 Buffalo Bills @10

5 Cleveland Browns @15

6 Green Bay Packers @12

7 San Francisco 49ers @15

8 Dallas Cowboys @22

9 Baltimore Ravens @12

10 Arizona Cardinals @22

11 Seattle Seahawks @30

12 New England Patriots @60

13 Denver Broncos @22

14 New Orleans Saints @28

15 Tennessee Titans @20

16 Las Vegas Raiders @28

17 Los Angeles Chargers @17

18 Carolina Panthers @40

19 Minnesota Vikings @40

20 Miami Dolphins @60

21 Indianapolis Colts @66

22 Washington Football Team @66

23 Pittsburgh Steelers @66

24 Chicago Bears @100

25 Atlanta Falcons @125

26 Cincinnati Bengals @80

27 Philadelphia Eagles @100

28 New York Giants @150

29 Detroit Lions @300

30 Jacksonville Jaguars @300

31 New York Jets @400

32 Houston Texans @300