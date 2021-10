Pronostici Football Americano NFL: Power ranking, analisi, quote e scommesse sulla Week 5

La Week 5 di Football Americano NFL inizia col Thursday Night Seattle Seahawks-LA Rams. Domenica il big match Kansas City Chiefs-Buffalo Bills. Il Monday Night che chiuderà la settimana è Baltimore Ravens-Indianapolis Colts.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL

Analisi NFL Week 5

Seattle Seahawks-LA Rams sarà l'interessante Thursday Night che apre la Week 5 da Lumen Field dove i Seahawks sono sfavoriti a +2.5 contro i Rams che arrivano dalla prima sconfitta stagionale. I Rams sono 4-1 ATS negli ultimi precedenti contro i Seahawks che hanno Metcalf in forse. Linea O/U molto alta a 54,5 punti ma i Rams arrivano da 6 Over di fila, i Seahawks sono Over 3-0-1 quando giocano in casa da underdogs e sono Over 4-1 negli ultimi precedenti interni contro LAR.

Tra le partite pomeridiane di domenica segnaliamo il derby della Florida, Tampa Bay Buccaneers-Miami Dolphins. I Buccaneers hanno vinto ma a fatica nel ritorno di Tom Brady in New England, e nonostante il record di 3-1 sono 1-3 ATS nelle scommesse, quindi è chiaro come i campioni in carica stiano rendendo meno del previsto. Tampa è favorita a -10.0 di rientro in casa contro i Dolphins reduci da 3 sconfitte e con Tagovailoa in infermeria. I Dolphins sono 7-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta ma 0-5 ATS negli ultimi precedenti contro Tampa.

Diciamo due cose anche su NY Jets-Atlanta Falcons che non sarà la partita più spettacolare ma è il primo London Game dell'anno dal Tottenham Hotspur Stadium. I Jets arrivano dall'upset inatteso sui Titans mentre Matt Ryan non è bastato ad evitare un altra sconfitta ai Falcons che però sono favoriti a -3.0 in questa sfida nel vecchio continente, sempre particolare.

In serata poniamo l'attenzione su LA Chargers-Cleveland Browns, due squadre che vorrebbero fare un passo in avanti decisivo in questa stagione e che sono entrambe 3-1 (anche 3-1 ATS nelle scommesse). Se i Chargers lo stanno facendo con più convinzione, per i Browns sembra mancare qualcosa. La settimana scorsa è arrivata una faticosa vittoria in Minnesota e Cleveland ha perso a KC in week 1 al contrario dei Chargers che sono passati 30-24 in week 3 a KC e nel monday night della scorsa settimana hanno battuto bene anche i Raiders con un Justin Herbert sempre più convincente. I Browns hanno dalla loro le statistiche con 4-0 ATS nelle ultime trasferte e 6-1 ATS nei precedenti contro LAC. I bookmakers si aspettano una partita combattuta ma favoriscono di poco (-1.5) i padroni di casa che anche secondo noi potranno vincere questa domenica.

Anche il Sunday Night è interessantissimo, anzi è indiscutibilmente il big match di Week 5 con Kansas City Chiefs-Buffalo Bills. Gli ospiti sono di poco sfavoriti a +2.5 e testeranno le loro ambizioni all'Arrowhead Stadium dove Mahomes e compagni hanno già perso in stagione ma questo è il rematch della finale di AFC con vittoria per 38-24 dei Chiefs. Dopo un avvio shock con la sconfitta con gli Steelers, Josh Allen e compagni hanno cambiato passo e i Bills sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Kansas City. I Chiefs sono 1-7 ATS nelle ultime partite in casa.

Chiudiamo col Monday Night Baltimore Ravens-Indianapolis Colts. Entrambe sono 2-2 ATS nelle scommesse e O/U 2-2 ma sul campo c'è tutta la differenza del mondo con Baltimore che ha un record di 3-1 e Indianapolis al contrario è 1-3. I Ravens sono favoriti con un TD di margine (-7.0). I Ravens sono 4-0 ATS nelle ultime partite in casa ma i Colts dominano 10-2 ATS nei precedenti contro Baltimore (6-1 ATS al M&T Bank Stadium).

Power Ranking NFL Week 5

Ecco il nostro personale power ranking sulle 32 squadre. Tra parentesi la quota antepost aggiornata per la vittoria finale del Super Bowl. In testa i Tampa Bay Buccaneers arrivano dalla vittoria in New England, partita dal grande pathos, ma non stanno convincendo e i Kansas City Chiefs si avvicinano, ma anche i Buffalo Bills che scavalcano i LA Rams che arrivano da un pesante capitombolo contro gli Arizona Cardinals che tornano a scalare posizioni e sono stabilmente in top-10 dove entrano di colpo dal 17° posto della settimana scorsa i sempre più convincenti LA Chargers. Calano i San Francisco 49ers, tornano sulla terra Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Gli Houston Texans rimangono sul fondo e peggiorano ulteriormente la propria posizione.

1 Tampa Bay Buccaneers @7

2 Kansas City Chiefs @6.50

3 Buffalo Bills @9

4 Los Angeles Rams @12

5 Cleveland Browns @12

6 Green Bay Packers @10

7 Arizona Cardinals @17

8 Dallas Cowboys @17

9 Baltimore Ravens @12

10 Los Angeles Chargers @19

11 Seattle Seahawks @22

12 San Francisco 49ers @22

13 New England Patriots @66

14 Denver Broncos @33

15 New Orleans Saints @40

16 Tennessee Titans @28

17 Las Vegas Raiders @50

18 Carolina Panthers @60

19 Minnesota Vikings @50

20 Washington Football Team @66

21 Miami Dolphins @80

22 Indianapolis Colts @50

23 Cincinnati Bengals @80

24 Pittsburgh Steelers @100

25 Chicago Bears @80

26 New York Giants @150

27 Atlanta Falcons @200

28 Philadelphia Eagles @125

29 Detroit Lions @500

30 New York Jets @300

31 Jacksonville Jaguars @500

32 Houston Texans @750