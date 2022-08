Free pick antepost NFL 2022. Stagione di Football Americano NFL al via tra pochi giorni, ecco un analisi con un consiglio in FREE PICK sulla regular season che potranno fare i Minnesota Vikings.

Free pick antepost NFL 2022: Minnesota Vikings sottovalutati?

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa stagione di NFL potrebbe essere d’oro, almeno stando al rendimento offerto dai nostri tipster sui consigli per le scommesse in pre-season chiuse con un 5-1 e un solo errore, i Baltimore Ravens che in week 3 hanno vinto ancora (24 successi di fila in pre-season!) ma non ha coperto l’handicap contro i Commanders.

Abbiamo già dato diverse free pick con Morfeo nel video Preview che ogni anno facciamo sul Football Americano NFL ma voglio aggiungere anche queste due giocate. Mi sembra che i Minnesota Vikings siano un pò sottovalutati ma hanno un grande potenziale in attacco e uno schedule abbastanza semplice. Potranno arrivare in doppia cifra di vittorie stagionali e giocarsi i playoffs. Su Snai c’è la linea O/U 9.5 vittorie @2.00 anche se preferisco quella di Bet365 a 8,5 anche se si perde qualcosa in quota @1.60.

Minnesota è favorita in 12 partite quest’anno, per uno schedule abbastanza semplice, con i Vikings che giocano 7 trasferte vere visto che in week 4 saranno impegnati contro i Saints (partita che i Vikings possono vincere con New Orleans senza i sospesi Alvin Kamara e Michael Thomas) nel campo neutro di Londra per le consuete incursioni NFL nel vecchio continente.

Dopo aver chiuso con un record di 8-9 lo scorso anno (ben 13 partite si sono chiuse con 8 punti o meno di scarto, quindi molto combattute e punto a punto, compresi 3 overtime), nel 2022 Kirk Cousins e compagni potranno migliorare con un attacco con grande potenziale visto che potrà contare su target come Justin Jefferson e Adam Thielen, ma anche sulle corse di un running back tra i migliori della lega come Delvin Cook. Novità anche in difesa, il reparto che deve migliorare, affidato ad un nuovo coordinatore e un gruppo di linebackers di qualità che mi fa essere positivo sulla prossima stagione dei Vikings.

NFL 2022: Minnesota Vikings schedule

Ecco le schedule di Minnesota, week per week, e le linee d’apertura.

Week — Opponent — Spread

1 vs. Green Bay +2.5

2 @ Philadelphia +2.5

3 vs. Detroit -7

4 vs. New Orleans (UK) -1

5 vs. Chicago -6.5

6 @ Miami +3

7 BYE

8 vs. Arizona -2

9 @ Washington -1.5

10 @ Buffalo +8

11 vs. Dallas -1.5

12 vs. New England -3.5

13 vs. N.Y. Jets -6.5

14 @ Detroit -3

15 vs. Indianapolis -2

16 vs. N.Y. Ginats -6.5

17 @ Green Bay +6.5

18 @ Chicago -2.5

Free pick antepost NFL 2022: tutte le quote sulla nuova stagione

