Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici su Sony Open 2020 e South African Open 2020

Torna la stagione di Golf col primo evento full Field del PGA Tour, il Sony Open da Honolulu, ma si gioca anche l'European Tour col South African Open 2020 dal 9 al 12 gennaio. Torniamo a parlare di Golf che negli ultimi anni ci ha sempre regalato grandi casse.

Inizia una nuova stagione di Pronostici Vincenti Golf, uno degli sport meno seguiti ma anche uno degli sport che ci ha fatto fare i migliori rendimenti nelle scommesse! Sembra incredibile ma non è così e con Guru dalla stagione 2014-15 ad oggi abbiamo un profitto netto di +141.90 unità (ROI +7.75%).

Analisi e Pronostici PGA Tour: Sony Open 2020

La settimana scorsa non abbiamo seguito il Sentry dove è arrivata un altra vittoria di Justin Thomas che ha vinto 3 degli ultimi 6 eventi giocati, ed è favorito anche questa settimana @6 al Sony Open, un torneo che ha già vinto nel 2017 anche se il campione in carica è Matt Kuchar.

Come da tradizione il primo evento full Field della stagione PGA è il Sony Open dal Waialae Country Club di Honolulu, Hawaii. Si tratta di un Par: 70 da 7,044 yards molto tecnico, con greens in TifDwarf Bermudagrass.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Justin Thomas @6.00 puntata paracadute sul favorito a stake pieno. Se dovesse vincere faremmo solo un +1.0 di profitto, per questo la chiamo puntata paracadute ma come detto JT è il giocatore del momento e ha già vinto qui al Sony Open.

Webb Simpson @13.00. Qui ha sempre superato il taglio in 9 presenze con 6 top-20, incluse le ultime 5 più recenti. Ha iniziato la stagione perdendo un playoffs e incassando un altra top ten con un T7.

Joaquin Niemann @31.00. Ha comandato il Sentry fino all'ultimo giorno ma alla fine ha chiuso 5° da debuttante. Buon momento e buona quota.

Charles Howell III @41.00. Gioca questo torneo dal 2002 e non ha mai sbagliato un taglio qui in 18 presenze con 10 top-10 e una media di 67.5 colpi in 72 round in carriera.

Abraham Ancer @41.00. Lo abbiamo visto 4° a novembre al WGC HSBC Champions di Shanghai e ha ottime statistiche per fare bene su questo tracciato dove potrà tornare a dire la sua.

Marc Leishman @46.00. Un altro australiano che qui ha un perfetto 10/10 e ha incassato 3 top-10. La quota inoltre è molto alta visto che parliamo di Leishman che spesso è finito anche lo scorso anno nelle mie selezioni.

Brendon Todd @56.00. Le sue ottime statistiche di Driving Accuracy, Greens in Regulation, Scrambling e Putting Average possono farlo spiccare in questo evento.

Sebastián Muñoz @67.00. Lo scorso anno ha debuttato qui con un T10 e la settimana scorsa ha giocato bene, lo prendiamo come sorpresa ben ripagata.

Brian Stuard @71.00. Altra sorpresa a quota alta ma di grande valore visto che Stuard ama questo torneo giocato 7 volte con 6 tagli superati e anche 4 top-10 (67.2 colpi di media, pure meglio di Howell). Di recente anche lui è apparso in forma e ha giocato bene in diversi tornei.

Analisi e Pronostici European Tour: South African Open 2020

In campo anche l'European Tour col South African Open che lo scorso anno fu vinto dalla stella di casa Louis Oostuizen favorito @6 anche per questa edizione, davanti ai connazionali Erik van Rooyen @11 e Carl Scwartzel @12.

Si gioca al Randpark Golf Club di Johannesburg, Field da 240 giocatori. Si gioca su due tracciati, il Bushwillow è il più corto (par-71 da 7,114 yards), il Firethorn il più lungo (par-72 per 7,595 yards).

Vincitori ultime edizioni: 2019: Louis Oostuizen, 13/2; 2018: Chris Paisley, 125/1; 2017: Graeme Storm, 150/1; 2016: Brandon Stone, 55/1; 2015: Andy Sullivan, 33/1; 2013: Morten Orum Madsen, 80/1; 2012: Henrik Stenson, 14/1; 2011: Hennie Otto, 33/1; 2010: Ernie Els, 9/1.

Erik van Rooyen @11.00 è la mia prima selezione come lo è stato spesso anche lo scorso anno, quando ci ha fatto fare anche una bella cassa. Nel torneo di casa lo provo in doppia cifra di quota che non mi sembra male e che ritengo di maggior valore rispetto a quella di Oostuizen in questo caso.

Brandon Stone @31.00 ha chiuso 7° lo scorso anno qui a Randpark dove ci tiene a fare bene e per me potrà essere competitivo anche in questa edizione.

Haydn Porteous @67.00. Altro giocatore di casa che 2 titoli su 4 li ha vinti in Sud Africa. I suoi numeri di Ball-Striking, Total Driving e Driving Distance potrebbero fare la differenza questa settimana a Johannesburg.

Pronostici Golf

FAVORITI VINCITORI SONY OPEN 2020

Justin Thomas @6.00 (stake 1)

Webb Simpson @13.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

VALUE BET SONY OPEN 2020

Joaquin Niemann @31.00 (stake 0.5)

Charles Howell III @41.00 (stake 0.5)

Abraham Ancer @41.00 (stake 0.5)

Marc Leishman @46.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

OUTSIDERS & LONGSHOT SONY OPEN 2020

Brendon Todd @56.00 (stake 0.5)

Sebastián Muñoz @67.00 (stake 0.5)

Brian Stuard @71.00 (stake 0.5)

FAVORITI VINCITORI SUD AFRICA OPEN 2020

Erik van Rooyen @11.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

VALUE BET SUD AFRICA OPEN 2020

Brandon Stone @31.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

OUTSIDERS & LONGSHOT SUD AFRICA OPEN 2020

Haydn Porteous @67.00 (stake 0.5)