Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Workday Charity Open 2020 e sul Austrian Open 2020

La settimana scorsa siamo tornati in cassa (la 3° su 5 tornei dalla ripresa del PGA Tour) con DeChambeau che ha vinto a Detroit. Questa settimana primo di 2 tornei consecutivi a Muirfield Village. Torna anche l'European Tour che dopo 4 mesi di pausa riprende le ostilità da Vienna con l'Austrian Open 2020.

Continuiamo a parlare di pronostici vincenti golf col PGA Tour che questa settimana è in campo in Ohio col Workday Charity Open 2020 che anticipa il Memorial della prossima settimana, sempre su questo tracciato. Dopo 4 mesi di stop torna in gioco anche l'European Tour con l'Austrian Open 2020 da Vienna. Come ogni mercoledì abbiamo parlato di Golf anche nel nostro podcast quotidiano su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Workday Charity Open 2020

Bryson DeChambeau ha vinto a Detroit e ci ha mandato in cassa per la 3° volta dalla ripresa del PGA Tour che questa settimana ha in programma il Workday Charity Open che prende il posto del John Deere Classic, originariamente programmato per questa settimana, in preparazione all'atteso Memorial della prossima settimana che si giocherà sempre qui al Muirfield Village Golf Club in Ohio. Sarà davvero strano giocare e pronosticare due eventi di golf consecutivi sullo stesso tracciato per la prima volta da quando seguiamo le scommesse sul Golf.

Il tracciato è un Par-72 da 7,456 yards con greens mix Bentgrass/Poa Annua. Su questo storico tracciato disegnato dal mitico Jack Nicklaus in passato si sono giocate anche Ryder Cup e Presidents Cup. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Greens in Regulation, Proximity to Hole e Scrambling.

Il field in preparazione al Memorial è di grande livello con grandi nomi come Patrick Cantlay, Jon Rahm, Justin Thomas, Brooks Koepka, Xander Schauffele, Justin Rose e Patrick Reed per citare i più importanti. Questa è la prima edizione del Workday Charity Open ma negli ultimi anni si è giocato a Muirfield. Nel 2019 ha vinto Patrick Cantlay, l'anno prima Bryson DeChambeau (che salterà questa edizione). Nel 2017 toccò a Jason Dufner, nel 2016 a William McGirt e nel 2015 a David Lingmerth.

Abbiamo selezionato altri 12 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (4), Quote di Valore (4) e Longshoot (4). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK più una SPECIAL PICK.

Patrick Cantlay @15.00 è la prima selezione per un giocatore che ha vinto lo scorso anno qui a Muirfield al Memorial, quindi se vogliamo in queste due settimane difende il titolo. Qualche settimana fa lo abbiamo visto al Travelers con un T11 per il suo rientro in campo (non giocava dal T17 al Riviera a febbraio).

Come pick di valore mi piace molto Collin Morikawa @31.00 visto che parliamo di uno dei giocatori più in forma del momento, che ha fatto 2° al Charles Schwab Classic il mese scorso, in una stagione in cui ha incassato anche due top-10 importanti al Arnold Palmer Invitational e al Sentry Tournament of Champions.

Vi lascio anche un longshot con Cameron Champ @67.00 che sta facendo benissimo in una serie di statistiche che potrebbero farlo emergere anche questa settimana (Greens in Regulation, SG Off the Tee, SG on Approach, SG Tee to Green SG Total). Aggiungo che ama le superifici in Poa Annua.

Justin Rose non è tra i nostri favoriti per la vittoria finale, ma parliamo del 2° come rendimenti su questo tracciato, oltre ad aver vinto il Memorial del 2010 a cui aggiunge un paio di 2° posti e altre 7 top-10. Ha iniziato il 2020 con un T3 al Colonial e un T14 anche ad Harbour Town. Se trovate la giocata Rose TOP-20 prendetela (negli States viaggia intorno @2.60 di quota) ma si potrebbe azzardare anche la Top-10 intorno @4.50.

⛳️GOLF PGA TOUR - WORKDAY CHARITY OPEN 2020

📌FAVORITI

Patrick Cantlay @15.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Collin Morikawa @31.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Cameron Champ @67.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Justin Rose TOP 20 @2.60

Analisi e Pronostici European Tour: Austrian Open 2020

Dopo 4 mesi di pausa torna anche l'European Tour con l'Austrian Open 2020 dal Diamond Country Club di Vienna, un Par-72 lungo da 7,458 yards con Green Bent/Poa mix. In lavagna spiccano Joost Luiten e Thomas Detry che sono i grandi favoriti davanti a Adri Arnaus, al nostro Renato Paratore e a Nicolas Colsaerts, ma tra i primi troviamo anche un altro azzurro, Lorenzo Gagli. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Putting e Par-5 Scoring.

Vincitori ultime edizioni: 2018 (Shot Clock Masters): Mikko Korhonen, 28/1; 2017 (Lyoness Open): Dylan Frittelli, 40/1; 2016: Ashun Wu, 160/1; 2015: Chris Wood, 12/1; 2014: Mikael Lundberg, 250/1; 2013: Joost Luiten, 25/1; 2012: Bernd Wiesberger, 25/1; 2011: Kenneth Ferrie, 55/1; 2010: Jose Manuel Lara, 66/1.

Noi non appoggiamo Paratore ma Lorenzo Gagli @31.00, e non è la prima volta che selezioniamo l'azzurro che prima della pausa aveva incassato 2 top-12, una dietro l'altra, in Oman e Qatar. Gagli ha ottimi rendimenti in Driving Accuracy e GIR e in 4 prestazioni al Diamond Country Club non ha superato il taglio in 2 occasioni, ma nelle altre uscite ha fatto benissimo con un T10 nel 2013 e un 23° posto nel 2018 allo Shot Clock Master. A 34 anni può fare il colpo grosso all'European Tour visto che già vanta 3 titoli Alps Tour e 1 successo al Challenge Tour.

Il nostro favorito principale è però Joost Luiten @7.00 che è anche la nostra puntata paracadute. Se il suo put sarà già a livello, il tracciato viennese potrebbe premiare il suo metodo di gioco e lo preferisco rispetto all'altro grande favorito, Detry. Anche il testa a testa 72 buche tra Luiten e Detry, la selezione di Luiten potrebbe essere di valore @1.83 ma preferisco provarlo vincente @7.

Connor Syme @26.00 ha un ottima quota. Dal suo rientro all'European Tour ha incassato un T11 al Alfred Dunhill Championship, un T9 alle Mauritius e anche un T10 nel penultimo evento prima dello stop, quello in Oman. Il 24enne ha ottimi rendimenti in greens in regulation e in Austria potrebbe fare bene.

La quota più alta che prendiamo è quella di Antoine Rozner @34.00, il rookie francese che abbiamo visto molto bene al Leopard Creek e alle Mauritius. Con una grande prestazione in tee-to-green lo abbiamo visto 10° anche in Oman dove è stato anche tra i migliori in Total Driving e Ball-Striking (80.6% GIR). Il parigino ha vinto 2 volte al Challenge Tour e ha sfiorato già un successo all'European Tour, successo che potrebbe arrivare questa settimana.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR - AUSTRIAN OPEN 2020

📌FAVORITI

Joost Luiten @7.00

Connor Syme @26.00

Lorenzo Gagli @31.00

Antoine Rozner @34.00

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Joost Luiten-Thomas Detry: LUITEN @1.83

