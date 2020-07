Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul 3M Open 2020 e sul British Masters 2020

Torna in pompa magna anche la stagione del European Tour che riprende mercoledì col British Masters 2020 mentre come di consueto da giovedì a domenica si gioca il PGA Tour col 3M Open 2020 dal TPC Twin Cities a Blaine, Minnesota.

Continuiamo a parlare di pronostici vincenti golf col PGA Tour che questa settimana è in campo in Minnesota col 3M Open 2020 ma torna anche l'European Tour col British Masters 2020.

Analisi e Pronostici PGA Tour: 3M Open 2020

2° edizione del 3M Open 2020 dal TPC Twin Cities a Blaine, Minnesota. Il campione in carica è Matthew Wolff che sarà presente in difesa del titolo mentre sarà assente il giovane fenomeno spagnolo Jon Rahm, rinominato Rahmbo, che la settimana scorsa si è portato a casa il Memorial Tournament, anche se il Field rimane di altissimo livello con Dustin Johnson favorito su Brooks Koepka, Tommy Fleetwood e Tony Finau.

Il tracciato del TPC Twin Cities è un par 72 da 7,114 yard, disegnato da Arnold Palmer, con Greens in Bentgrass. Qui serve avere ottime statistiche di Driving Distance, Fairways Hit, e Greens in Regulation.

Abbiamo selezionato 12 possibili vincitori (+ 2 special pick su Testa a Testa 72 buche), come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore (5) e Longshoot (4). Ve ne riportiamo 4 come FREE PICK.

Apriamo con Tony Finau @15.00 che si è rimesso in piedi la scorsa settimana col T8 al Memorial, tornando ad una top-20 che mancava dai playoffs persi in Arizona lo scorso febbraio. Questo tracciato potrebbe esaltare le sue caratteristiche in particolar modo le sue statistiche di Tee-to-Green. A Muirfield Village ha migliorato anche il rendimento in Putting che era un problema. Lo scorso anno ha chiuso con un onorevole 23° posto.

Come value bet vi segnalo Harris English @34.00 che arriva dal T13 a Memorial a conferma di una grande costanza visto che è stata la 9° top-20 stagionale. English è stato fermo per la quarantena covid ma è già rientrato al Memorial dove ha tenuto ottimi numeri statistici in Off the Tee, Approach e Tee to Green. English il suo meglio in carriera lo ha dato in tracciati molti simili a quello del Minnesota.

Come longshoot vi propongo la quota più alta questa volta, quella in tripla cifra su Keith Mitchell @126.00 che la settimana scorsa ho visto bene con un 22° posto a Muirfield Village dove è stato tra i migliori in Greens in Regulation e Ball Striking oltre ad essere sempre ottimo in Strokes Gained Off the Tee, Driving Distance e Putting. Il suo meglio lo da su greens in Bermudagrass.

Vi segnalo anche l'ottima quota di un altro longshoot, Charley Hoffman @81.00. Il veterano 47enne (che vanta 4 titoli al PGA Tour) non ha preso parte al Memorial dopo l'ottimo T7 della settimana prima al Workday. Specialista del gioco in condizioni difficili di vento (come sono attese questa settimana da queste parti famose per il vento), ottimo sui par-72 e sui green in Bentgrass, tra i migliori nelle statistiche di Putts per GIR e Strokes Gained Total, motivato per migliorare il suo 97° posto nella FedEx Cup, Charley a questa quota E' da provare per forza.

⛳️GOLF PGA TOUR: 3M OPEN 2020

📌FAVORITI

Tony Finau @15.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Harris English @34.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Charley Hoffman @81.00 (stake 0.5)

Keith Mitchell @126.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: British Masters 2020

Da mercoledì è in scena anche il British Masters che riapre ufficialmente la stagione European Tour. Si gioca al The Colt course, un par-71 da 6,872 yards con green in Creeping Bentgrass. Field subito interessante con il padrone di casa Lee Westwood a farla da padrone secondo le quote per il vincitore finale su Thomas Detry.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Marcus Kinhult, 175/1; 2018: Eddie Pepperell, 30/1; 2017: Paul Dunne, 66/1; 2016: Alex Noren, 18/1; 2015: Matt Fitzpatrick, 33/1.

Nel servizio PREMIUM abbiamo già anticipato le giocate che riportiamo anche qui (potrebbero esservi utili anche in live). Andiamo a caccia solo di quote alte questa volta se escludiamo il "paracadute" con Westwood.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: BRITISH MASTER 2020

📌FAVORITI

Lee Westwood @10.00 (stake 0.5)

Adri Arnaus @34.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Richie Ramsay @46.00 (stake 0.5)

Pablo Larrazabal @46.00 (stake 0.5)

Guido Migliozzi @56.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Chris Paisley @61.00 (stake 0.5)

Adrien Saddier @71.00 (stake 0.5)

Adrian Otaegui @126.00 (stake 0.5)

