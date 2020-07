Pronostici Golf PGA Tour, WCG ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul FedEx St.Jude Invitational, Barracuda Championship e Hero Open 2020

Questa settimana sono ben 3 i tornei interessanti che ci attendono sul Golf. Il FedEx St.Jude Invitational del WCG è il torneo più importante rispetto al Barracuda Championship del PGA e all'Hero Open dell'European Tour.

La scorsa settimana siamo andati vicini alla vittoria con i pronostici gratis Golf al PGA Tour con Tony Finau che alla fine ha chiuso al 3° posto. Da celebrare Renatino Paratore che vince il British Master (noi nelle scommesse avevamo un altro azzurro, Gagli, ma siamo contenti lo stesso).

Analisi e Pronostici WGC: FedEx St.Jude Invitational 2020

Si gioca a Memphis dal TPC Southwind, tracciato Par-70 da 7,244 yards disegnato da Ron Pritchard nel 1987, e che ha avuto un restyling nel 2004. I Green sono in Champion Bermudagrass. Il Field è di soli 78 giocatori, i migliori 50 al mondo più i qualificati. Ci sono alcune defezioni importanti come quelle di Tiger Woods, Justin Rose, Adam Scott e Francesco Molinari. Qui le statistiche più importanti sono quelle di scrambling e Greens in Regulation.

Il favorito dalle quote è John Rahm, giovane talento spagnolo in ascesa che gioca per la prima volta da numero 1 al mondo, con quota al pari di Rory McIlroy e poco avanti sulla coppa Bryson DeChambeau - Justin Thomas. Subito dietro abbiamo Patrick Cantlay e Xander Schauffele. In gioco anche il campione in carica, Brooks Koepka e pure Dustin Johnson, ultimamente irriconoscibili, in particolare DJ che però potrà rifarsi su un torneo che ha vinto 2 volte negli ultimi 10 anni, stessa cosa che ha fatto Daniel Berger con la doppietta 2016 e 2017.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Brooks Koepka, 11/1; 2018 (FedEx St Jude Classic): Dustin Johnson, 7/1; 2017: Daniel Berger 28/1; 2016: Daniel Berger 33/1; 2015: Fabian Gomez 400/1; 2014: Ben Crane 175/1; 2013: Harris English 66/1; 2012: Dustin Johnson 20/1; 2011: Harrison Frazar 275/1; 2010: Lee Westwood 12/1.

Il favorito che vi proponiamo è Rory McIlroy @12.00, una puntata paracadute. Il nordirlandese ha perso il numero 1 nel ranking nazionale e speriamo di ritrovarlo focalizzato per la vittoria su un tracciato dove lo scorso anno ha chiuso al 4° posto.

Come Value bet vi segnalo Patrick Reed @36.00 che ha una quota davvero golosa e arriva dal 10° posto al Memorial. Al TPC Southwind potrebbe fare bene come nel 2013 (T5) e anche l'anno scorso ha chiuso 12° a questo evento WGC.

Come longshoot la quota alta in tripla cifra (non è l'unica questa settimana) è Matt Wallace @111.00. L'inglese ha vinto 10 titoli in 121 tornei giocati in giro per il mondo, una percentuale incredibile. Un affermazione al WGC sarebbe la ciliegina sulla torta. Il livello è alto ma @111 Wallace è da provare visto che si è già confrontato alla grande al WGC col 27° posto dello scorso anno, con un ottimo lavoro sul putting. Al Memorial la settimana scorsa ha giocato ancora una volta bene.

⛳️GOLF WGC: FEDEX ST.JUDE INVITATIONAL 2020

📌FAVORITI

Rory McIlroy @12.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Patrick Reed @36.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Matt Wallace @111.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici PGA Tour: Barracuda Championship 2020

Riflettori puntati sul WGC, ma tutti i big fuori dalla selezione del St.Jude sono presenti al Barracuda Championship, mai come quest'anno con un Field interessante, ad iniziare dai favoriti Russell Henley, Brendan Steele, Ryan Moore ma anche Alex Noren, Sam Burns e Patrick Rodgers. Mancherà il campione in carica, Collin Morikawa, cresciuto tantissimo dallo scorso anno e che si è garantito l'accesso al WGC questa settimana.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Collin Morikawa (47); 2018: Andrew Putnam (47); 2017: Chris Stroud (44); 2016: Greg Chalmers (43); 2015: J.J. Henry (47); 2014: Geoff Ogilvy (49); 2013: Gary Woodland (44); 2012: J.J. Henry (43); 2011: Scott Piercy (-15); 2010: Matt Bettencourt (-11).

Si gioca al Old Greenwood Golf Course in California, per la prima volta teatro di un evento PGA Tour. Il tracciato è un Par-72 da 7,518 yards con greens in Bentgrass/Poa Annua. Qui sono importanti le statistiche di proximity e fairway hit.

Come favorito vi segnalo assolutamente Brendan Steele @23.00 che ha anche un ottima quota di valore. Steele è in grande forma e lo ha dimostrato col T4 al Honda Classic, il T6 al Travelers Championship e anche l'ottimo T13 di rientro al Memorial la settimana scorsa. Ha giocato 6 volte il Barracuda Championship riportando sempre ottimi risultati: 8° (2012), 4° (2013), 25° (2014) 7° (2015) e 5° (2016). Al Memorial Steele ha tenuto ottimi numeri in Birdie Average, Approach e Tee to Green, oltre a Driving Distance e Total Driving, tutte statistiche che potrebbero essere utili anche questa settimana.

La quota di valore tra l 4 che vi segnalo è quella di Emiliano Grillo @31.00 che in un Field del genere può sempre dire la sua e @31 non mi dispiace per niente provarlo. L'argentino aveva ripreso male da dopo la pausa ma sta tornando a crescere e dopo una serie di tagli non superati e tornei sotto le sue possibilità, ha chiuso 3° la settimana scorsa al 3M Open.

Il colpo a quota alta è su Kyle Stanley @51.00 che è un buon giocatore e in questo Field potrà dire la sua, motivato anche dal fatto di dover migliorare il 131° posto nella classifica FedEx Cup se vuole rientrare ai playoffs, e questa settimana ha un occasione da non perdere. Parliamo di un 2 volte campione su superfici in Bentgrass come questa del Barracuda, oltre a molti altri ottimi risultati su tracciati abbastanza simili a questo. In stagione è 4° al PGA Tour nelle statistiche si Greens in Regulation, ma va abbastanza bene anche in Approach e Tee to Green. A questa quota va provato.

⛳️GOLF PGA TOUR: BARRACUDA 2020

📌FAVORITI

Brendan Steele @23.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Emiliano Grillo @31.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Kyle Stanley @51.00 (stake 0.5)

Analisi e Pronostici European Tour: Hero Open 2020

Chiudiamo con l'European Tour con l'Hero Open (English Open) in gioco anche questa settimana in Inghilterra dal Forest of Arden Country Club, un Par-72 cortissimo (6,958 yard), anche in questo caso con greens in superficie mix Bent/Poa. Field di interesse con Joost Luiten favorito di poco su Thomas Detry e Andy O'Sullivan. In seconda fascia ci sono Ryan Fox, Eddie Pepperell, Justin Harding, Rasmus Hojgaard e il nostro Renato Paratore che ha trionfato la settimana scorsa. Truppa azzurra formata anche da Guido Migliozzi ed Andrea Pavan tra i nomi di spicco del golf del belpaese sempre più vincente in giro per il mondo. Da segnalare anche il ritorno di Thorbjorn Olsen.

Come favorito vi segnalo Eddie Pepperell @23.00 che ha anche un ottima quota. 47° la settimana scorsa, Pepperell ha però sempre il potenziale per vincere all'European Tour, specialmente quando gioca su tracciati corti e con greens in Bent/Poa.

Come Value bet segnalo l'italiano Guido Migliozzi @51.00, solo 60° al suo ritorno post-covid la settimana scorsa, ma prima della pausa aveva chiuso 4° al Oman Open. Dopo il successo di Paratore sarebbe bello festeggiare con Migliozzi questa settimana, e la quota è di valore su un tracciato che potrebbe adattarsi alle sue caratteristiche. Migliozzi ha già vinto 2 titoli European Tour in carriera e in questa stagione è 84° nella Race To Dubai, un risultato che potrà migliorare da qui alla fine. Il golf azzurro viaggia alla grande ultimamente, proviamoci.

Infine il longshoot su Matthew Southgate @126.00 che in tripla cifra è spesso una quota di valore e molte volte lo abbiamo selezionato. Ottimo in GIR e in par-72, il 31enne cerca ancora la prima vittoria dopo una serie di ottimi risultati negli ultimi 2 anni in zona britannica (12° e 6° al Open Championship, 2° e 4° al Irish Open, 22° al British Masters di Walton Heath nel 2018). Nel 2020 ha 5 tagli di fila non superati ma la settimana scorsa lo abbiamo rivisto in forma con un buon T35 al British Master.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: HERO OPEN 2020

📌FAVORITI

Eddie Pepperell @23.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Guido Migliozzi @51.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Matthew Southgate @126.00 (stake 0.5)

