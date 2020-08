Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul PGA Championship 2020, primo major dell'anno e sul English Championship 2020

Primo major dell'anno col Golf PGA Tour, il PGA Championship 2020 e ovviamente non possono mancare le nostre analisi e i nostri consigli per le scommesse. Si gioca anche nell'European Tour con l'English Championship, ma ovviamente ci concentreremo maggiormente sul major del PGA Tour, circuito principale. La settimana scorsa siamo andati ancora in cassa con la vittoria di Justin Thomas al WGC.

La scorsa settimana siamo tornati in cassa con i pronostici gratis Golf al WGC con la vittoria di Justin Thomas che torna il numero 1 al mondo, scavalcando subito Jon Rahm, ma questo fine settimana le cose potrebbero cambiare ancora nel ranking mondiale, visto che si gioca il primo major della pazza stagione 2020 del PGA Tour, il PGA Championship 2020.

Analisi e Pronostici PGA Tour: PGA Championship 2020

Ci siamo! Primo major dell'anno per il PGA Tour con la 102° edizione del PGA Championship 2020 dal TPC Harding Park di San Francisco, California. Il nuovo numero 1 al mondo, Justin Thomas, è favorito assieme a mister major, Brooks Koepka, in un Field ovviamente di altissimo livello dove però non ritroviamo italiani. Ci sarà invece Richy Werenski che ha vinto il Barracuda Championship della settimana scorsa strappando l'ultimo pass per giocare questo evento. Altri grandi nomi presenti nel fine settimana e tra i favoriti dalle quote sono quelli di Jon Rahm, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson e Xander Schauffele.

Il tracciato del TPC Harding Park è un Par-70 da 7,234 yards con greens con superficie mix in Tyee Bentgrass/Poa Annua. Qui sono importanti le statistiche di SG: Off-the-Tee, Driving Accuracy ed Approach.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Brooks Koepka (-8); 2018: Brooks Koepka (-16); 2017: Justin Thomas (-8); 2016: Jimmy Walker (-14); 2015: Jason Day (-20); 2014: Rory McIlroy (-16); 2013: Jason Dufner (-10); 2012: Rory McIlroy (-13); 2011: Keegan Bradley (-8); 2010: Martin Kaymer (-11); 2009: Y.E. Yang (-8).

Come favorito vi propongo Brooks Koepka @11.00. Si lo so che Koepka non ha lo stesso livello di forma degli altri big e favoriti (JT su tutti), ma quando giochi per la storia la motivazione non manca. Koepka può infatti diventare il primo giocatore nella storia a vincere questo torneo per 3 volte di fila visto che è il campione in carica dell'edizione 2018 e 2019, inoltre in entrambe le occasioni lo avevamo selezionato con casse in quota @12 e @21. Non c'è 2 senza 3 quindi ci proviamo anche nel 2020 . Mister major visto che ne ha vinti 4 degli ultimi 10, impressionante se pensiamo che ha chiuso anche 2 volte da runner-up, al Masters di Augusta dietro a Tiger Woods e a Pebble Beach dietro a Gary Woodland. Inoltre non dimentichiamo che la settimana scorsa Koepka si è ripreso alla grande ed è arrivato 2° al TPC Southwind dove è stato tra i migliori del Field in molte statistiche (Driving Distance, Greens in Regulation, Approach, Tee to Green e Putting Average).

Tra le 4 value bet, le quote di valore, ho scelto Collin Morikawa @31.00, un giocatore che conosciamo bene visto che il mese scorso ci ha mandato in cassa sempre intorno @30 di quota col successo al Work Day Charity Open. Morikawa è uno dei giocatori più in forma e in rampa di lancio, tanto che ha bruciato le tappe nel ranking mondiale. Morikawa è nato ad LA e ha studiato a Berkeley, quindi conosce bene il TPC Harding dove ha speso molto tempo con ottimi rendimenti anche da amatore. I suoi numeri statistici in Greens in Regulation, Approache Tee to Green sono ottimi e ancora una volta a più di 30 volte la posta lo provo.

Come colpo a quota alta vi propongo l'unica selezione in tripla cifra, Cameron Champ @151.00. Nei major non andiamo a caccia di sorprese ma lavoriamo molto sui big e favoriti vista l'importanza di questi eventi dove difficilmente vincono gli underdogs, ma Champ @151 va provato. Un altro nativo della California che ha già vinto 2 titoli al PGA, uno proprio nella sua terra d'origine (Safeway Open). Non lo prendo solo per un discorso geografico, ma anche perché questo tracciato si conforma molto bene alla tipologia di gioco che ha Champ. Inoltre la sua forma alla ripresa è ottima visto che ha già incassato un paio di top-20 e ha chiuso con un onorevolissimo T25 anche nell'impegnativo field del WGC la settimana scorsa.

⛳️GOLF PGA TOUR: PGA CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Brooks Koepka @11.00 (stake 1)

📌VALUEBET

Collin Morikawa @31.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Cameron Champ @151.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: English Open 2020

Continua lo swing inglese del European Tour al 3° torneo consecutivo in terra d'Albione, con l'English Championship 2020 anche se questa settimana i riflettori sono ovviamente tutti puntati dall'altra parte dell'oceano per il major di cui abbiamo già discusso. Si gioca dal tracciato del Hanbury Manor un Par-71 da 7,042 yard. Qui servono ottime statistiche di Greens in regulation, Putting e Par-3 Scoring. Serve molta precisione e un buon gioco anche come fairways hits. Il field non è il massimo e abbiamo 2 grandi favoriti: Thomas Detry @12 e Lee Westwood @15. Occhio anche al nostro Renato Paratore @26 ma nella truppa azzurra torna anche Lorenzo Gagli @46 oltre a Guido Migliori @76.

Come favorito vado proprio su Thomas Detry @12.00 concordando con i bookmakers che lo metto in cima alle lavagne. Il belga anche la settimana scorsa si è giocato la vittoria che ha buttato un pò via bruciando un altra chance di trionfo con il 2° posto finale dietro ad Horsfield, una bella risposta dopo non aver nemmeno superato il taglio la settimana prima. Detry è tra i migliori del field e la quota @12 non è neanche malissimo.

Come valore vado su Ryan Fox @21.00. L'australiano ha una grande costanza ma manca l'acuto vincente. Dalla ripresa ha chiuso T15 la settimana scorsa, e T8 anche la settimana prima. Lo avevamo visto positivo anche in Messico con un T29 nel field del WGC, un livello ben più alto rispetto a quello che affronterà oggi.

Il colpo a quota alta è di nuovo lui: Matthew Southgate @76.00. Ci riproviamo anche se questa volta si prende molto più basso rispetto al @126 a cui siamo soliti prenderlo, compreso la settimana scorsa dove è stato tra i nostri migliori col 22° posto finale a Birmingham, in miglioramento ulteriore rispetto al comunque buon T35 della settimana prima a Newcastle. I suoi numeri di Driving Accuracy e GIR lo rendono pericoloso anche questa settimana. Southgate ha giocato qui nel 2016 con un ottimo 4° posto finale. Prima o poi arriverà questa vittoria e non lo lasciamo proprio oggi (ricordate Campillo?).

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: ENGLISH CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Thomas Detry @12.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Ryan Fox @21.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Matthew Southgate @76.00 (stake 0.5)

