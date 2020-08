Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Wyndham Championship 2020 e sul Celtic Classic 2020

Dopo il primo major dell'anno vinto da Collin Morikawa (ed ennesima cassa di questo 2020 con i pronostici sul Golf), questa settimana per il PGA Tour si gioca il Wyndham Championship 2020 mentre l'European Tour continua col Celtic Classic 2020.

2° cassa consecutiva con i pronostici vincenti golf grazie a Collin Morikawa, talento in ascesa che a 23 anni si è portato a casa il suo primo major (e primo major di questa pazza stagione), il PGA Championship. Ecco le casse del 2020:

📌Collin Morikawa @31.00 (PGA Championship 09-08-2020)

📌Justin Thomas @13.00 (WGC FedEx St.Jude 02-08-2020)

📌Collin Morikawa @31.00 (Work Day Charity Open 12-07-2020)

📌Bryson DeChambeau @7.00 (Rocket Mortage Classic 05-07-2020)

📌Webb Simpson @26.00 (RBC Heritage 22-06-2020)

📌Daniel Berger @67.00 (Charles Schwab Challenge 14-06-2020)

📌Tyrrell Hatton @56.00 (Arnold Palmer Invitational 08-03-2020)

📌Patrick Reed @46.00 (WGC Championship 23-02-2020)

Analisi e Pronostici PGA Tour: Wyndham Championship 2020

Dopo il primo emozionante major dell'anno si continua col Wyndham Championship dal Sedgefield Country Club a Greensboro in North Carolina, torneo finale di questa cortissima regular season. Solo i primi 125 nella classifica FedEx Cup giocheranno la settimana prossima a Boston, e si continuerà con i tagli fino ai migliori 30 che come di consueto si sfideranno nella finalissima di Atlanta (Tour Championship).

Il tracciato disegnato da Donald Ross è un Par-70 da 7,127 yards con greens in Champion Bermudagrass. Qui sono importanti le statistiche di Approach, Tee-to-Green e par-4 scoring.

Vincitori ultime edizioni: 2019: J.T. Poston (-21); 2018: Brandt Snedeker (-21); 2017: Henrik Stenson (-22); 2016: Si-Woo Kim (-21); 2015: Davis Love III (-17); 2014: Camilo Villegas (-17); 2013: Patrick Reed (-14); 2012: Sergio Garcia (-18); 2011: Webb Simpson (-18); 2010: Arjun Atwal (-22).

Field molto interessante con Webb Simpson che apre favorito su Brooks Koepka e Patrick Reed. Poco più indietro troviamo Tommy Fleetwood, Paul Casey e Justin Rose. Ci sarà anche il campione in carica in difesa del titolo vinto qui nel 2019, J.T. Poston.

Abbiamo selezionato 9 possibili vincitori (+ 2 special pick), come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore (4) e Longshoot (2). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK. Vi ricordo che tutte le giocate sul Golf e su tanti altri sport le trovate attivando il nostro servizio 💎PREMIUM su TELEGRAM. Contatta @ilpresidenteguru per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 6 tipsters al lavoro ogni giorno!

Come favorito ho scelto Patrick Reed @15.00 che è in ottima forma con 4 top-25 su 8 tornei in questa estate (compreso il T13 della settimana scorsa al TPC Harding Park), e a Sedgefield ha vinto nel 2013, continuando alla grande anche nelle successive 3 edizioni giocate qui e in cui è sempre finito in top-25.

Come quota di valore segnalo senza dubbio Brendon Todd @36.00. Lo scorso novembre Todd ha vinto 2 tornei di fila incassando anche un 4° posto con l'RSM Classic. Anche nel 2020 Todd sta andando forte con 4 top-25 negli ultimi 5 tornei giocati, compreso un ottimo T17 al PGA Championship chiuso con una domenica da 67 colpi. Ottimo giocatore nelle statistiche di driving accuracy e Par-4 Scoring. Se il suo putting andrà come al solito potrà essere competitivo in questa settimana.

Come quota alta vi propongo Doc Redman @81.00 che ha ottimi rendimenti nelle due statistiche più importanti su questo tracciato: Tee-to-Green ed Approach. Negli ultimi 6 tornei ha portato a casa 4 top-30 tra cui l'ottimo T29 al PGA Championship in un Field di livello al major.

Giochiamo anche 2 special pick (testa e testa, gruppi) e ve ne riportiamo una, quella a quota più alta con Sungjae Im miglior giocatore del resto del mondo @6.00. Alta motivazione per Im che inoltre ha incassato 9 top-25 in questa stagione e ha buoni rendimenti in Tee-to-Green. In lavagna il suo avversario principale è Si Woo Kim che però ha rendimenti peggiori di Im nelle statistiche più importanti e di top-25 ne ha portate a casa solo 3 in 22 tornei (gli stessi giocati da Im). In seconda fascia abbiamo Joaquin Niemann e Corey Conners (mi spaventa più il primo). Andando avanti troviamo anche la truppa di sudafricani sempre pericolosi: Christiaan Bezuidenhout, Dylan Frittelli, Charles Schwartzel e Brendan Grace. I primi 2 non sono giocatori top level a differenza degli ultimi 2 che però non stanno attraversando un grande momento.

⛳️GOLF PGA TOUR: WYNDHAM CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Patrick Reed @15.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Brendon Todd @36.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Doc Redman @81.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

Miglior giocatore Resto del Mondo: SUNGJAE IM @6.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Celtic Classic 2020

Il Celtic Classic si gioca ancora in Gran Bretagna, e per la precisione nel Galles del sud dal Celtic Manor resort dove tornano in gioco tanti big dell'European Tour come Joost Luiten che era andato a giocare il major del PGA, così come Kurt Kitayama torna dagli States mentre per il belga Thomas Pieters si tratta del primo torneo post lockdown. In gioco anche il vincitore della scorsa settimana: Andy Sullivan, favorito anche oggi. In campo e tra i primi in lavagna anche Renato Paratore, oltre a Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi molto più indietro.

Su questo tracciato si giocherà anche la settimana prossima il Wales Open. Si tratta di un Par-71 da 7,354 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Greens in Regulation e Putting.

Vincitori ultime edizioni: 2014 (Wales Open) Joost Luiten, 14/1; 2013: Gregory Bourdy, 40/1; 2012: Thongchai Jaidee, 125/1; 2011: Alexander Noren, 66/1; 2010: Graeme McDowell, 22/1.

Abbiamo selezionato 8 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (2), Quote di Valore (2) e Longshoot (4). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK. Vi ricordo che tutte le giocate sul Golf e su tanti altri sport le trovate attivando il nostro servizio 💎PREMIUM su TELEGRAM. Contatta @ilpresidenteguru per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 6 tipsters al lavoro ogni giorno!

Come favorito apro con Joost Luiten @15.00, il campione in carica che come detto torna dal major americano dove ha chiuso 51° in un Field di livello ovviamente superiore a quello che ritroverà oggi all'European Tour. L'olandese non aveva superato il taglio al English Open, dopo aver ripreso bene post lockdown con un T18 in Austria e un T6 al Euram Bank Open. Qui si è giocato nel 2014 e indovinate chi è il campione in carica? Luiten.

Come quota di valore andiamo su Nicolas Colsaerts @51.00 che nel 2010, alla sua prima volta in questo torneo, ha chiuso 12° e ha incassato un ottimo 4° posto anche nell'ultima edizione del 2014. Il belga ha ottime statistiche di Greens in Regulation e la settimana scorsa ha incassato un incoraggiante 9° posto a Hanbury Manor dove è risultato il migliore in Driving Accuracy assieme a Rozner.

Approposito di Antoine Rozner @67.00, torniamo anche sul francese in quota alta. Ha chiuso 26° la settimana scorsa a Hanbury Manor dove però è stato tra i migliori del Field in diverse statistiche (Driving Accuracy, Total Driving, Ball Striking, GIR, e Scrambling). Se riuscirà a tenere un buon livello col suo putting potrebbe essere benissimo un contender questo fine settimana, e in quota @67 un cippino va provato.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: CELTIC CLASSIC 2020

📌FAVORITI

Joost Luiten @15.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Nicolas Colsaerts @51.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Antoine Rozner @67.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Entra nel nostro canale TELEGRAM FREE BAR SPORT WEB se vuoi altre notizie per ricevere tutti i nostri consigli sul Golf e gli altri sport grazie al servizio PREMIUM.