Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul BMW Championship 2020 e sul UK Championship 2020

Continuano i playoffs FedEx Cup per il PGA Tour col secondo evento per chi ha superato il taglio, il BMW Championship 2020. All'European Tour continuano i tornei in Gran Bretagna, con l'UK Championship.

Vediamo i pronostici vincenti golf dopo che la settimana scorsa abbiamo sfiorato un altro grande colpo con Valimaki che ha chiuso come runner up al Celtic Classic.

Analisi e Pronostici PGA Tour: BMW Championship 2020

Dustin Johnson ha letteralmente dominato il The Northern Trust lasciando Harris English al 2° posto con 11 colpi di svantaggio, incredibile! I migliori 70 che hanno passato il taglio giocano il 2° torneo dei FedEx Cup Playoffs dal Olympia Fields Country Club, tracciato par-70 da 7,366 yards con Green in Bentgrass/Poa Annua.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

Abbiamo selezionato 11 possibili vincitori (+ 2 special pick), come sempre divisi tra Favoriti (2), Quote di Valore (7) e Longshoot (2). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK.

Come favorito andiamo su Xander Schauffele che cercherà di migliorare ancora la sua posizione in classifica su un tracciato che si sposa bene col suo gioco, ad iniziare dal fatto che sia un par-70, oltre agli ottimi rendimenti statistici che ha tenuto nelle ultime settimane in Greens in Regulation, Putting Average, Off the Tee, Approach, Tee to Green e Putting.

Come quota di valore andiamo su Daniel Berger, un altro che ha un buon profilo per questo tracciato, oltre ad essere uno dei giocatori migliori dalla ripresa. Ci ha mandato in cassa con la vittoria al Charles Schwab, poi ha continuano con un T3 al RBC, un 2° posto al TPC Southwind, un T13 al TPC Harding Park e un 3° posto anche la settimana scorsa. On fire!

La giocata a quota alta la proviamo su Russell Henley che ho visto molto bene la settimana scorsa (T8) dopo il T9 della settimana prima al Sedgefield Country Club. Henley è in forma e cercherà di migliorare la sua posizione.

⛳️GOLF PGA TOUR: BMW CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Xander Schauffele @15.00 (stake 1)

📌VALUEBET

Daniel Berger @21.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Russell Henley @81.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: UK Championship 2020

Si gioca ancora in terra d'Albione, a Belfry con l'UK Championship dal The Brabazon Course, un par-72 da 7,233 yards con greens in Bent/Poa. Qui servono buone statistiche sulle buche par-3 e par-5, ma anche in Fairways hit, Total Driving e Ball-Striking.

Vincitori ultime edizioni: 2008: Gonzalo Fdez Castano, -12; 2007: Lee Westwood, -15; 2006: Johan Edfors, -11; 2003: Paul Casey, -11; 2002: Angel Cabrera, -10; 2001, Henrik Stenson, -13; 2000: Jose Maria Olazabal, -13.

Abbiamo selezionato 4 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (1), Quote di Valore (2) e Longshoot (1). Ve ne riportiamo 2 come FREE PICK.

Come favorito ho scelto HaoTong Li che ha impressionato col T17 al PGA Championship oltre al 8° posto la settimana scorsa in Galles dove è stato il migliore nelle statistiche di Approach e Tee to Green.

Come 2° selezione andiamo con Victor Perez che abbiamo visto benissimo al debutto in un major, al TPC Harding Park, in un field decisamente superiore rispetto a quello che affronterà oggi. Ottimo nelle statistiche di Approach, Tee to Green, Total Driving e Ball-Striking.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: UK CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

HaoTong Li @17.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Victor Perez @23.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

