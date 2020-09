Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul gran finale da East Lake col Tour Championship 2020 e sull'Andalucia Masters 2020

La settimana scorsa Jon Rahm ci ha fregato vincendo ai playoffs contro Dustin Johnson su cui avevamo scommesso e su cui puntiamo anche per il gran finale della stagione di Golf PGA Tour da East Lake col Tour Championship 2020. Si gioca anche l'Andalusia Masters per l'European Tour.

Vediamo i pronostici vincenti golf dopo che la settimana scorsa abbiamo sfiorato un altro grande colpo con Valimaki che ha chiuso come runner up al Celtic Classic.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Tour Championship 2020

Siamo arrivati al finale dei playoff della FedEx Cup col Tour Championship 2020 con i migliori 30 giocatori che hanno superato il taglio nei tornei di playoffs giocati finora, dopo la vittoria di Jon Rham su Dustin Johnson al BMW Championship della scorsa settimana. Come ogni anno dal 2007 a questa parte il percorso dell’East Lake Golf Club (Atlanta, Georgia) sarà la sede designata per decretare il campione PGA che si porterà a casa 15 milioni di dollari.

Il format di gara è cambiato: i giocatori che si sono guadagnati le posizioni più in alto in classifica partiranno con dei colpi di vantaggio calcolati secondo un algoritmo. DJ favorito @2.75 visto che parte da un -10, con Rahm come principale avversario a -8. Subito dietro Justin Thomas potrà dire la sua da -7 così come Webb Simpson -6.

Il tracciato dell' East Lake Golf Club di Atlanta, Georgia, è un par 72 lungo 7374 yards con greens in MiniVerde UltraDwarf Bermudagrass. Qui servono ottime statistiche di Ball-striking, Putting, Driving accuracy e soprattutto Strokes Gained Off the Tee visto che gli ultimi vincitori sono sempre stati nella top-10 di questa statistica, ad iniziare dal campione in carica, Rory McIlroy

Vincitori ultime edizioni: 2019: Rory McIlroy (-13); 2018: Tiger Woods (-11); 2017: Xander Schauffele (-12); 2016: Rory McIlroy (-12); 2015: Jordan Spieth (-9); 2014: Billy Horschel (-11); 2013: Henrik Stenson (-13); 2012: Brandt Snedeker (-10); 2011: Bill Haas (-9); 2010: Jim Furyk (-8).

Ecco la situazione di partenza dei 30 giocatori che formano il Field:

Dustin Johnson -10

Jon Rahm -8

Justin Thomas -7

Webb Simpson -6

Collin Morikawa -5

Daniel Berger, Harris English, Bryson DeChambeau, Sugjae Im, Hideki Matsuyama -4

Brendon Todd, Rory McIlroy, Parick Reed, Xander Schauffele, Sebastian Muňoz -3

Lanto Griffin, Scottie Scheffler, Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton, Tony Finau -2

Kevin Kisner, Abraham Ancer, Ryan Palmer, Kevin Na, Marc Leishman, Cameron Smith, Viktor Hovland, Mackenzie Huges, Cameron Champ, Billy Horschel -1

Abbiamo selezionato 3 possibili vincitori (+ 2 special pick), come sempre divisi tra Favoriti (1), Quote di Valore (1) e Longshoot (1).

Come favorito vado propio SUL favorito: Dustin Johnson @2.75. Il numero 1 al mondo è in forma in questi playoffs e dopo aver dominato il Northen Trust chiuso con un -30 (il secondo classificato, English, ha chiuso 11 colpi dietro a -19, incredibile) ha quasi vinto anche il Bmw Championship, arrendendosi a Rahm solo nei playoffs ad oltranza. Speriamo che lo spagnolo (l'altro grande favorito) non faccia scherzi, noi preferiamo ancora una volta DJ.

Come quota di valore attenzione a Webb Simpson @12.00 che ha I giusti attributi e le giuste statistiche per fare bene: 7° in Driving Accuracy, 6° in Greens in Regulation, 6° in Approach e 1° sia in Birdie che in Scoring Average. La settimana scorsa Simpson non ha giocato all'Olympia con greens in Poa Annua che odia, ma il suo meglio lo ha sempre dato su Bermudagrass (3 vittorie), inoltre le sue 7 vittorie al Tour sono sempre arrivate su tracciati sotto le 7,400 yard, per uno specialista degli short game.

La quota alta è rappresentata da Daniel Berger @26.00 questa volta. 6° nella classifica FedEx Cup partirà a -4 assieme a Bryson DeChambeau, Harris English, Sungjae Im e Hideki Matsuyama, ma Berger sembra quello più in forma alla ripresa, inoltre parliamo di uno dei massimi specialisti sui tracciati par-70. Ad East Lake ha anche una buona esperienza e viaggia con una media di 69.58 colpi (9° migliore del field). Nelle ultime settimane è stato tra i migliori nelle statistiche di: Driving Accuracy (4°), Putting Average (1°), SG off the Tee (5°), SG Around the Green (12°), SG Tee to Green (5°), e Putting (11°).

⛳️GOLF PGA TOUR: TOUR CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Dustin Johnson @2.75 (stake 2)

📌VALUEBET

Webb Simpson @12.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Daniel Berger @26.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: Andalucia Masters 2020

La scena è rubata dal gran finale del PGA, ma si gioca anche nel vecchio continente con l'Andalucia Masters 2020 dal Club de Golf Valderrama a Sotogrande in Spagna. Il tracciato è un Par: 71 molto corto (7,001 yards) con greens in Bentgrass.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Christiaan Bezuidenhout, 80/1; 2018: Sergio Garcia, 9/2; 2017: Sergio Garcia, 5/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1 (Spanish Open).

Abbiamo selezionato 6 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (2), Quote di Valore (3) e Longshoot (1). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK.

Thomas Detry @15.00 fa parte del poker di favoriti a 15 volte la posta, subito dietro a Rasmus Hojgaard che si prende a 13. Prendo il belga come favorito perché lo scorso anno ha giocato bene qui in Spagna chiudendo al 8° posto (due giornate da 68, paga un day 1 da 74 colpi). Detry non ha preso parte al UK Championship della scorsa settimana, ma aveva chiuso 2° al Celtic Classic. Non credo ad un altra vittoria in back to back di Hojgaard che è on fire ma il tracciato non si adatta troppo bene alle sue caratteristiche. Tra i favoriti anche Martin Kaymer spaventa mentre Bernd Wieseberger è rientrato subito bene la scorsa settimana ma in Andalucia potrebbe pagare.

Quota di valore torniamo sul "nostro" Jorge Campillo @26.00, giocatore di casa che ci tiene a fare bene qui dove lo scorso anno ha chiuso con un onorevole T15, e arriva in ottima forma visto che dopo non aver superato il taglio nei primi 2 tornei dalla ripresa, ha fatto molto bene al Wales Open (T8) e anche la settimana scorsa al UK Championship (T7).

Infine come quota alta in tripla cifra azzardiamo Maximillian Kieffer @126.00 che ha già portato a casa un ottimo T14 al Celtic Manor nonostante non abbia lavorato benissimo col put. Si può comunque affidare a ottime statistiche di Driving Accuracy, GIR, scrambling, Tee to Green e Around the Green, quindi se migliorerà il put perché no? I segnali sono incoraggianti, la quota è enorme, un scippino va provato.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: ANDALUCIA MASTERS 2020

📌FAVORITI

Thomas Detry @15.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Jorge Campillo @26.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Maximillian Kieffer @126.00 (stake 0.5)

