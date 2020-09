Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Safeway Open 2020 e sul Portugal Masters 2020

E' appena andata in archivio la stagione 2019-20 del PGA Tour col successo di Dustin Johnson che ci ha mandato in cassa, che nel fine settimana si torna subito in gioco col Safeway Open che apre la stagione 2020-21. Continua anche l'European Tour col Portugal Masters 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai. Ne abbiamo parlato come sempre nella puntata del mercoledì del nostro podcast su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Safeway Open 2020

Appena andata in archivio la passata stagione con la vittoria di DJ, torna subito la nuova stagione 2020/2021 del PGA Tour col Safeway Open dal Silverado Country Club in California, un classico tracciato Par: 72 da 7,166 yards con greens in Bentgrass/Poa Annua. Field ovviamente un po svuotato dai big che sono stati impegnati a East Lake in chiusura della scorsa stagione, tanto che non abbiamo un vero e proprio favorito e le lavagne aprono con Si Woo Kim @21 e Phil Mickelson @21 davanti a Brendan Steele @23 che questo torneo lo ha vinto 2 volte. Non ci sarà invece Cameron Champ, il campione in carica a Silverado.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Cameron Champ (-17); 2018: Kevin Tway (-14); 2017: Brendan Steele (-15); 2016: Brendan Steele (-18); 2015: Emiliano Grillo (-15); 2014: Sang-moon Bae (-15); CordeValle Winners: 2013: Jimmy Walker (-17); 2012: Jonas Blixt (-16); 2011: Bryce Molder (-17); 2010: Rocco Mediate (-15).

Brendan Steele @21.00. Andiamo col tris vincente del sudafricano che nelle ultime 2 edizioni non ha fatto benissimo, ma rimane uno dei migliori a Silverado dove ha vinto 2 volte in 7 prestazioni in cui ha sempre superato il taglio incassando anche 2 top-20.

Harold Varner III @29.00 arriva da un ottima stagione dove ha giocato i Playoffs con un T7 a Sedgefield anche se poi non ha superato il taglio a Boston. Lo scorso anno è stato tra i migliori nelle statistiche di GIR e Tee-to-Green che sono molto importanti a Silverado dove ha sempre superato il taglio (5 su 5) incassando anche 3 top-20. Nel field di questa settimana Varner è tra i più forti, la quota non è male e Silverado è uno dei suoi tracciati favoriti dove esprime il suo miglior gioco. Varner tende a partire molto bene (è tra i migliori come rendimento nei 1° Round della passata stagione, valutatelo anche leader del primo giro @46.00), se riuscirà a tenere gli stessi livelli fino a domenica diventa un giocatore molto pericoloso.

Wesley Bryan @111.00 è il nostro colpo a quota alta in tripla cifra. Non vi fate confondere, parliamo di un ottimo golfista che però ha avuto problemi di infortuni negli ultimi 2 anni. E' tornato in gioco con 4 tornei in cui ha sempre superato il taglio, incassando un 24°, 21° e 31° posto negli ultimi 3 eventi. Le sue statistiche di Approach lo aiuteranno sul corto Par-72 del The North course. Non sarà facile rivederlo alla vittoria, ma perché no. La giocata perfetta qui sarebbe il piazzamento top-10 o top-20 che non purtroppo troviamo in Italia tra i nostri book partner.

⛳️GOLF PGA TOUR: SAFEWAY OPEN 2020

📌FAVORITI

Brendan Steele @21.00 (stake 0.5)

Harold Varner III @29.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

Wesley Bryan @111.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: Portugal Masters 2020

Si gioca anche l'European Tour col Portugal Masters dal Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, design di Arnold Palmer, Par 71 da 7,191 yards con greens in mix di Bentgrass/Poa. Field interessante con l'aggiunta di Tommy Fleetwood @6.50, giocatore di alto livello e grande favorito. Il campione in carica Steven Brown si gioca @56. Nutrita anche la truppa azzurra guidata da Guido Migliozzi.

Vincitori ultime edizioni: 2019, Steven Brown, 150/1; 2018: Tom Lewis, 50/1; 2017: Lucas Bjerregaard, 66/1; 2016: Padraig Harrington, 100/1; 2015: Andy Sullivan, 50/1; 2014: Alexander Levy, 70/1; 2013: David Lynn, 80/1; 2012: Shane Lowry, 66/1; 2011: Tom Lewis, 100/1; 2010: Richard Green, 50/1.

Prendiamo proprio Tommy Fleetwood @6.50 come "puntata paracadute" visto che parliamo di un giocatore sulla carta superiore al resto del field, 5 volte campione all'European Tour e che vediamo spesso impegnato anche nei principali tornei PGA, major e WGC. Questo non è un torneo per favoriti visto che dal 2010 ha sempre vinto un outsider da 50+ di quota, ma Tommy lo prendo come puntata solida (e full stake) tra tanti azzardi in questo fine settimana, a spezzare questo trend di underdog in Portogallo.

Uno degli azzardi è sul nostro Guido Migliozzi @41.00 tornato a buoni livelli la settimana scorsa dopo aver sofferto alla serie di tornei in Gran Bretagna. L'italiano vanta già 2 titoli all'European Tour e lo scorso anno ha debuttato con un T14 qui a Vilamoura, con ottime statistiche in Approach e Tee to Green, oltre ad avere rendimenti importanti in Par-4 scoring, tutti ingredienti ottimi per renderlo competitivo su questo tracciato. Anche la quota non è male, il che non guasta visto che parliamo comunque di un colpo difficile, ma non impossibile, ed vincere una quota @41 con un italiano è una doppia esultanza.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: PORTUGAL MASTERS 2020

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @6.50 (stake 1)

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

Guido Migliozzi @41.00 (stake 0.5)

