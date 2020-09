Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul major dello US Open 2020 e sul Open de Portugal 2020

Siamo al 2° torneo della nuova stagione PGA, e appena finita la scorsa è già tempo di major con lo US Open da Winged Foot dove si è giocata l'edizione del 2006. All'European Tour si rimane in Portogallo.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai. Ne abbiamo parlato come sempre nella puntata del mercoledì del nostro podcast su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: US Open 2020

Siamo solo al 2° torneo dell'anno, con la scorsa stagione andata in archivio da appena un paio di settimane, ma parliamo già di major con lo US Open dal Winged Foot Golf Club di Mamaroneck, New York. Si tratta di un lunghissimo par-70 da 7,450 yards con greens in Poa Annua/Bentgrass. Le statistiche di Approach ed Around the Green seguite da Scrambling sono le statistiche più importanti qui.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Gary Woodland (-13); Brooks Koepka (-8); 2018: Brooks Koepka (+1); 2017: Brooks Koepka (-16); 2016: Dustin Johnson (-4); 2015: Jordan Spieth (-5); 2014: Martin Kaymer (-9); 2013: Justin Rose (+1); 2012: Webb Simpson (+1); 2011: Rory McIlroy (-16); 2010: Graeme McDowell (E); 2009: Lucas Glover (-4).

Il campione in carica è Gary Woodland che ha interrotto il regno di Brooks Koepka che era riuscito a vincere questo major per 3 anni di fila. Il favorito assoluto è Dustin Johnson @9.50 che ha vinto questo torneo nel 2016 e fresco campione della scorsa stagione su John Rahm che lo insegue anche oggi @11. Io ho altre idee però.

Abbiamo selezionato 9 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore (3) e Longshoot (3) e 1 special pick (TaT 72 buche). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK.

Come favorito vado su Justin Thomas @15.00 che quando si gioca un major da sempre il massimo e ha incassato 6 Top-20 negli ultimi anni in 11 prestazioni nei tornei più importanti della stagione, compresa la vittoria al 2017 PGA Championship. Il suo gioco si dovrebbe adattare bene a questo tracciato. Lo scorso anno JT è stato il migliore nei numeri di Approach e anche di SG: Off the Tee.

Come quota di valore prendo Webb Simpson @26.00 che ha vinto questo major nel 2012. Lo scorso anno è stato tra i migliori con 8 Top-10 in 14 tornei e un T12 nel gran finale del TOUR Championship. Simpson è tra i migliori al Tour nelle statistiche di Approach che come detto sono tra le principali per fare bene su questo tracciato.

La quota alta la provo con Harris English @76.00, giocatore sempre un po sottovalutato. E' arrivato fino alla finale della passata stagione con un T12 al Tour Championship ed è stato tra i migliori in diverse statistiche utili anche questa settimana: Approach, Scambling, Ball Striking, Bogey Avoidance e anche Putting. @76 un cippino va provato.

⛳️GOLF PGA TOUR: US OPEN 2020

📌FAVORITI

Justin Thomas @15.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Webb Simpson @26.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Harris English @76.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Open de Portugal 2020

Anche questa settimana l'European Tour rimane in terra lusitana con l'Open de Portugal, dopo il Portugal Masters vinto da George Coetzee (3° Antoine Rozner che era una delle nostre selezioni ad alta quota). Questa settimana si gioca al Royal Obidos Spa & Golf Resort di Obidos, un par-72 da 7,283 yards con greens in Bentgrass.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Adrian Meronk, -15; 2018: Dimi Papadatos, -7; 2017: Matt Wallace, -21; 2010: Thomas Bjorn, -23; 2009: Michael Hoey, -7; 2008 Gregory Bourdy, -18; 2007: Pablo Martin, -7; 2005: Paul Broadhurst, -13. I consigli sull'European Tour (5 possibili vincitori) sono in esclusiva nel servizio 💎 PREMIUM.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: OPEN DE PORTUGAL 2020

📌FAVORITI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

