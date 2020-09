Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Corales Championship 2020 e sul Irish Open 2020

Dopo lo US Open vinto da Bryson DeChambeau il PGA Tour torna con un torneo molto più modesto, il Corales Championship 2020 mentre al European Tour si gioca l'Irish Open 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai. Ne abbiamo parlato come sempre nella puntata del mercoledì del nostro podcast su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Corales Championship 2020

Bryson DeChambeau ha vinto lo US Open e oggi parliamo di un torneo molto più modesto e con un Field di basso livello per il PGA Tour, il Corales Championship 2020 dal Puntacana Resort & Club nella Repubblica Dominicana. Un altro tracciato lungo, un Par 72 da 7,668 yards con greens in Supreme Paspalum. Qui le statistiche importanti per vincere sono: Putting, Scrambling, Greens in regulation, Driving Distance e Driving Accuracy.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Graeme McDowell (-18); 2018: Brice Garnett (-18)

Graeme McDowell è in campo per difendere il titolo ma ha una quota altissima @67, dietro anche a Garnett @61 che vinse la prima edizione del 2018 di questo torneo, e in lavagna abbiamo Will Zalotoris @13 come favorito un pò a sorpresa, davanti a Mackenzie Hughes @15 e a Corey Conners @17. Cè anche Henrik Stenson @34 che non vince da 3 anni. Lo svedese ex numero 2 al mondo si riprenderà?



I nomi che possono vincere oggi sono tanti, ne ho scelti 8 servizio 💎PREMIUM su TELEGRAM., come al solito ve ne riporto 3 in free pick. Contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 7 tipsters al lavoro ogni giorno!

Come favorito punto su Adam Long @26.00 che ultimamente è stato impegnato su livelli ben più alti di questo torneo, e con ottimi piazzamenti, oltre ad ottimi dati statistici di Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting. La settimana scorsa ha chiuso 13° all'open di Winged Foot per esempio, e sa come vincere un titolo PGA, come ha fatto al Desert Classic del 2019 dove superò un certo Phil Mickelson. Lo scorso anno ha chiuso 3° al Mayakoba in Messico, torneo molto simile a quello che ci aspetta questo fine settimana.

Come quota di valore vi segnalo Pat Perez @34.00 che è uno specialista su tracciati del genere ed è sempre da tenere in considerazione visto che ha ottimi rendimenti anche su superfici in Paspalum (come Long citato sopra), ha ottimi numeri in Greens in Regulation e Putting. E' al debutto qui a Corales ma è un giocatore d'esperienza che potrà giocarsi il titolo.

Come longshot J.J. Spaun @101.00 è da provare in questo Field. Nelle ultime settimane è stato il migliore nelle statistiche di Greens in Regulation e tra i migliori anche in Approach e Tee to Green. 9° al Safeway Open nell'ultima uscita e vanta anche un T3 a El Camaleon che come detto è un tracciato da riferimento anche per questa settimana. Rendimento di livello anche su greens in Paspalum ci sono tutti gli ingredienti per provarlo vincente, compresa la quota in tripla cifra.

⛳️GOLF PGA TOUR: CORALES CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Adam Long @26.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Pat Perez @34.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

J.J. Spaun @101.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Irish Open 2020

Al European Tour si gioca l'Irish Open dopo il doppio appuntamento in Portogallo. Il tracciato è il Galgorm Castle, molto corto visto che è un par-70 da 7,087 yards e solo 2 par-5. Greens in Creeping Bentgrass.

Vincitori ultime edizioni: 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

John Rahm è il campione in carica e ha vinto 2 delle ultime 3 edizioni, in mezzo il successo di Russell Knox. Entrambi non ci saranno e il favorito assoluto è Shane Lowry @9 su George Coetzee @12 che è senza dubbio il giocatore più in forma del momento dopo 2 vittorie, un 2° e un 3° posto nell'ultimo mese.

Per oggi ho scelto 6 possibili vincitori, in free pick ve ne segnalo uno su tutti, un colpo alto con Julian Suri @91.00 che ha una quota da provare. Il 29enne americano non sta brillando ma era quasi arrivato alla top-50 del ranking mondiale e la scorsa settimana l'ho rivisto positivo col T32 in Portogallo. Non dimentichiamo che Suri in carriera vanta già una vittoria all'European Tour.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: IRISH OPEN 2020

📌FAVORITI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Julian Suri @91.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Entra nel nostro canale TELEGRAM FREE BAR SPORT WEB se vuoi altre notizie per ricevere tutti i nostri consigli sul Golf e gli altri sport grazie al servizio PREMIUM.