Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Sanderson Farms Championship 2020 e sullo Scottish Open 2020

Il PGA Tour torna negli States col Sanderson Farms Championship 2020 ma questa settimana i riflettori vengono rubati dall'European Tour con lo Scottish Open 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Sanderson Farms Championship 2020

Il PGA Tour torna in America col Sanderson Farms Championship dal Country Club of Jackson, un par-72 da 7,461 yards con green in Champion Ultra Dwarf Bermudagrass. Field leggero dove troviamo Scottie Scheffler come favorito, ma tra i nomi più importanti impegnati questa settimana in Mississippi: Louis Oosthuizen, il runner up dello scorso anno Sungjae Im (che perse i playoff contro Sebastian Munoz), Sergio Garcia, Henrik Stenson, Brandt Snedeker, Zach Johnson, Si Woo Kim.

Su questo tracciato le statistiche più importanti sono quelle di Par-5 Scoring e Birdie or Better Conversion.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Sebastian Munoz (-18); 2018: Cameron Champ (-21); 2017: Ryan Armour (-19); 2016: Cody Gribble (-20); 2015: Peter Malnati (-18); 2014: Nick Taylor (-16).

Ve ne riporto 3 e come favorito scelgo Doc Redman @31.00 che è uno dei giocatori più in forma e in un Field del genere potrebbe fare la differenza come ha fatto con i 3° posti incassati in 2 degli ultimi 3 tornei giocati: Wyndham e Safeway. Redma ha ottimi numeri in Tee to green, Approach e Putting.

Quota di valore su Cameron Davis @46.00 che prima del Covid si era messo in mostra con un 9° posto al Sony Open e 8° in Honda Classic. La settimana scorsa a Sedgefield Country Club ha giocato molto bene e ha ottimi rendimenti statistici in Greens In Regulation, Approach, Tee to Green e Putting.

Il colpo alto lo gioco su Denny McCarthy @71.00 che aveva iniziato molto bene la settimana scorsa anche se poi ha calato col T41 finale al Corales. Lo scorso anno qui ha chiuso con un ottimo T18 dove è stato tra i migliori nelle statistiche sui fairway e greens hit. L'anno prima sempre qui aveva chiuso al 7° posto ed era stato tra i migliori in Putting.

⛳️GOLF PGA TOUR: SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Doc Redman @31.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Cameron Davis @46.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Denny McCarthy @71.00 (stake 0.5)

Analisi e Pronostici European Tour: Scottish Open 2020

Si gioca anche all'European Tour che per una volta ruba la scena con un Field interessante a sfidarsi allo Scottish Open dal The Renaissance Club, un par-71 da 7,343 yards, un test difficile dove servono ottime statistiche di GIR e Putting.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Il favorito dalle quote è Tommy Fleetwood davanti a Matthew Fitzpatrick e al campione in carica, Bernd Wiesberger in seconda fascia con Martin Kaymer, Thomas Pieters e Matt Wallace. In gioco anche gli italiani Renato Paratore e Guido Migliozzi rispettivamente @81 e @91 di quota. Qui nel 2010 ha già vinto un giocatore azzurro, Edoardo Molinari che ci riprova anche nel 2020, ma è quotato @301. C'è anche John Catlin che ha vinto la settimana scorsa davanti ad Aaron Rai.

Anche qui ho selezionato 7 possibili vincitori. Ve ne riporto 3, iniziando da un favorito, anzi dal favorito: Tommy Fleetwood @12.00 che vedo meglio rispetto a Fitzpatrick, principale avversario, che ha chiuso 14° lo scorso anno qui, ma ultimamente non l'ho visto benissimo con 3 tagli non superati in 4 tornei. Fleetwood è un giocatore di alto livello, spesso impegnati nei massimi tornei PGA e WGC, e sul field dell'European Tour può sempre vincere, come l'ultima volta in cui l'abbiamo visto qui con un T3 a Vilamoura.

Come quota di valore vi propongo Ian Poulter @34.00 che è un altro giocatore d'esperienza, spesso impegnato al PGA, come all'ultimo torneo, lo US Open, il major da Winged Foot dove non ha superato il taglio, ma ovviamente parliamo di un livello ben più alto rispetto a quello che affronterà questo fine settimana.

Come azzardo in tripla cifra torno sul mio Matthew Southgate @126.00 che ho mollato nelle ultime settimane, ma riprendo in Scozia. Da dopo il lockdown ha superato il taglio in 8 tornei su 9, ha chiuso 33° la settimana scorsa in Irlanda del Nord. In carriera Southgate ha ottimi risultati, specialmente in queste zone.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: SCOTTISH OPEN 2020

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @12.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Ian Poulter @34.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Matthew Southgate @126.00 (stake 0.5)

