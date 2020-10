Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sullo Shriners Open 2020 e sul BMW PGA Championship 2020

La settimana scorsa abbiamo sfiorato la cassa con Tommy Fleetwood in Scozia, che ha perso i playoff contro un altro nostro pupillo, Aaron Rai, che però non era finito nelle nostre selezioni. Anche questa settimana riflettori puntati sull'European Tour con il BMW PGA Championship, ma è interessante anche il Field del PGA Tour con lo Shriners Hospitals for Children Open 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Shriners Open 2020

Field tutto sommato interessante e di qualità quello che ci attende allo Shriners Hospitals for Children Open 2020 dal TPC Summerlin, un par 71 da 7,255 yard con green in puro Bentgrass. Su questo tracciato servono ottime statistiche di: Putting Average, Driving Accuracy, Greens in Regulation, Scrambling, Driving Distance e Proximity to Hole, riportate in ordine di importanza.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Kevin Na (-23); 2018: Bryson DeChambeau (-21); 2017: Patrick Cantlay (-9); 2016: Rod Pampling (-20); 2015: Smylie Kaufman (-16); 2014: Ben Martin (-20); 2013: Webb Simpson (-24); 2012: Ryan Moore (-24); 2011: Kevin Na (-23); 2010: Jonathan Byrd (-24).

Bryson DeChambeau @8.50 è il grande favorito in un torneo che ha già vinto 2 edizioni fa e che torna in gioco dopo aver vinto anche il major a Winged Foot. Qui al TPC Summerlin oltre alla vittoria del 2018 vanta altre 2 top-10 e ha tenuto una media di 67.44 in 16 round. Per il resto sulla qualità del giocatore c'è poco da aggiungere. Forse l'unica pecca è una quota comunque bassina anche se parliamo di DeChambeau. Oggi il Field non è male.

Come quota di valore vi segnalo Joaquin Niemann @51.00 che è a suo agio su green in Bentgrass (ha vinto il Greenbrier 2019, su Bentgrass). Altri ottimi risultati di Joaquin sono: 12° alla CJ Cup, 5° al Tournament of Champions, 5° al RBC Heritage e 3rd al BMW Championship. Il cileno è arrivato al numero 47 al mondo e meriterebbe la vittoria. Di recente ha chiuso 3° anche ad Olympia Fields e ha giocato anche un ottimo U.S. Open. Talento in ascesa, a questa quota è da provare, su un tracciato dove inoltre ha già riportato un 10° posto (2018).

Come quota alta proviamo Doc Redman @81.00 che è alla ricerca della prima vittoria che sembra nell'aria. Al Safeway e Sanderson Farms ha dimostrato di essere in buona forma e si trova bene sui greens in Bentgrass oltre ad avere alcune ottime statistiche che si adattano bene a questo tracciato.

⛳️GOLF PGA TOUR: SHINERS OPEN 2020

📌FAVORITI

Bryson DeChambeau @8.50 (stake 1)

📌VALUEBET

Joaquin Niemann @51.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Doc Redman @81.00 (stake 0.5)

Analisi e Pronostici European Tour: BMW PGA Championship 2020

Anche questa settimana è l'European Tour a prendersi i riflettori principali degli amanti del golf col BMW PGA Championship 2020 da Wentworth, tracciato disegnato da Harry Colt nel 1926, e aggiornato di recente da Els per un par-72 da 7,286 yards con Greens in Creeping Bentgrass. Qui sono fondamentali le statistiche di Greens in Regulation e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Anche questa settimana il mio favorito è Tommy Fleetwood @12.00. Me lo ripropongono alla stessa quota, dopo che ha perso i playoff contro Aaron Rai la settimana scorsa, mostrandosi in ottima forma in vista di Wentworth dove sono convinto vorrà fare bene.

Quota di valore su Ian Poulter @41.00 che è un altra giocata che ripropongo dalla scorsa settimana. Al Renaissance Club ha offerto un ottima prestazione, anche se non è arrivata la vittoria. Con Wentworth dopo un inizio difficile, è andato a migliorare apparizione dopo apparizione in carriera. Mi aspetto un Poulter (attualmente 54° al mondo) competitivo.

Il colpaccio lo proviamo con Eddie Pepperell @76.00 che dopo una serie di brutte prove con tagli non superati, ma anche abbandoni e problemi fisici, è tornato a mostrare un ottimo golf la settimana scorsa col T9 in Scozia. Se gioca come sa a Wentworth può anche vincere (ha chiuso 6° nel 2013).

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: BMW PGA CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @12.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Ian Poulter @41.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Eddie Pepperell @76.00 (stake 0.5)

