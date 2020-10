Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sulla CJ Cup 2020 e sullo Scottish Championship 2020

Un pizzico di sfortuna che non ci sta lasciando nelle ultime settimane con i pronostici sul golf. Anche la settimana scorsa al PGA Tour avevamo Matthew Wolff @26 che ha perso ai playoff. Verranno tempi migliori, speriamo già da questa CJ Cup, oltre allo Scottish Championship 2020 per l'European Tour.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: CJ Cup 2020

Questa settimana si gioca la CJ Cup a Las Vegas, da Shadow Creek, un par-72 da 7,527-yard con Green in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono: Off the Tee, Approach, Birdies or Better, Par 5 Scoring e SG: Total. In 4 di queste 5 statistiche eccelle Dustin Johnson che è anche il favorito per la vittoria finale assieme a Jon Rahm e di poco avanti su Justin Thomas e Rory McIlroy, per un fide davvero di livello molto alto.

NEWS ULTIM'ORA - Dustin Johnson è risultato positivo al Covid-19. Cambia tutto anche nelle quote, con Rahm nuovo leader sotto @10 di quota.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Thomas 15/2; 2018: Koepka 10/1; 2017: Thomas 8/1.

Justin Thomas @13.00 è il nostro favorito (quota in calo dopo la notizia della positività di DJ) che difende un titolo che ha vinto 2 volte (su 3 edizioni) in carriera ma a Nine Bridges. Potrà giocarsela anche a Shadow Creek, specialmente vista l'assenza di Johnson con cui corre per il numero 1 al mondo.

Come quota di valore riprovo Matthew Wolff @23.00 che sta giocando un grande golf e la settimana scorsa ha sfiorato la vittoria persa solo ai playoff allo Shriners Hospitals for Children Open dal TPC Summerlin, e un altro 2° posto dietro a Dechambeau lo aveva messo a segno anche al major di Winged Foot, lo US Open. Wolff è in grande forma e ha ottime statistiche per far bene anche qui col suo ball-striking.

A quota alta riprovo il buon vecchio e caro Bubba Watson @71.00 che a queste condizioni vale un cippino (71 volte la posta!). Vero che Bubba è un po sparito ed è sceso al 59° posto del ranking mondiale, una situazione che deve migliorare se vuole avere la certezza di giocare i tornei WGC, quindi la motivazione non gli mancherà. Allo U.S. Open l'ho visto bene con un T31, al TPC Boston era 8° dopo le prime 54 buche, 6° dopo le prime 54 buche anche ad Olympia Fields. Insomma se Bubba ritroverà un pò di costanza è sempre un contender importante, e potrà mettere in mostra i suoi rendimenti positivi in Driving Accuracy, Greens in Regulation, Off the Tee, Approach, Tee to Green e SG Total, oltre a vantare 4 titoli al PGA su Green in Bentgrass.

⛳️GOLF PGA TOUR: CJ CUP 2020

📌FAVORITI

Justin Thomas @13.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Matthew Wolff @23.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Bubba Watson @71.00 (stake 0.5)

Analisi e Pronostici European Tour: Scottish Championship 2020

L'European Tour rimane in UK con lo Scottish Championship dal Torrance Course a Fairmont St Andrews, un tracciato par-72 da 7,230 yards con Greens in Fescue, Bentgrass mix. Qui servono ottime statistiche di Driving Distance e Putting. Il Field ha 5 grandi favoriti: Matt Wallace, Lee Westwood, Aaron Rai, Eddie Pepperell e Robert MacIntyre. Poco più staccati ci sono Sam Horsfield e il nostro Renato Paratore. Per questo torneo ho scelto solo 5 possibili vincitori, ve ne riporto 2 in free pick, il resto nel servizio premium.

Eddie Pepperell @17.00 lo abbiamo preso @76 come longshot la settimana scorsa dove è stato tra i migliori e ha chiuso 7° dando continuità alla ripresa già notata allo Scottish Open nel torneo precedente. Questa settimana lo troviamo @17 ma lo prendo lo stesso, visto che ormai non è più una sorpresa ma anche il Field è inferiore a quello del BMW PGA Championship. Ottime statistiche di Putting ed Approach con cui potrà provare a vincere anche questa settimana. Non ci sarà più il valore di quota della scorsa settimana, ma anche @17 questo Pepperell su questo Field si può provare.

Come quota di valore vado su Renato Paratore @26.00 che ha chiuso 34° la settimana scorsa a Wentworth dopo il taglio non superato allo Scottish Open, ma subito prima lo avevamo visto a suo agio anche tra i "grandi" al major dello US Open dove ha chiuso 31°. Paratore vanta già 2 titoli all'European Tour ed è il numero 124° al mondo, un ranking che può decisamente migliorare ancora

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: SCOTTISH CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Eddie Pepperell @17.00 (stake 0.5)

📌VALUEBET

Renato Paratore @26.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

