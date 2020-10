Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sulla Zozo Championship 2020 e sul Italian Open 2020

Il PGA Tour gioca lo Zozo Championship col ritorno di Tiger Woods ma riflettori puntati anche su European Tour col 73° Open d'Italia dal Lago di Garda.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai. Ogni mercoledì parliamo di golf nel nostro podcast su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Zozo Championship 2020

Zozo Championship per il PGA Tour, un altro torneo da field contenuto (78 giocatori) qui dal Sherwood Country Club in California, par-72 da 7,073 yards con Green in Bentgrass, dove torna in gioco anche Tiger Woods che però troviamo molto indietro in lavagna @34 circa la stessa quota che aveva lo scorso anno quando vinse questo torneo, quindi torna per difendere il titolo.

I favoriti sono ancora una volta Jon Rahm @11 su Xander Schauffele @12 che ha fatto secondo la settimana scorsa quando lo avevamo selezionato per la CJ Cup poi vinta da Jason Kokrak che si gioca @51 per il bis. Occhio anche a Rory McIllory e Justin Thomas entrambi @13. Qui le statistiche più importanti sono: Approach, Fairways hit, Par-4 e Par-3 Scoring. Ho scelto 10 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (5) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

Come favorito torno su Xander Schauffele @12.00 che ha chiuso 2° la settimana scorsa per colpa di un sabato pessimo, dando comunque costanza al 5° posto di Winged Foot, al major dello US Open.

Tyrrell Hatton @21.00 è la quota di valore. L'inglese sta giocando molto bene, ha vinto a Wentworth e ha chiuso con un ottimo 3° posto anche la settimana scorsa a Shadow Creek dove era al comando dopo il primo giorno, tenendo anche il miglior rendimento nelle statistiche di Tee-to-green, ma anche in Greens in Regulation ed Approach.

Quota alta su Russell Henley @51.00 che ha incassato 3 top-10 nelle ultime 5 presenze, compreso ol T3 a Shadow Creek dopo altri buoni risultati come il 13° posto al Northern Trust, 6° al BMW Championship e 17° al U.S. Open. Henley sta recuperando posti nel ranking mondiale e rientrare nei primi 50 sarebbe importante per garantirsi la presenza ai tornei più importanti, quindi la motivazione non mancherà, e non manca nemmeno il valore di quota.

⛳️GOLF PGA TOUR: ZOZO CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Xander Schauffele @12.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Tyrrell Hatton @21.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Russell Henley @51.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Italian Open 2020

Questa settimana si gioca anche l'Open d'Italia 2020, 77° edizione del torneo del Bel paese che si giocherà dal Lago di Garda, su un tracciato par-72 da 7,434 yard nuovo per l'European Tour. Non abbiamo quindi precedenti su cui basarci, ma studiando un po le caratteristiche del tracciato proximity, putting e driving accuracy dovrebbero essere le statistiche più importanti. Occhio anche al meteo che minaccia pioggia.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Bernd Wiesberger, 35/1; 2018: Thorbjorn Olesen, 80/1; 2017, Tyrrell Hatton: 18/1; 2016: Francesco Molinari, 25/1; 2015: Rikard Karlberg, 70/1; 2014: Hennie Otto, 80/1; 2013: Julien Quesne, 80/1; 2012: Gonzalo Fdez-Castano, 40/1; 2011: Robert Rock, 66/1; 2010: Fredrik Andersson Hed, 66/1.

Il campione in carica è Bernd Wiesberger che è tra i favoriti in difesa del titolo, anche se il favorito assoluto è Matt Wallace @11, davanti a Martin Kaymer e Victor Perez entrambi @13. Viste le tante incertezze ho scelto solo 5 possibili vincitori, e ve ne riporto 2, entrambi in quote di valore.

Il primo è il nostro rappresentante azzurro più in forma, Renato Paratore @26.00, 34° la settimana scorsa a Wentworth dopo un ottimo 31° posto anche al major dello US Open. In Italia farà di tutto per tenere in alto la bandiera azzurra, magari vincendo.

Adri Arnaus @23.00 è uno dei talenti spagnoli in ascesa, anche se non ha ancora vinto al European Tour dove ha comunque incassato 3 runner up. A Wentworth la settimana scorsa ha chiuso al 6° posto ma era andato abbastanza bene anche in Scozia (T23) e in Irlanda (T26). Ottimo nelle statistiche dal tee molto utili qui, lo proviamo @23 volte la posta.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: ITALIAN OPEN 2020

📌FAVORITI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Adri Arnaus @23.00 (stake 0.5)

Renato Paratore @26.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Entra nel nostro canale TELEGRAM FREE BAR SPORT WEB se vuoi altre notizie per ricevere tutti i nostri consigli sul Golf e gli altri sport grazie al servizio PREMIUM.