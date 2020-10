Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Bermuda Championship 2020 e sul Cyprus Open 2020

Dopo l'Open d'Italia l'European Tour si sposta a Cipro mentre al PGA Tour (dopo l'ennesimo runner up delle ultime settimane di pronostici sul Golf) si gioca il Bermuda Championship 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Bermuda Championship 2020

La settimana scorsa al PGA ha vinto uno dei miei fedelissimi, Cantlay @28 che però non ho preso. In compenso avevamo puntato Justin Thomas che ha chiuso 2°, ennesimo runner up elle ultime settimane di pronostici sul Golf). Questa settimana c'è il Bermuda Championship al Port Royal Golf Course, par-71 corto da 6,828 yards con Greens in TifEagle Bermudagrass.

Importanti le statistiche sul Par4 (ce ne sono un paio molto lunghi), assieme a scrambling, fairways hit e greens in regulation. Infuocato Will Zalatoris @12 che è il favorito assoluto dalle quote, sul campione in carica Brendon Todd. Molti big non giocheranno in attesa dell'imminente major di Augusta.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Brendon Todd (-24).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (7) e longshot a quota alta (1), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

Come favorito punto su Doc Redman @26.00 che ha già giocato a Port Royal lo scorso anno (T35), ha grandi numeri in tee to green che potrebbero essere a loro volta utili questa settimana, e ha incassato un doppio 3° posto negli ultimi 5 tornei giocati. La vittoria è questione di tempo e col field un po svuotato di campioni Redman @26 ha un ottima quota. Da quando si è tornati in gioco a metà luglio, Redman è stato uno dei giocatori migliori e ha incassato 7 top-30.

Valuebet: Justin Suh @41.00. Il suo ingresso nel PGA è stato davvero positivo con un T14 a Corales e T8 allo Shriners, ma anche un buon T21 al Barracuda qualche mese fa. Dal 2017 Suh ha vinto 8 tornei nei tour minori e in questo field è tra i migliori nelle statistiche di Greens in Regulation, Putting, Approach e anche Tee to Green. Sembra tutto apparecchiato per la sua prima vittoria, e anche la quota non è male.

Chiudiamo col longshoot anche se in realtà sono quasi tutti colpi a quota alta questa settimana, ma quello più alto è Wesley Bryan @61.00 snobbato dagli analisti nonostante 3 top-25 negli ultimi 5 tornei al PGA, grazie al T12 a Sanderson Farms. Ottimo nelle statistiche di Greens in Regulation, Putting, Tee to Green ed Approach, ha un grande feeling con i greens in TifEagle Bermudagrass. Assolutamente da provare.

⛳️GOLF PGA TOUR: BERMUDA CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Doc Redman @26.00

📌VALUEBET

Justin Suh @41.00

📌LONGSHOT

Wesley Bryan @61.00

Analisi e Pronostici European Tour: Cyprus Open 2020

Dopo l'Open d'Italia vinto da McGowan, questa settimana si gioca a Cipro, più precisamente dal Aphrodite Hills Resort, un Par 71 da 6,956 yards con Greens in Bentgrass, per un evento strokeplay con un field limitato (105 giocatori) ma di livello con Andy Sullivan al comando delle quote su Joost Luiten, Thomas Detry, Sam Horsfield e Marcus Kinhult primi inseguitori. Qui sono importanti i rendimenti sulle buche Par-4 e le statistiche di Greens in Regulation, oltre al fatto che il tracciato aiuta i giocatori più aggressivi.

Ho scelto 5 possibili vincitori in tutto, vi segnalo solo uno dei due favoriti se così vogliamo dire. Favoriti per noi e non dalle quote visto che parliamo di Sami Valimaki @31.00 che in Oman ha vinto il suo primo torneo European Tour avendo la meglio di Brandon Stone ai play-off. Lo abbiamo visto anche 6° al Celtic Classic, 2° al Wales Open e 10° al Valderrama, oltre al recente T13 a Wentworth dove è stato in assoluto il migliore del field in Greens in Regulation, statistica che come detto è molto importante qui a Cipro.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: CYPRUS OPEN 2020

📌FAVORITI

Sami Valimaki @31.00

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

