Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sullo Houston Open 2020 e sul Cyprus Showdown 2020

Torna il Golf col PGA Tour che gioca lo Houston Open 2020 da Memorial Park (torna in campo DJ) mentre l'European Tour rimane a Cipro per il Cyprus Showdown.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Houston Open 2020

Dopo la vittoria di Brian Gay al Bermuda Championship (era dato @200) il PGA gioca il Vivint Houston Open dal Memorial Park Golf Course, un Par 72 da 7,432 yards con Greens in MiniVerde Bermudagrass, simile al tracciato di Sherwood CC, dove si è giocato di recente lo Zozo Championship. Field interessante col ritorno in campo del numero 1 al mondo, Dustin Johnson ovviamente favorito, ma anche di Brooks Koepka. Lanto Griffin prova a difendere il titolo. Fate attenzione alle statistiche di: Off the Tee, Ball-striking GIR e Scrambling. Ci sono ben par-5 qui.

Vittorie ultime edizioni: 2019: Lanto Griffin (-14); 2018: Ian Poulter (-19); 2017: Russell Henley (-20); 2016: Jim Herman (-15); 2015: J.B. Holmes (-16); 2014: Matt Jones (-15); 2013: D.A. Points (-16); 2012: Hunter Mahan (-16); 2011: Phil Mickelson (-20); 2010: Anthony Kim (-12).

Ho scelto 7 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (3) e longshot a quota alta (3), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

Vado con la puntata paracadute su Dustin Johnson @8.50 fermo per covid dal T6 allo U.S. Open. Probabilmente sarà un pò arrugginito, ma parliamo sempre del numero 1 al mondo e campione FedExCup , che cercherà di rifarsi del tempo perduto e di prepararsi al meglio in vista del imminente Masters.

Value bet sulla quota di Scottie Scheffler @23.00, un altro positivo al covid prima dello U.S. Open che ho ritrovato con un buon T17 a Sherwood dove è stato il migliore del field nelle statistiche Off-the-Tee che come ho detto qui sono importanti. Scheffler ha scalato il ranking mondiale nonostante la giovane età e vanta 8 top-10 tra cui un T4 al PGA Championship e un T5 al Tour Championship. Giocatore completo in tantissime statistiche, in particolare Driving Distance, Driving Accuracy, Greens in Regulation e Ball Striking, tutte utili questa settimana.

A quota più alta provo Si Woo Kim @41.00 che ultimamente ho visto 8° al TPC Summerlin, 17° a Shadow Creek e 37° a Sanderson Farms, ma vanta anche un T11 al Travelers Championship, T18 al Memorial Tournament, T13 al PGA Championship e 3° al Wyndham Championship, fino ad arrivare al 88° posto nel ranking mondiale. Il sudcoreano il suo meglio lo da su green in Bentgrass, e questa settimana è assolutamente da provare.

⛳️GOLF PGA TOUR: HOUSTON OPEN 2020

📌FAVORITI

Dustin Johnson @8.50

📌VALUEBET

Scottie Scheffler @23.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Si Woo Kim @41.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Cyprus Showdown 2020

Questa settimana si gioca ancora dallo stesso tracciato della scorsa dal Aphrodite Hills Resort, un Par 71 da 6,956 yards con Greens in Bentgrass, con un format particolare che non si presta alle scommesse (molti book non lo quotano nemmeno) quindi questa settimana passiamo per quanto riguarda le bet del European Tour. La scorsa settimana Shinkwin ha vinto ai playoff contro il finlandese Samooja. Questa settimana se devo fare qualche nome faccio quelli di Jason Scrivener e ripropongo anche Sami Valimaki.