Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul RSM Classic 2020 e sullo Joburg Open 2020

Torniamo a parlare di Golf con due tornei molto più modesti rispetto al The Masters di Augusta dove il numero 1 al mondo, Dustin Johnson ha vinto e indossato la mitica green jacket.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: RSM Classic 2020

Dopo i fasti del Masters il PGA Tour si sposta a St. Simon sul tracciato del Sea Island Resort per le per le prime 36 buche del RSM Classic e al Seaside Course per gli ultimi 2 giorni, un Par 70 da 7,005 yard con greens in TifEagle Bermudagrass dove serve avere buone statistiche di Approach e Proximity per fare bene

Vincitori ultime edizioni: 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Ho scelto 6 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (3) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick, oltre a 1 dei 4 testa a testa che ho selezionato.

⛳️GOLF PGA TOUR: RSM CLASSIC 2020

📌FAVORITI

Webb Simpson @10.00

📌VALUEBET

Russell Henley @23.00

📌LONGSHOT

Doc Redman @56.00

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Sungjae Im-Tommy Fleetwood: IM @1.85 Snai

Analisi e Pronostici European Tour: Joburg Open 2020

Torna anche l'European Tour con lo Joburg Open 2020 dal Randpark Golf Club di Johannesburg, primo dei 3 eventi sudafricani che ci attendono nelle prossime settimane. Il Firethorn Course è un tracciato par-71 molto lungo con le sue 7,506 yards e con greens in bentgrass. Qui servono ottime statistiche di Around the greens, Accuracy, GIR e Scrambling per fare bene.

Vincitori ultime edizioni: 2017 (Dec): Shubhankar Sharma, 66/1; 2017 (Feb): Darren Fichardt, 90/1; 2016: Haydn Porteous, 150/1; 2015: Andy Sullivan, 16/1; 2014: George Coetzee, 11/1; 2013: Richard Sterne, 18/1; 2012: Branden Grace, 35/1; 2011: Charl Schwartzel, 4/1; 2010: Charl Schwartzel, 9/1.

Ho scelto 4 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (1) e longshot a quota alta (1), ve ne riporto un paio in free pick.

Come favorito vado sul campione in carica (anche se qui non si gioca dal dicembre 2017), Shubhankar Sharma @26.00 che in Portogallo ha offerto la sua miglior prestazione come putting e ha superato il taglio in 5 eventi consecutivi, compreso il T14 al Cyprus Open.

Come quota alta in tripla cifra provo Scott Hend @126.00 che di recente è apparso in forma con un T11 al Renaissance Club per lo Scottish Open, e col T10 a Wentworth. Ottimo nelle statistiche di Total Driving, Ball Striking, Tee to Green e Scrambling, Hend in carriera vanta già 3 titoli al European Tour, inoltre è un giocatore che sa farsi valere su tracciati in altitudine come questo di Johannesburg.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: JOBURG OPEN 2020

📌FAVORITI

Shubhankar Sharma @26.00

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

Scott Hend @126.00