Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Mayakoba Classic 2020 e sul Golf In Dubai Championship 2020

Il PGA Tour torna col Mayakoba Classic da El Camaleon mentre per l'European Tour c'è il Golf In Dubai Championship. Andiamo a vedere le migliori scommesse sul Golf.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Mayakoba Classic 2020

Si gioca in Messico a El Camaleon un tracciato Par 71 corto da 6,987 yards con green in Paspalum. Qui servono ottime statistiche di Approach, Greens in Regulation e Scrambling. Il Field non è niente male con Justin Thomas favorito @7.50 davanti a Brooks Koepka @13.00 ed Harry English @17.00. C'è anche il campione in carica Brendon Todd @46.00.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

Ho scelto 10 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (6) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick, oltre a 1 dei testa a testa che ho selezionato.

Come favorito vado con Tony Finau @22.00 e lo prendo principalmente per la sua abilità su Green in paspalum e la vittoria a Puerto Rico nel 2016, che come il Corales è un tracciato molto simile a quello messicano dove si gioca questa settimana. Finau ha raccolto 6 top-11 da luglio ad oggi, vediamo se arriva anche la vittoria.

La quota di valore è su Carlos Ortiz @46.00, la stella di casa che lo scorso anno ha chiuso 2° e un mese fa ha vinto a Houston, con grandissime statistiche di Greens in Regulation e Scrambling. In casa la motivazione non gli mancherà, lo ha già dimostrato lo scorso anno qui, ma anche nella vittoria del 2014 Mexico Championship al Korn Ferry Tour. In quell'occasione battè un certo Justin Thomas che è favorito oggi, ma di recente ha fatto bene con un T16 anche al WGC- Mexico Championship di Chapultepec. Insomma, quando gioca in Messico Ortiz è da prendere.

Chiudo con la quota alta, Peter Malnati @121.00 che è una tipologia di giocatore che potrebbe fare bene ad El Camaleon. Di recente Malnati ha giocato bene incassando anche un 5° posto allo Shriners Open e un 2° posto al Sanderson Farms Championship, quindi parliamo di un giocatore che ci sa stare con i primi a questi livelli e che si presenta con tante statistiche con numeri importanti, su tutte Approach, Greens in Regulation e Tee to Green. In tracciati del genere e costieri Malnati ha sempre fatto bene.

Chiudo con un testa a testa 72 Buche andando su un altro beniamino di casa, Abraham Ancer che qui ci tiene a fare bene e secondo me potrà battere Daniel Berger. Ancer ha battagliato alla grande al Masters e nelle ultime 3 edizioni di questo torneo ha incassato 2 top-10 e un T21. Berger è un ottimo giocatore che ha dimostrato grande costanza, ma non gioca il Mayakoba dal suo debutto nel 2014, debutto che non fu nemmeno troppo felice con un T51 finale.

⛳️GOLF PGA TOUR: MAYAKOBA CLASSIC 2020

📌FAVORITI

Tony Finau @22.00 SNAI

📌VALUEBET

Carlos Ortiz @46.00 BET365

📌LONGSHOT

Peter Malnati @121.00 GOLDBET

📌SPECIAL

TaT 72 Buche: Abraham Ancer-Daniel Berger: ANCER @1.90

Analisi e Pronostici European Tour: Golf In Dubai Championship 2020

Il Golf In Dubai Championship 2020 del European Tour inizia nella notte tra martedì e mercoledì, attenzione! Si gioca dal The Fire Course al Jumeirah Golf Estates un par-72 da 7,480 yards nel deserto, con Green in Bermuda, dove servono ottime statistiche di Fairways, Green in Regulation e Par-5s Scoring.

Dopo i forfait di Rafa Cabrera-Bello e Lee Westwood il favorito dal field è Robert Macintyre su Bernd Wiesberger e Martin Kaymer. In seconda fascia abbiamo anche Aaron Rai, Matt Wallace, Thomas Detry, Thomas Pieters, Andy Sullivan e Danny Willett. Molto indietro i portacolori italiani: Guido Migliozzi @51 e Francesco Laporta @226.

Ho scelto 5 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (1) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick, oltre a 1 dei testa a testa che ho selezionato.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: JOBURG OPEN 2020

📌FAVORITI

Robert Macintyre @14.00 SNAI

📌VALUEBET

Matt Wallace @21.00 GOLDBET

📌LONGSHOT

Marcus Kinhult @61.00 BET365

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Bernd Wiesberger-Thomas Detry: WIESEBERGER @1.80

Il mio favorito è Robert Macintyre @14.00 che dopo aver vinto a Cipro appena 3 settimane fa, ha dimostrato di avere ancora fame e motivazione, e di essere in un ottimo momento di forma col T6 a Leopard Creek la settimana scorsa.

Quota di valore su Matt Wallace @21.00 che è un ottimo giocatore, motivato anche per migliorare la sua posizione nella Race to Dubai sotto le attese, e per cementare anche la top-50 del ranking mondiale in vista della Ryder Cup. Di recente ha fatto un T30 allo Scottish Open e un T24 al BMW PGA Championship, ma lo abbiamo visto anche al Masters di Augusta con un valido T46 e a St Andrews ha sfiorato il suo 5° titolo al European Tour. 2° a Earth Course nel 2018, l'inglese sembra una volpe del deserto come visto anche col 2° posto al Dubai Desert Classic.

La quota alta è su Marcus Kinhult @61.00, 6° allo Scottish Open e 10° al BMW PGA Championship dove ha tenuto anche ottime statistiche di Accuracy e GIR, davvero biglietti da visita importanti per lo svedese attualmente 61° nella Race to Dubai e anche qui la motivazione non mancherà. Pure Kinhult in carriera ha ottimi numeri nel deserto e a queste latitudini tra Oman e Qatar.

Il testa a testa 72 Buche lo gioco su Bernd Wiesberger che preferisco a Thomas Detry in quella che è comunque una bella sfida tra due top del European Tour. L'austriaco arriva dal 4° posto al RSM Classic, non male visto che parliamo del PGA Tour con un Field di livello maggiore rispetto a quello che affronterà oggi e con cui Detry si è confrontato molto meno.