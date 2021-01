Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul The American Express 2021 e sul Abu Dhabi HSBC Championship 2021

Torna l'European Tour che questa settimana ruba la scena anche al PGA Tour nei Pronostici Golf visto che c'è l'Abu Dhabi HSBC Championship 2021. Negli States si gioca in California, a Palm Springs, il The American Express.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: The American Express 2021

Dopo il Sony Open alle Hawaii con vittoria di Kevin Na, si torna negli USA, più precisamente in California a Palm Springs, col The American Express 2021 dal tracciato TPC Stadium, PGA West disegnato da Pete Dye. Si tratta di un Par-72 da 7,147 yards con green in TifDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting (Bermudagrass), Total Birdie or Better e Greens in Regulation.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (3) e longshot a quota alta (3). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito gioco Brooks Koepka @19.00, anche se questo è un torneo in cui un outsider potrebbe sempre spuntarla. Allo stesso tempo Koepka è un giocatore che da il suo meglio nei majors, non certo in tornei minori come questo, ma il PGA West è un tracciato che dovrebbe essere nelle sue corde, anzi, facendo una media delle statistiche più importanti è proprio Koepka il migliore.

Russell Henley @29.00 è la quota di valore. 11° la settimana scorsa al Sony Open dove ha giocato molto bene con 1 eagle, 19 birdies e solo 4 bogeys. Henley è attualmente 52° nel ranking mondiale, e cercherà di rientrare nella top-50 che assicura la partecipazione ai tornei più importanti al mondo, ad iniziare dal WGC. Nelle ultime settimane Russell è stato tra i migliori nelle statistiche di Driving Accuracy, Approach e Tee to Green. In carriera ha sempre giocato bene su green in TifDwarf Bermudagrass, vincendo anche al Waialae Country Club nel 2013.

La quota alta la spendo su Patton Kizzire @61.00, anche lui reduce da un ottima prestazione a Waialae la settimana scorsa (2 eagles e 21 birdies) , col 7° posto finale. Kizzire si è messo in mostra in particolare nelle statistiche di Greens in Regulation e Tee to Green importanti anche in questo torneo. I green con questa superficie (TifDwarf Bermudagrass) sono tra quelli che apprezza maggiormente e in carriera ha ottimi rendimenti nei tracciati disegnati da Pete Dye. Qui ha già giocato 5 volte e parliamo di un 2 volte campione al PGA che con un Field non al 100% di stelle e con questa quota è da provare.

⛳️GOLF PGA TOUR: THE AMERICAN EXPRESS 2021

📌FAVORITI

Brooks Koepka @19.00

📌VALUEBET

Russell Henley @29.00

📌LONGSHOT

Patton Kizzire @61.00

Analisi e Pronostici European Tour: Abu Dhabi HSBC Championship 2021

Torna l'European Tour con l'Abu Dhabi HSBC Championship che apre la stagione 2021, poi a seguire ci saranno Dubai Desert Classic e Saudi International. Field da 133 giocatori dove spiccano anche big mondiali come Rory McIlroy (4 volte runner up qui), Justin Thomas e il poker di inglesi: Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick e Justin Rose.

Il tracciato del Abu Dhabi GC è un par-72 da 7,583 yards con Greens in Tifdwarf Bermuda. Qui è necessario avere ottime statistiche di GIR, Driving Accuracy e Scrambling.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Lee Westwood, 90/1; 2019: Shane Lowry, 60/1; 2018: Tommy Fleetwood, 20/1; 2017: Tommy Fleetwood, 60/1; 2016: Rickie Fowler, 16/1; 2015: Gary Stal, 150/1; 2014: Pablo Larrazabal, 125/1; 2013: Jamie Donaldson, 66/1; 2012: Robert Rock, 150/1; 2011: Martin Kaymer, 8/1, 2010: Martin Kaymer, 14/1.

Ho scelto 5 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2) e longshot a quota alta (2). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come unico favorito ho scelto Tommy Fleetwood @15.00 visto che McIlroy ha una quota troppo bassa e Abu Dhabi sembra essere maledetto per il nordirlandese. Anche JT è al debutto su questo tracciato quindi non mi convince. Vado con Fleetwood che qui ha vinto 2 volte di fila (2017 e 2018), ed eccelle nelle statistiche di GIR che qui sono molto importanti.

Quota di valore su Martin Kaymer @29.00, un altro che qui ha vinto per 2 anni di fila (2010-2011) e in tutto ha vinto questo torneo 3 volte, più un runner up, oltre ad un 6° posto nel 2013, 3° nel 2015, 4° nel 2017 e 8° lo scorso anno. Insomma, Kaymer in questo torneo va sempre fortissimo e in medio oriente in generale da sempre il suo meglio Il tedesco inoltre sembra rinato negli ultimi mesi, a quasi 30 volte la posta lo prendo volentieri.

Quota alta su Andy Sullivan @41.00 che ha vinto 4 titoli al European Tour in carriera e nel 2016 sfiorò la vittoria anche qui. Anche l'inglese è un giocatore che in medio oriente tra Abu Dhabi, Qatar e Dubai Desert Classic ha sempre raccolto grandi risultati. Sullivan ha numeri eccezionali di Greens In Regulation che potranno aiutarlo parecchio anche questa settimana.

⛳️GOLF PGA TOUR: ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP 2021

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @15.00

📌VALUEBET

Martin Kaymer @29.00

📌LONGSHOT

Andy Sullivan @41.00

