Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Farmers Insurance Open e sul Dubai Desert Classic 2021

Dopo aver preso il runner up (Patrick Cantlay) la settimana scorsa, torniamo con i Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour che questa settimana hanno in programma il Farmers Insurance Open e il Dubai Desert Classic 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Farmers Insurance Open 2021

Uno dei tornei più noti che si gioca su uno dei tracciati più iconici del PGA, Torrey Pines da La Jolla a nord di San Diego che ha richiamato un Field d'eccezione con nomi importanti come Rory McIlroy, Jon Rahm, Xander Schauffele, Patrick Reed, Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, Jason Day, Tony Finau, Rickie Fowler, Phil Mickelson e il campione in carica Marc Leishman.

Il tracciato si divide in due. Il South Course ha l'oceano pacifico come cornice e parliamo di uno dei tracciati più lunghi del PGA, un par-72 da 7,765 yards. Qui sono importanti le statistiche di Approach. Il North Course è sempre un par-72, ma più umano, da 7,258 yards, quindi qui serve essere molto adattabili, visto che cambiano anche le superfici dei greens, Poa Annua nel South Course e Bentgrass nel North Course.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Ho scelto 6 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2) e longshot a quota alta (3) ma oggi ho dato anche 4 testa a testa. Ve ne riporto 4 in free pick.

Come unico favorito ho scelto Rory McIlroy @9.00 che rientra dal 3° posto ad Abu Dhabi dove va sempre bene ma non riesce a vincere. Lo prendo a Torrey Pines dove potrà fare bene e dopo 2 anni in cui ha fatto un 5° e 3° posto.

La quota di valore la gioco su Matthew Wolff @34.00, talento che a soli 21 anni è già numero 15 al mondo. Wolff è giovane ma si trova bene su tracciati classici come Torrey Pines ed è in top-10 nelle statistiche di putting sia in Poa Annua che Bentgrass, e in una situazione simile, al PGA Championship, ha fatto 4°. 10° anche nelle statistiche di Approach e Tee to Green, Wolff sembra avere un profilo perfetto qui, e la quota è di valore.

La quota alta la gioco sul nostro Francesco Molinari @76.00 che ho visto molto bene la settimana scorsa ad Abu Dhabi. L'italiano potrà fare bene anche a Torrey Pines dove in passato ha già raccolto un T14 (2017) e in generale ha sempre tenuto grandi rendimenti sui tornei giocati nella costa Ovest, compresa la vittoria del 2019 a Bay Hill. Il field è tosto ma Chicco ha già dimostrato di potersela giocare con i migliori al mondo.

Vi riporto anche un Testa a Testa sulle 72 buche. Gioco Hideki Matsuyama che potrà fare meglio rispetto a Viktor Hovland. Matsuyama non sta eccellendo col suo put, ma potrà migliorare visto che è una delle sue specialità, e a Torrey Pines in passato ha già incassato un 3° posto e altre 3 top-20. Hovland ha chiuso bene il 2020 con 5 top-15 in 6 tornei in giro per il mondo ma ha iniziato il 2021 con un modesto T31 a Kapalua e su questo tracciato non lo vedo bene come Matsuyama. Hovland ha esordito a Torrey Pines nel 2019 e non superò nemmeno il taglio.

⛳️GOLF PGA TOUR: FARMERS INSURANCE OPEN 2021

📌FAVORITI

Rory McIlroy @9.00

📌VALUEBET

Matthew Wolff @34.00

📌LONGSHOT

Francesco Molinari @76.00

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Hideki Matsuyama-Viktor Hovland: 1 @1.83 (stake 1)

Analisi e Pronostici European Tour: Dubai Desert Classic 2021

Continua lo swing mediorientale del European Tour che dopo la vittoria di Tyrrell Hatton ad Abu Dhabi, è pronto per l'Omega Dubai Desert Classic 2021 dove ancora Hatton è favorito su un field che conta anche Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Matt Wallace, Christiaan Bezuidenhout, Paul Casey e Sergio Garcia.

Il tracciato del Emirates GC è un Par-72 da 7,353 yards con Greens in Bermuda TifEagle. Qui la statistica più importante è certamente quella del putting.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Ho scelto 4 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2) e longshot a quota alta (1). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito torno su Tommy Fleetwood @12.00 su cui ero andato anche la settimana scorsa e quando poteva anche vincere, se non fosse stato per un inizio a rilento, anche se poi ha cambiato passo chiudendo comunque in 7° posizione.

Sergio Garcia @21.00 ha vinto questo torneo nel 2017 e ha rischiato di vincere anche 2 anni dopo, quando si arrese al 3° posto dietro a DeChambeau. Il veterano spagnolo ha sempre fatto bene in medioriente, lo provo su un field in cui potrà fare ancora la differenza.

Chiudiamo con la quota alta di Danny Willett @51.00, un altro che questo torneo lo ha vinto nel 2016, nell'anno magico in cui vinse anche il Masters di Augusta, quindi parliamo di un giocatore un pò sparito, ma che sa come vincere, e che su un field del genere può sempre dire la sua. Willet è motivato anche per rientrare nella top 50 del ranking mondiale che assicura l'accesso ai tornei più importanti (al momento è 68°). La settimana scorsa non l'ho visto male nel T16 ad Abu Dhabi.

⛳️GOLF PGA TOUR: DUBAI DESERT CLASSIC 2021

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @12.00

📌VALUEBET

Sergio Garcia @21.00

📌LONGSHOT

Danny Willett @51.00