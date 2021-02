Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Waste Management Phoenix Open e sul Saudi International 2021

Il PGA Tour ha in programma il Waste Management Phoenix Open 2021 dal 4 al 7 febbraio mentre l'European Tour continua lo swing mediorientale col Saudi International 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Waste Management Phoenix Open 2021

Il Phoenix Open arriva una settimana dopo la vittoria di Patrick Reed a Torrey Pines ma non sarà in gioco questa settimana in un torneo comunque con un field di livello. Il favorito è Jon Rahm davanti a Justin Thomas poi si sale in doppia cifra con Xander Schauffele e Rory McIlroy. C'è anche il campione in carica Webb Simpson.

Vincitori ultime edizioni: 2020: Webb Simpson (-17); 2019: Rickie Fowler (-17); 2018: Gary Woodland (-18); 2017: Hideki Matsuyama (-17); 2016: Hideki Matsuyama (-14); 2015: Brooks Koepka (-15); 2014: Kevin Stadler (-16); 2013: Phil Mickelson (-23); 2012: Kyle Stanley (-15); 2011: Mark Wilson (-18); 2010: Hunter Mahan (-16).

Il tracciato è lo Stadium Course del TPC Scottsdale, un par-71 da 7,261 yards con greens in TifEagle Bermudagrass ricoperta di Velvet Bentgrass e Poa Trivialis. Si tratta di superfici abbastanza veloci, a meno che la pioggia non arrivi ad ammorbidire il percorso, e ormai in uso da 6 anni, quindi non dovrebbero riservare troppe sorprese. Qui sono importanti le statistiche di Proximity to Hole, Scrambling, Driving distance e Putting seguite da Approach e Greens in Regulation.

Ho scelto 8 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (3) e longshot a quota alta (2). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito mi associo al favorito dalle quote, Jon Rahm @7.50. Dal Masters il campione spagnolo ha riportato a casa un tris di 7° posti. Qui ha sempre giocato bene, senza mai sbagliare il taglio in 5 tornei giocati, con il T16 del 2017 come peggior risultato, e tenendo una media di 68.25 colpi. Facendo la media di tutte le statistiche riportate sopra, Rahm è il 2° migliore del field.

La quota di valore la riprovo con Hideki Matsuyama @23.00 che mi ha un pò deluso la settimana scorsa, ma ha vinto questo torneo due anni di fila (2016-2017) a cui aggiunge 4 top-4 e 6 top-20 qui al TPC Scottsdale dove tiene una media impressionante da 67.8 colpi.

Quota alta su Sam Burns @71.00. Prima vi avevo accennato al fatto che Rahm è il 2° migliore del field andando a fare le medie delle statistiche più importanti per primeggiare qui al TPC Scottsdale. Non vi ho detto chi è il migliore, è proprio Sam Burns che a questa quota è da provare dopo il T18 a Torrey Pines la settimana scorsa, ma di recente lo abbiamo visto bene con un T7 anche allo Houston Open.

⛳️GOLF PGA TOUR: PHOENIX OPEN 2021

📌FAVORITI

Jon Rahm @7.50

📌VALUEBET

Hideki Matsuyama @23.00

📌LONGSHOT

Sam Burns @71.00

Analisi e Pronostici European Tour: Saudi International 2021

Al Royal Greens Golf & Country Club si gioca il Saudi International che ha tolto molti big che solitamente giocano il PGA. Ovviamente i favoriti sono Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, davanti a Tyrrell Hatton, ma ci sono anche Patrick Reed e Tony Finau oltre a Tommy Fleetwood e al vincitore della scorsa settimana Paul Casey.

Il tracciato disegnato da Dave Sampson è tra la costa del mar rosso e il deserto, ed è corto, un par 70 da 7,010 yard. La superficie dell'erba è Paspalum. Qui c'è una statistica nettamente più importante rispetto a tutte le altre: Green in Regulation.

Ho scelto 6 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2) e longshot a quota alta (3). Ve ne riporto 3 in free pick.

Un solo favorito, quasi una puntata paracadute con Dustin Johnson @6.00 che non ha bisogno di grandi presentazioni. Numero 1 al mondo, spesso impegnato al PGA Tour dove ha anche il 3° miglior rendimento nelle statistiche di GIR che come detto faranno la differenza qui al Saudi International dove ha chiuso 2° lo scorso anno (dietro a Graeme McDowell), in difesa del titolo vinto nel 2019, quindi DJ ci tiene a questo evento.

Quota di valore su Viktor Hovland @17.00. Gli ho giocato contro la settimana scorsa, mi ha zittito con un 2° posto la settimana scorsa a Torrey Pines a livello PGA Tour dove ha già vinto in carriera, ed è arrivato al numero 12 del ranking mondiale. Hovland è uno dei giocatori in rampa di lancio.

Quota alta a dire poco per Kiradech Aphibarnrat @301.00. Sarà difficile ma io un caffettino ce lo gioco visto che parliamo di uno specialista delle superfici in Paspalum su cui ha vinto entrambi i titoli European Tour, quindi non parliamo di uno sprovveduto completo. Mi aspettavo una quota alta ma non così tanto, anche influenzata dalle ultime prestazioni poco positive con 1 ritiro, 1 taglio non superato e un T60, ma prima aveva centrato anche un T11 al Bermuda Championship, contro il field del PGA Tour.

⛳️GOLF PGA TOUR: SAUDI INTERNATIONAL 2021

📌FAVORITI

Dustin Johnson @6.00

📌VALUEBET

Viktor Hovland @17.00

📌LONGSHOT

Kiradech Aphibarnrat @301.00

