Pronostici Golf WGC e PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul WGC-Workday Championship al The Concession e sul Puerto Rico Open 2021

Dopo aver fallito la 3° cassa di fila col PGA Tour, e co Finau preso @26 che ha perso il playoff finale con Homa, questa settimana torna il doppio appuntamento con i pronostici sul Golf col WGC-Workday Championship 2021 e col Puerto Rico Open 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici World Golf Championship: WGC-Workday Championship 2021

Il primo evento WGC 2021 non sarà il WGC Mexico Championships che è stato sostituito dal WGC-Workday Championship 2021 dal The Concession in Florida. Field da soli 72 giocatori di primo livello ovviamente, come ogni torneo del World Golf Championship. Il favorito è Dustin Johnson, numero uno al mondo che torna in gioco. Il suo primo rivale, secondo le lavagne dei bookmakers sarà Jon Rahm. Di certo non ci sarà Tiger Wood che inoltre ha avuto un brutto incidente in macchina e nelle ultime ore è stato operato, ed è fuori pericolo.

Il tracciato è un par-72 da 7,474 yards con greens in Bermuda TifEagle. Su questo tracciato servono ottime statistiche di Approach come principale, ma anche di Around the Green, Off-the-Tee, Tee-to-Green, Putting, Fairways hit e Driving accuracy.

Vincitori ultime edizioni. WGC Mexico Championship: 2020: Patrick Reed, 50/1; 2019: Dustin Johnson, 11/1; 2018: Phil Mickelson, 25/1; 2017: Dustin Johnson, 7/1; WGC Cadillac Championship (Doral): 2016: Adam Scott, 12/1; 2015: Dustin Johnson, 22/1; 2014: Patrick Reed, 80/1; 2013: Tiger Woods, 12/1; 2012: Justin Rose, 66/1; 2011: Nick Watney, 20/1; 2010: Ernie Els, 40/1.

Ho scelto 10 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (4) e longshot a quota alta (3). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito vado su Bryson DeChambeau @19.00 che ha comunque un ottima quota. DeChambeau conosce questo tracciato dove nel 2015 vinse il titoli NCAA Division I. DeChambeau è tra i migliori del tour nelle statistiche di Off-the-Tee, SG: Tee-to-Green e par-3 scoring, tutte utili al Concession.

Come quota di valore torniamo su Tony Finau @21.00 che arriva dai playoff persi la settimana scorsa, ma Finau è uno dei giocatori più caldi del momento e questa benedetta vittoria dovrà pure arrivare dopo un 4° e tre 2° posti negli ultimi 4 eventi giocati! Il tracciato dovrebbe adattarsi alle caratteristiche di Tony attualmente il 5° migliore del Tour in Tee-to-Green ed adjusted scoring.

La quota alta la gioco su Cameron Smith @46.00 che nel 2020 è esploso incassando anche il 2° posto al The Masters, e ha iniziato bene anche mil 2021 con un buon 4° posto al Riviera la settimana scorsa dove è stato tra i migliori del Field in Approach e Tee to Green. Smith non è certamente un giocatore di punta ma in tornei importanti e di questo calibro riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più. Lo abbiamo visto ad Augusta lo scorso anno, ma anche dal T5 del 2018 sempre al The Masters, oltre al 5° allo US Open del 2015, 5° anche al WGC Match Play del 2018 e 6° lo scorso anno al WGC Mexico Championship. Non siamo in Messico ma Smith potrà fare bene anche al The Concession.

⛳️GOLF WGC: WORKDAY CHAMPISHIP CONCESSION 2021

📌FAVORITI

Bryson DeChambeau @19.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Tony Finau @21.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Cameron Smith @46.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici PGA Tour: Puerto Rico Open 2021

Questa settimana torneo minore del PGA Tour, e un Field abbastanza modesto dove spiccano Ian Poulter, Thomas Pieters, Matt Wallace ed Emiliano Grillo come favoriti. Il WGC si è preso i nomi più importanti, ad iniziare dal campione in carica, Viktor Hovland.

Vincitori ultime elioni. 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Martin Trainer (-15); 2017: D.A. Points (-20); 2016: Tony Finau (-12); 2015: Alex Cejka (-7); 2014: Chesson Hadley (-21); 2013: Scott Brown (-20); 2012: George McNeill (-16); 2011: Michael Bradley (-16); 2010: Derek Lamely (-19).

Il tracciato Grand Reserve Country Club di Rio Grande in Puerto Rico è un par-72 da 7,506 yards con greens in Sea Dwarf Paspalum disegnato da Tom Kite. A livello di statistiche qui è importante fare bene nei 4 par-5 chiave. Qui sono importanti anche i numeri di: Greens in Regulation, Scrambling, Driving Distance, Driving Accuracy e ovviamente Putting.

Ho scelto 7 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (4) e longshot a quota alta (1). Ve ne riporto 3 in free pick.

La quota da favorito (anche se in verità non c'è un favorito assoluto) è quella di Ian Poulter @17.00, giocatore d'esperienza che potrà fare la differenza su questo Field, e che ha già raccolto un T3 qui nel 2016, dopo essere stato al comando per le prime 54 buche. L'inglese non si è riuscito a qualificare per il WGC-Workday nonostante il T16 in Arabia Saudita, e non mancherà la motivazione per rientrare nella top-50 mondiale assicurandosi la partecipazione ai prossimi WGC event.

Quota di assoluto valore su Bronson Burgoon @46.00 che dopo un 2020 da incubo ha iniziato il 2021 con tutt'altro piglio. Nel 2019 ha chiuso al 5° posto al Barracuda Championship, un evento molto simile a quello di Puerto Rico dove Burgoon potrà mettere in mostra anche i suoi buoni rendimenti in Greens in Regulation, Tee to Green e Putting.

Chiudiamo con la quota altissima su Rafael Campos @176.00 che ha saltato forzatamente per infortunio la scorsa edizione di questo torneo di casa dove ha fatto una doppia top-10 tra 2016 e 2017, e non dimentichiamo anche il T7 della scorsa settimana al LECOM Suncoast Classic dove ha dimostrato di esseri scaldato molto bene. In un field più scarso del solito anche Campos ha grandi chance e a questa quota enorme io un caffè me lo gioco.

⛳️GOLF PGA TOUR: PUERTO RICO OPEN 2021

📌FAVORITI

Ian Poulter @17.00

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Bronson Burgoon @46.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Rafael Campos @176.00