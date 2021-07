Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Rocket Mortgage Classic 2021 e sul Irish Open 2021

Arriviamo da due casse consecutive al PGA, prima al major dello US Open con Rahm, e poi col colpo @46 di quota con Harris English la settimana scorsa al Travelers. Siamo anche in una scia di 6 testa a testa consecutivi vinti. Cerchiamo di mantenere questi ottimi rendimenti anche nella settimana di Pronostici sul Golf che ha in programma il Rocket Mortgage Classic e l'Irish Open.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Rocket Mortgage Classic 2021

Terza edizione del Rocket Mortgage Classic dopo che le prime 2 sono state vinte da Nate Lashley (quella d'esordio) e da Bryson DeChambeau quella del 2020, giocatori presenti entrambi questa settimana a Detroit, solo che Lashley è quotato @161 mentre DeChambeau è il favorito dalle quote @8.50 per difendere il titolo. Questa settimana spiccano nel Field i big: Patrick Reed, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, Phil Mickelson e Bubba Watson.

Il tracciato storico (datato 1899) è quello del Detroit Golf Club, disegnato da Donald Ross, diviso in 2, ed è un Par 72 da 7,370 yards con greens che sono un mix Poa Annua/Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off The Tee, Approach, Par 5 e Birdie or Better.

Ho scelto 8 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (5) e longshot a quota alta (1) più 4 giocate special. Ve ne riporto 2 in free pick.

Come favorito faccio una giocata "paracadute" su Bryson DeChambeau @8.75, il campione in carica che potrà bissare il titolo a Detroit dove si presenta come 4° migliore del Field se andiamo a fare la media delle statistiche più importanti.

Jason Kokrak @29.00 si adatta benissimo a questo tracciato con le sue caratteristiche per provare a portare a casa il 3° titolo in carriera. Kokrak è addirittura il migliore dell'intero Field nella media delle statistiche e a quasi 30 volte la posta ha molto valore provarlo.

Quota alta su Doc Redman @71.00, un altro che qui ha tutte le carte in regola per fare bene in un tracciato in cui ha chiuso come runner up nella prima edizione del 2019 e ha fatto bene anche lo scorso anno con un onorevole T21. Nemmeno un mese fa ha sfiorato il successo con un altro 2° posto al Congaree ed è giunto il momento della vittoria per Doc che a questa quota provo volentieri.

⛳️GOLF PGA TOUR: ROCKET MORTAGE CLASSIC 2021

📌FAVORITI

Bryson DeChambeau @8.75

📌VALUEBET

Jason Kokrak @29.00

📌LONGSHOT

Doc Redman @71.00

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: Irish Open 2021

Questa settimana il Field del PGA Tour a Detroit è un pò più scarico del solito anche perché molti big hanno deciso di giocare lo storico Irish Open dell'European Tour, ad iniziare dal grande favorito, Rory McIlroy ma sono presenti altri giocatori interessanti come Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Martin Kaymer, Christiaan Bezuidenhout e Robert MacIntyre.

C'è anche il campione in carica, John Catlin che di recente ha vinto anche in Austria, mandandoci in cassa, e che abbiamo provato anche la settimana scorsa in Germania, senza successo, in un torneo vinto un big che spesso finisce nelle nostre selezioni, ma non questa volta. Parliamo di Viktor Hovland che non sarà impegnato questa settimana, nonostante come detto il torneo irlandese sia un grande classico e in passato è stato vinto da giocatori di altissimo livello tra cui lo stesso McIlroy, ma 2 volte anche da Rahm.

Vincitori ultime edizioni: 2020: John Catlin, 40/1; 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

Il tracciato è quello del Mount Juliet, un par-72 da 7.250 yards disegnato da Jack Nicklaus con greens in Bentgrass. La statistica più importante è senza dubbio quella di Green in Regulation, seguita da Putting e Scrambling.

Ho scelto 6 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (3) e longshot a quota alta (2). Ve ne riporto 2 in free pick.

Chiaramente McIlory è il grande favorito ed è nettamente il migliore del Field, ma non sempre il suo putting è al meglio e sotto la gestione di Pete Cowen, inoltre la quota del nordirlandese è davvero troppo bassa. Scarto anche Lowry, un altro che ha vinto l'Open d'Irlanda in passato e che ha giocato molto bene al PGA Championship e al Memorial, ma la settimana scorsa ha giocato molto male. Alla fine tra i favoriti ho deciso di andare con Tommy Fleetwood @19.00 che è un altro giocatore di altissimo livello, offerto all'ottima quota a quasi 20 volte la posta che mi invoglia ancora di più (è stato lungo però il ballottaggio proprio con Lowry).

Vi propongo un altro britannico, Sam Horsfield @23.00, giocatore ancora giovane ma in grande crescita e già affermato a livello European Tour dove conta già 2 vittorie in carriera. La settimana scorsa ha chiuso 5° in Germania e l'ho visto molto bene. Aggiungiamo che ha pure diverse statistiche ottimali per fare bene qui a Mount Juliet.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: IRISH OPEN 2021

📌FAVORITI

Tommy Fleetwood @19.00

📌VALUEBET

Sam Horsfield @23.00

📌LONGSHOT

