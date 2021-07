Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul John Deere Classic 2021 e sullo Scottish Open 2021

Questa settimana l'European Tour ruba la scena al PGA Tour con lo storico Open di Scozia che ha un Field decisamente migliore rispetto al John Deere Classic che si gioca negli States. Andiamo a vedere i migliori pronostici sul Golf dopo aver sfiorato per un soffio la 3° cassa consecutiva su un vincente.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: John Deere Classic 2021

Dopo US Open e Travelers abbiamo sfiorato un altra vittoria al PGA anche al Rocket Mortage dove avevamo Joaquin Niemann tra le nostre selezioni @25 di quota, ma il cileno ha perso ai playoff a 3 arrendendosi a Cameron Davis che è uno dei protagonisti anche questa settimana al John Deere Classic assieme a Daniel Berger, Brian Harman, Sunjae Im e Russell Henley per citare i favoriti in cima alle lavagna. Più indietro anche il campione in carica, Dylan Frittelli, che cercherà di difendere il titolo vinto nel 2019 (lo scorso anno non si è giocato per via della pandemia).

Vincitori ultime edizioni. 2019: Dylan Frittelli (-21); 2018: Michael Kim (-27); 2017: Bryson DeChambeau (-18); 2016: Ryan Moore (-22); 2015: Jordan Spieth (-20); 2014: Brian Harman (-22); 2013: Jordan Spieth (-19); 2012: Zach Johnson (-20); 2011: Steve Stricker (-22); 2010: Steve Sticker (-26).

Il tracciato è quello del TPC Deere Run, un par-71 da 7,268 yards con greens in Bentgrass. Qui sono fondamentali le statistiche di: Approach, Birdie or Better, Par 4, Proximity, Putting (Bentgrass).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (2) e longshot a quota alta (4) più 2 giocate special. Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito vado con Daniel Berger @12.00 che qualitativamente è forse il migliore del Field questa settimana, e potrà approfittarne per mettere in bacheca un altro torneo. Berger è il 3° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti per primeggiare al John Deere, quindi ha tutte le carte in regola per fare bene.

Il primo nella media statistiche è Patton Kizzire @46.00 che quindi si presenta con una quota di assoluto valore da provare a quasi 50 volte la posta e con un Field che come detto è abbastanza leggero questa settimana. Ha chiuso con una doppia top-30 nei 2 precedenti su questo tracciato dove già in passato si è ripreso dopo qualche prova deludente.

Jhonattan Vegas @51.00 da il suo meglio su greens in Bentgrass e in tracciati di questo tipo e non a caso in passato, nel 2014, ha fatto anche un 3° posto a questo torneo. Si presenta caldo nelle statistiche di Tee to Green e Putting. Nel 2021 è in ripresa anche nel ranking mondiale grazie a risultati come il 2° posto al Puerto Rico Open e il 9° al Byron Nelson. E' tornato a giocare un major che non lo vedeva protagonista dal 2018, e non è stato neanche male col 57° posto allo US Open dove ha lavorato molto bene nelle statistiche di approach, tutti numeri positivi per questa settimana. Diamogli fiducia.

⛳️GOLF PGA TOUR: JOHN DEERE CLASSIC 2021

📌FAVORITI

Daniel Berger @12.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Patton Kizzire @46.00

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Jhonattan Vegas @51.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Scottish Open 2021

L'Open di Scozia attira big da tutto il mondo al Renaissance Club, un par-71 da 7,293 yards. Qui sono importanti buone statistiche di: Green in Regulation, Tee to Green e Proximity.

Il field ruba la scena al PGA col numero uno al mondo, Jon Rahm, ma anche Xander Schauffele, Collin Morikawa, Rory McIlroy, Justin Thomas, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler e Will Zalatoris.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Ho scelto 7 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (4) e longshot a quota alta (2) più 4 giocate special. Ve ne riporto 3 in free pick.

Il mio favorito è Tyrrell Hatton @19.00 che tra i big da top-10 mondiale presenti in Scozia, è quello che preferisco. Rory McIlroy e Justin Thomas sono due pezzi da 90 ma non mi stanno convincendo ultimamente, per diversi motivi, Jon Rahm torna in gioco da grande favorito e da vincitore di un major, ma è al debutto a Renaissance così come altri due potenziali contender come Xander Schauffele e Collin Morikawa che non si sono mai confrontati a queste latitudini. Per questo preferisco Hatton, giocatore inglese che vanta 6 titoli all'European Tour e che si è sbloccato anche a livello PGA con la vittoria del Arnold Palmer. 2 delle vittorie nel vecchio continente sono arrivate al Alfred Dunhill Links Championship, ovviamente molto simile per zona geografica al Renaissance dove ha debuttato con un positivo T14 nel 2019.

Quota di valore sul nostro Guido Migliozzi @56.00 che abbiamo già visto potersela giocare a grandi livelli (Torrey Pines) e che cerca la consacrazione in un torneo storico e in un Field che conta numeri 1 al mondo attuali o ex. Torna a livello European Tour dove può fare bene dopo un altro risultato di rilievo, il T13 al Travelers Championship. A soli 24 anni l'italiano vanta già 2 titoli European Tour e si presenta in una forma psico-fisica davvero di altissimo livello, oltre ai rendimenti statistici in Tee to Green che come abbiamo visto qui non guastano. Migliozzi mi piace molto questa settimana, tanto che ve lo consiglio vincente ad una quota che vale il colpaccio, ma anche in Testa a Testa meglio piazzato rispetto a Sam Burns che è un buon giocatore, ma non di primo livello, e in questo momento Migliozzi sembra un passo avanti a giocatori di questo tipo.

⛳️GOLF EUROOPEAN TOUR: SCOTTISH OPEN 2021

📌FAVORITI

Tyrrell Hatton @19.00

📌VALUEBET

Guido Migliozzi @56.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Guido Migliozzi-Sam Burn: MIGLIOZZI @1.90

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎