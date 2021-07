Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul 3M Open 2021 e sullo Cazoo Open 2021

Dopo i fasti del major del The Open Championship (cassa in quota @31 con Morikawa che ha vinto al suo debutto al British Open), scendiamo di livello questa settimana col PGA Tour che ha in programma il 3M Open e l'European Tour col Cazoo Open. Ecco i nostri migliori pronostici sul golf.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: 3M Open 2021

Collin Morikawa ha vinto il The Open Championship confermandosi come uno dei migliori giocatori al mondo, e noi siamo andati in cassa ancora una volta (la 3° negli ultimi 4 tornei), senza considerare l'ottimo rendimento sui Testa a Testa e sui Piazzamenti (sui major almeno SNAI ci da questa possibilità) visto che avevamo anche Spieth e Oostuihzen in top-10, praticamente avevamo tutti i primi 3 (i primi 4 se consideriamo anche Jon Rahm che era tra le nostre selezioni sul vincente).

Questa settimana si gioca il 3M Open dal TPC Twin Cities di Blaine, Minnesota, ultimo evento prima delle Olimpiadi, che ovviamente abbassa il livello del field rispetto allo scorso British Open, anche se non mancano i big come Dustin Johnson headlines with Tony Finau, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen, Patrick Reed e Bubba Watson.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Michael Thompson (-19); 2019: Matthew Wolff (-21).

Il tracciato è un par-72 da 7,114 yard con greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off The Tee, Approach, Birdie or Better, Par-4 Scoring.

Ho scelto 11 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (3) e longshot a quota alta (6) più 3 giocate special. Ve ne riporto 3 in free pick.

Inizio da favorito Tony Finau @17.00 che arriva dal T15 al The Open dove è stato il 3° migliore del Field in GIR. Finau ha giocato due volte questo torneo portando a casa un T23 e un T3. Finau ha un ottimo rendimento sui greens in bentgrass e mi auguro di vederlo nella sua forma migliore visto che se non fosse stato un pò altalenante poteva anche giocarsi la vittoria la settimana scorsa.

Come quota di valore torno sul buon vecchio Sergio Garcia @36.00 che ho visto bene la settimana scorsa col T19 al The Open. Lo spagnolo è il 10° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti per fare bene a questo torneo (Off The Tee, Approach, Birdie or Better, Par-4 Scoring, GIR).

La quota alta la gioco su Jhonattan Vegas @61.00 che è il primo in assoluto nelle medie statistiche. Il colombiano ha giocato l'ultimo torneo al John Deere Classic dove ha chiuso 11° e subito prima aveva chiuso 2° al Palmetto (in mezzo un taglio agevolmente superato allo US Open). Vegas ha già vinto a livello PGA Tour (3 volte) e in tornei con un field un pò più morbido del solito potrà giocarsela. La quota vale un caffè visto che il tracciato sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche.

⛳️GOLF: 3M OPEN 2021

📌FAVORITI

Tony Finau @17.00

📌VALUEBET

Sergio Garcia @36.00

📌LONGSHOT

Jhonattan Vegas @61.00

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: Cazoo Open 2021

L'European Tour ha in programma il Cazoo Open dal Celtic Manor (il vecchio Wales Open) dove abbiamo un Field in cui spiccano Sam Horsfield, Justin Harding, Aaron Rai, Laurie Canter, Jordan Smith and Adrian Oteagui tra i favoriti, ancor di più dopo il forfait di Robert MacIntyre che è andato a giocare il 3M Open.

Vincitori ultime edizioni. 2020 (Wales Open): Romain Langasque, 66/1; 2020 (Celtic Classic): Sam Horsfield, 28/1; 2014: Joost Luiten, 14/1; 2013: Gregory Bourdy, 40/1; 2012: Thongchai Jaidee, 125/1; 2011: Alexander Noren, 66/1; 2010: Graeme McDowell, 22/1.

Il tracciato del The Twenty-Ten è un par-71 da 7,393 yards. Qui sono importanti le statistiche di GIR, Scrambling e Putting, seguite da Approach e Tee to Green.

Ho scelto 3 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2). Ve ne riporto 1 in free pick.

Mi piace molto la quota di Richie Ramsay @36.00 che prima del The Open aveva brillato col 4° posto al Irish Open e il 15° nel suo torneo di casa allo Scottish Open, tornei di alto livello in cui ha tenuto ottime statistiche in tee-to-green, Putting e Approach. Qui a Twenty Ten ha esperienza visto che ha giocato 7 volte, con alti e bassi visti i 3 tagli non superati, ma anche il 10° posto del 2009.

⛳️GOLF PGA TOUR: CAZOO OPEN 2021

📌FAVORITI

📌VALUEBET

Richie Ramsay @36.00

