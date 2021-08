Pronostici Golf WGC, PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici su WGC St.Jude Invitational, Barracuda Championship e Hero Open 2021

Complimenti a Xander Schauffele che ha vinto la medaglia d'oro per gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici e dopo Tokyo si torna con un triplo torneo. L'evento principale è quello del World Golf Championship col Fedex St.Jude Invitational mentre per il PGA Tour c'è il Barracuda Championship e per l'European Tour abbiamo l'Hero Open.

Analisi e Pronostici World Golf Championship: WGC Fedex St.Jude Invitational

Si torna subito alla grande dalle Olimpiadi (questa settimana inizia il torneo femminile di cui abbiamo già parlato, puntando su Nelly Korda @11.00) con un torneo del World Golf Championship, il WGC Fedex St.Jude Invitational che ha un Field ristretto da 66 giocatori, i migliori 50 al mondo più una serie di qualificati. Torna subito in gioco Xander Schauffele che è anche favorito appena dietro a Brooks Koepka e Collin Morikawa, ma va citato anche il detentore del titolo, Justin Thomas, un Jordan Spieth tornato in grande forma e due ex numero 1 al mondo: Dustin Johnson e Rory McIlroy. Assente invece Jon Rahm.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Justin Thomas, 12/1; 2019: Brooks Koepka, 11/1; 2018 (FedEx St Jude Classic): Dustin Johnson, 7/1; 2017: Daniel Berger 28/1; 2016: Daniel Berger 33/1; 2015: Fabian Gomez 400/1; 2014: Ben Crane 175/1; 2013: Harris English 66/1; 2012: Dustin Johnson 20/1; 2011: Harrison Frazar 275/1; 2010: Lee Westwood 12/1.

Il tracciato è quello del TPC Southwind, Germantown, Memphis, Tennessee, un par-70 da 7,233 yards con greens in Champion Bermudagrass. Qui sono determinanti le statistiche di: Approach, Ball Striking, Greens In Regulation, Par-4 Scoring e Bogey Avoidance.

Ho scelto 10 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (3) e longshot a quota alta (3) più 3 giocate special. Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito vi segnalo Collin Morikawa @16.00 che arriva dalla bella prova alle Olimpiadi ed è uno dei giocatori in rampa di lancio dopo la vittoria al major più recente. Morikawa sta giocando il suo miglior golf con 3 top-5 di fila e 5 top-10 negli ultimi 6 eventi giocati. Morikawa è uno dei migliori del Tour in GIR e Tee to Green e lo scorso anno ha chiuso con un buon 20° posto, in crescita con due turni da 67 e 66 colpi dopo un avvio a rilento. Se andiamo a fare la media delle statistiche più importanti che vi ho citato prima, il migliore di tutto il Field risulta essere proprio Morikawa.

Quota di assoluto valore su Daniel Berger @26.00 che ha vinto questo torneo 2 volte di fila (2016 e 2017) e ama questo tracciato dove ha chiuso al 2° posto anche lo scorso anno. Berger ha giocato bene anche al recente Open Championship dove ha chiuso 8°, e al US Open dove è arrivato 7°. Negli eventi importanti Berger da sempre il meglio e un torneo WGC è un evento importante. Berger si presenta con ottime statistiche in GIR e in generale è il 3° migliore del Field nelle principali statistiche per fare bene al TPC Southwind.

La quota alta la gioco su Brian Harman @61.00 che a Memphis potrebbe essere la sorpresa. A marzo ha già sfiorato la vittoria ad un torneo importante come il The Players Championship dove ha chiuso al 3° posto. Anche al The Open è apparso in forma e competitivo e si presenta con alcune delle migliori statistiche del Tour, in particolare in Tee to Green, ma eccelle anche in Scrambling e Around the Green. Ha giocato 4 volte al TPC Southwind incassando un 6° posto nel 2014.

⛳️GOLF WGC: ST.JUDE INVITATIONAL 2021

📌FAVORITI

Collin Morikawa @16.00

📌VALUEBET

Daniel Berger @26.00 (Goldbet)

📌LONGSHOT

Brian Harman @61.00

Analisi e Pronostici PGA Tour: Barracuda Championship 2021

In campo anche il PGA Tour col Barracuda Championship dove abbiamo un Field abbastanza soft visto il WGC e post-olimpiadi. Il favorito è Maverick McNealy davanti ad Emiliano Grillo, Mito Pereira e Branden Grace ma attenzione anche all'esperienza di Gary Woodland ea Troy Merritt che vuole sbloccarsi con una vittoria che potrebbe essere alla sua portata.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Richy Werenski (39); 2019: Collin Morikawa (47); 2018: Andrew Putnam (47); 2017: Chris Stroud (44); 2016: Greg Chalmers (43); 2015: J.J. Henry (47); 2014: Geoff Ogilvy (49); 2013: Gary Woodland (44); 2012: J.J. Henry (43); 2011: Scott Piercy (-15); 2010: Matt Bettencourt (-11).

Il tracciato è quello del Old Greenwood Golf Course, un lungo par-72 da 7,518 yards nelle altitudini non semplici della Sierra Nevada che rendono questo torneo abbastanza difficile. I greens sono un mix di Bentgrass e Poa Annua. Il design è tipico di Jack Nicklaus. Qui è necessario avere ottime statistiche di Tee to Green su tutte.

Ho scelto 4 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (1) e longshot a quota alta (1) più 1 giocata special. Ve ne riporto 1 in free pick.

Gioco su Mito Pereira @19.00 che avevo proposto come possibile crack anche per l'oro olimpico e a Tokyo ha giocato molto bene e ha sfiorato la medaglia. Il Barracuda sembra il torneo perfetto per i talenti in crescita, come nel 2019 quando arrivò la vittoria di un certo Morikawa che da li in avanti sarebbe diventato un protagonista di primo piano al PGA Tour, come potrebbe accadere anche per Mito che a quasi @20 volte la posta lo provo volentieri tra i favoriti. Il cileno sa come approcciarsi a tracciati del genere.

⛳️GOLF PGA TOUR: BARRACUDA CHAMPIONSHIP 2021

📌FAVORITI

Mito Pereira @19.00

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

📌SPECIAL

Analisi e Pronostici European Tour: Hero Open 2021

Il torneo meno affascinante della settimana è sicuramente l'Hero Open 2021 e lo vediamo anche dal Field che ha in Andy Sullivan il favorito davanti a Marcus Armitagem Adrian Otaeugi, Ryan Fox, Jordan Smith e Masashiro Kawamura.

Il tracciato è quello del Torrance Course a Fairmont St Andrews in Scozia, un par-72 da 7,230 yards con greens che sono un mix di Fescue/Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Ho scelto 4 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (1) e longshot a quota alta (1). Ve ne riporto 1 in free pick.

Questa volta vi segnalo uno sfavorito a quota alta, Nicolai Hojgaard @81.00, da non confondere col fratello Rasmus. Lo scorso anno ha sfiorato la vittoria al KLM Open dove ha chiuso 2° alle spalle di Sergio Garcia e Matt Wallace che si giocarono la vittoria. Nell'ultimo anno lo abbiamo visto bene anche col T4 al Canary Islands Championship, T14 a Celtic Manor e T7 al Austrian Open dove ha tenuto ottime statistiche di Approach e Tee to Green. Ultimamente non ha giocato benissimo e spesso non ha superato il taglio, per questo la quota è molto alta, ma in Scozia mi aspetto un riscatto su un tracciato che ben si addice alle sue caratteristiche.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: HERO OPEN 2021

📌FAVORITI

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

Nicolai Hojgaard @81.00