Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sullo Shiners Children's Open 2021 e Open di Spagna 2021

Dopo lo spettacolo della tradizione di St,Andrews, l'European Tour torna con l'Open di Spagna ma si gioca anche il PGA Tour a Las Vegas con lo Shiners Children's Open. Vediamo i nostri pronostici sul Golf dal 7 al 10 ottobre.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Shiners Children's Open 2021

La settimana scorsa ha vinto Sam Burns in Mississippi e questa settimana il PGA Tour si sposta a Las Vegas, Nevada per lo Shriners Children’s Open. Il Field rimane di buon livello nonostante forse sia un pò inferiore rispetto agli ultimi anni ma sono comunque presenti giocatori importanti come lo stesso Burns ma anche Brooks Koepka, Abraham Ancer, Paul Casey, Harris English, Rickie Fowler, Viktor Hovland, Sungjae Im, Marc Leishman, Hideki Matsuyama, Kevin Na, Joaquin Niemann, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, Patrick Reed, Scottie Scheffler, Adam Scott, Webb Simpson, Matthew Wolff e Will Zalatoris.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Martin Laird (-23), 2019: Kevin Na (-23); 2019: Bryson DeChambeau (-21); 2017: Patrick Cantlay (-9); 2016: Rod Pampling (-20); 2015: Smylie Kaufman (-16); 2014: Ben Martin (-20); 2013: Webb Simpson (-24); 2012: Ryan Moore (-24); 2011: Kevin Na (-23); 2010: Jonathan Byrd (-24).

Il tracciato è quello del TPC Summerlin, un pat-71 da 7,255 yard con Greens in Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Driving Accuracy, Fairways Gained, Par-4 e Putting.

Ho scelto 11 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (5) e longshot a quota alta (4) più 4 giocate speciali. Ve ne riporto 3 in free pick.

Abbiamo fatto molte selezioni questa settimana visto che lavoriamo su tutte quote molto alte se pensiamo che come favorito abbiamo Abraham Ancer @23.00 di quota. Il messicano torna bello riposato dopo aver chiuso gli scorsi playoff con un doppio T9. Dal 2018 ha portato a casa un paio di 4° posti qui al TPC Summerlin tenendo un ottima media di 66.9 colpi in 10 round. Aggiungo che se facciamo la media delle statistiche più importanti per fare bene qui, il migliore in assoluto è proprio Ancer che prendiamo tra i favoriti ma con una quota davvero generosa da provare.

Quota di valore su Hideki Matsuyama @26.00 che nell'ultima uscita ha giocato molto bene con un T6 al Fortinet Championship chiuso in crescita e si presenta con ottimi numeri in Off the Tee, Approach e Tee to Green. Il giapponese ha un buon put su greens in Bentgrass e questo è il suo periodo dell'anno se pensiamo che 1 vittoria e ben 11 top-10 le ha incassate nei mesi di ottobre e novembre da quando è entrato nel Tour, nel 2013. In passato ha offerto buone prove a questo torneo con un T10 nel 2014 e un T16 nel 2019.

Come quota alta riprovo Mito Pereira @67.00 che ormai fa capolino spesso nelle mie selezioni. Il torneo si gioca su un altitudine abbastanza importante che non dovrebbe creare problemi al cileno che da questa estate ha iniziato a crescere a vista d'occhio anche con un T5 al Barbasol Championship, un T6 al 3M Open e un 3° posto dopo 72 buche alle Olimpiadi di Tokyo, oltre al recente 3° posto al Fortinet Championship e al 31° posto la settimana scorsa a Jackson, confermando un ottima costanza. E' arrivato il momento della vittoria per Mito che si presenta con qualche dubbio sui greens in Bermudagrass, ma ben ricompensati da Tee to Green, Greens in Regulation, Approach e Scoring Average.

⛳️GOLF PGA TOUR: SHINERS OPEN 2021

📌FAVORITI

Abraham Ancer @23.00

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Hideki Matsuyama @26.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Mito Pereira @67.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Open di Spagna 2021

Dopo una lunga assenza dalle cronache principali, Danny Willett torna e mette in bacheca un altro importante torneo ai Dunhill Link la settimana scorsa, dove si giocava @100 di quota, ma Willett è così, sparisce, e torna per vincere major o eventi storici, alla faccia nostra che abbiamo pizzicato i due secondi classificati Hutton e soprattutto Lagergreen che avevamo giocato @91 di quota, e poi Lowry e Fleetwood per citare altre selezioni che hanno chiuso in top-10 la settimana scorsa, ma senza portarci in cassa (fortuna che ci siamo rifatti col testa a testa di Kaymer su Center).

Questa settimana si gioca un evento un pò meno blasonato rispetto a quello scozzese, l'Open di Spagna, anche se la terra iberica negli ultimi anni ha regalato grandi giocatori e anche l'attuale numero 1 al mondo, Jon Rham, che è presente e super favorito con una micro quota @3.25 per difendere il titolo vinto lo scorso anno e anche l'anno prima, per quello che diventerebbe un tris nel suo torneo di casa. Il principale avversario è Bernd Wiseberger che è staccassimo @21 di quota e poi arriva il nostro Guido Migliozzi @34.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Jon Rahm, 10/3;2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Il tracciato è quello del Club de Campo Villa de Madrid, un par-71 da 7,112 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Ho scelto 5 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (1) e longshot a quota alta (2) più 2 giocate special. Ve ne riporto 1 in free pick.

Vi segnalo il TaT 72 Buche Nicolai Hojgaard su Justin Harding @1.90 che trovate su SNAI. Hojgaard potrebbe anche vincerlo questo torneo, @51 è invitante, ma ho preferito prenderlo nel testa a testa con Harding. Preferisco il giovane danese che ultimamente si è distinto ad ottimi livelli fino a vincere in Italia poco tempo fa. La settimana scorsa ha debuttato molto bene a Dunhill Links con un T14. Non aveva debuttato bene 2 anni fa a questo torneo spagnolo che giocò appena 18enne, ma questa volta si presenta con più esperienza e buoni numeri statistici in Tee to Green ed Off the Tee. Il sudafricano è inferiore nelle statistiche principali e non è in un grande momento di forma (T54 la settimana scorsa, taglio non superato a Wentworth così come a Roma nel torneo vinto da Hojgaard).

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: OPEN DI SPAGNA 2021

📌FAVORITI

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

TaT 72 Buche: Justin Harding v Nicolai Hojgaard: HOJGAARD @1.90

💎***PICK PREMIUM***💎