Pronostici Golf Zurich Classic 2022, il PGA Tour torna in campo a New Orleans, ma dopo la lunga sosta torna anche l’European Tour (DP World Tour) col l’ISPS Championship in Spain 2022.

Pronostici Golf Zurich Classic 2022: torneo a coppie dalla Louisiana

Questa settimana il PGA Tour ha in programma un evento un pò diverso dal solito, lo Zurich Classic 2022 che è un torneo a coppie.

Field comunque interessante con 5 giocatori della top-10 nel ranking mondiale. Collin Morikawa-Viktor Hovland che sono la coppia da battere davanti a Patrick Cantlay-Xander Schauffele, ma attenzione anche ai campioni in carica, Cameron Smith-Marc Leishman e al numero 1 al mondo, fresco vincitore del Masters di Augusta, Scottie Scheffler, che farà coppia con Ryan Palmer che ha vinto nel 2019.

Si gioca sul tracciato del TPC Louisiana a New Orleans, disegnato da Pete Dye. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee-to-green.

Pronostici Golf Zurich Classic 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 5 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come coppia favorita vi segnalo Sam Burns/Billy Horschel @13.00 che rappresentano un buon mix tra giovani e giocatori esperti (e qui l’esperienza serve). Già lo scorso anno si sono messi in mostra qui, mettendo in evidenza un ottima chimica che li ha fatti chiudere al 4° posto, due colpi dietro ai due vincitori. Burns ha vinto 3 titoli PGA da allora, compreso quello a Valspar in difesa del toto un mesetto fa. Si presenta abbastanza bene anche Horschel che in stagione ha già fatto 2° a Bay Hill, 6° a Phoenix e T21 anche la scorsa settimana al RBC Heritage dove è crollato solo alla domenica per le pessime condizioni meteo che lo hanno messo in difficoltà.

Come quota di valore vi segnalo Joaquin Niemann/Mito Pereira @26.00, la coppia dei giovani cileni che sta impressionando. Entrambi sono eccezionali ball-striking e insieme combinano una serie di statistiche ottimali per potersi giocare questo evento.

European Tour ISPS Championship 2022

Torna anche il DP World Tour con ISPS Championship in Spain 2022 che come dice il nome si giocherà in Spagna quest’anno.

Il Field ha in Bernd Wiesberger e Rasmus Hojgaard i favoriti, ma attenzione anche ai padroni di casa Adri Arnaus e Pablo Larrazabal, seguiti da Nicolai Hojgaard e Ryan Fox.

Pronostici DP World Tour

Per questo torneo ho scelto 5 possibili vincitori. Il nostro favorito è Rasmus Hojgaard @20.00 che ha da poco compiuto 21 anni ma ha già vinto 3 titoli al European Tour e di recente ha fatto bene anche al PGA con un T6 al Corales e un T18 al Texas Open. 6° qui al Lumine Lakes Open del 2019 e 5° l’anno dopo al Q-School Final con un paio di giri da 66 colpi sul Lakes Course sono un ottimo biglietto da visita per provarlo @20 volte la posta su SNAI.

Se cercate una quota alta, ma davvero alta, vi segnalo in tripla cifra il buon Sami Valimaki @111.00 che se ci seguite da tempo sapete che non è la prima volta che selezioniamo, anche se negli ultimi mesi è un pò uscito dai radar. Valimaki sta tornando però ai suoi livelli che sono certamente più alti del T40 al Qatar Masters e il T16 allo Steyn City Championship che sono comunque passi in avanti. Ha giocato su questo tracciato al Q-School del 2019 dove ha chiuso 8° con un -15 sul par, grazie ad un ultimo turno eccezionale chiuso con 65 colpi (7 birdies, un solo boogey), confermandosi anche in quel caso a proprio agio sui tracciati disegnati da Greg Norman dove ha sempre dato il suo meglio, e speriamo possa replicare anche questa settimana. A questa quota un caffe va provato.

