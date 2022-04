Pronostici Golf PGA Tour Mexico Open ed European Tour (DP World TOUR) che rimane nella penisola iberica col Catalunya Championship 2022.

Pronostici Golf PGA Tour Mexico Open 2022: tracciato e stastitiche

Dopo il torneo a coppie, lo Zurich Classic a New Orleans vinto da Patrick Cantlay e Xander Schauffele, si torna alla normalità col PGA Tour che ha in programma il Mexico Open 2022 da Vidanta che non ha il migliore dei Field, ma sono in gioco Jon Rahm, Tony Finau e Gary Woodland tra i favoriti, ma c’è anche il beniamino di casa Abraham Ancer.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Alvaro Ortiz (-23); 2019: Drew Nesbitt (-18); 2018: Austin Smotherman (-18); 2016: Sebastian Vasquez (-16); 2015: Justin Hueber (-23); 2014: Oscar David Alvarez (-17); 2013: Ted Purdy (-7); 2012: Lee Williams (-14); 2011: Erik Compton (-17); 2010: Jamie Lovemark (-12).

Il tracciato del Vidanta Nuevo Vallarta si trova vicino alla città di Puerto Vallarta sulla costa messicana del Pacifico, un par-71 da 7,456 yards disegnato da Greg Norman con greens in Paspalum, un tracciato che ricorda molto quello di Austin in Texas. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving Distance, Ball Striking, Putting (Paspalum) e se facciamo una media abbiamo in Jon Rahm il migliore del Field.

Pronostici Golf PGA Tour Mexico Open 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 5 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Molto interessante la quota di Gary Woodland @22.00 che è tra i miei favoriti ed è anche 2° dietro a Rahm nella media delle statistiche più importanti che vi ho citato prima. Woodland non ha superato il taglio al Masters ma in stagione ha messo insieme una serie di ottimi risultati di recente, tanto da rientrare nella top-40 del ranking mondiale. In carriera ha offerto ottime prove nei tracciati sulla costa del Pacifico e anche nei greens in Paspalum.

Vi segnalo anche Cameron Champ @45.00 che ha una quota di valore per la vittoria, ma è interessante anche un suo piazzamento in Top 20 @2.80. Champ è ristabilito dal problema fisico e lo abbiamo visto col T10 al The Masters dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Total Driving, Total Accuracy, Greens in Regulation e Ball Striking. Alla sua 4° stagione al PGA Champ vanta già 3 titoli e questo tracciato ha tutte le specifiche caratteristiche per mettere in evidenza il gioco di Champ.

Vi lascio con un Testa a Testa che trovate su SNAI: TaT 72 Buche Tony Finau v Abraham Ancer: FINAU @1.90. Giochiamo contro il padrone di casa Ancer che sta faticando in questo 2022 dove ha un T33 come miglior risultato. Il messicano non ha buone caratteristiche per fare bene su questo tracciato visti i suoi numeri di ball striking e anche nelle statistiche di distanza Finau ha un vantaggio importante col suo colpo potente e preciso e i suoi numeri in approccio.

European Tour: Catalunya Championship 2022

L’European Tour (DP World Tour) rimane in Spagna col Catalunya Championship 2022, dopo la vittoria della settimana scorsa del padrone di casa Pablo Larrazabal. Gli spagnoli in corsa in Catalogna sono molti sul tracciato di Barcellona che è un par-72 da 7,333 yard abbastanza classico che ricorda il TPC Sawgrass dall’altra parte dell’oceano. Qui sono importanti le statistiche di Driving Distance e siamo alla prima edizione di questo evento.

Field dove spiccano i favoriti Bernd Wiesberger e Rasmus Hojgaard ma c’è anche il già citato Larrazabal senza dimenticare Jordan Smith e Richard Bland. L’Italia si affida principalmente ad Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Guido Migliozzi e Francisco Laporta che però sono molto indietro in lavagna, tutti e 4 con quote in tripla cifra.

Per questo torneo ho scelto 4 possibili vincitori e un paio di giocate speciali. Vi segnalo Adrian Otaegui @26.00 che vanta 3 titoli European Tour in carriera e ha giocato il PGA Catalunya del 2015 Q-school dove ha chiuso al 5° posto. In questa stagione Otaegui ha già messo in mostra ottime prestazioni come il 3° posto al Ras al Khaimah Championship, il 5° al Qatar Masters ma anche il runner up col 2° posto della settimana scorsa a Tarragona.

