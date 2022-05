Pronostici Golf PGA Tour AT&T Byron Nelson 2022 dopo la grande cassa @36 della settimana scorsa con Max Homa (3° vincitore consecutivo con le scommesse sul golf) ma si gioca anche l’European Tour (DP World Tour) che si sposta dall’Inghilterra al Belgio.

Risultati Golf: due settimane da dio

Due settimane fa doppia cassa con la vittoria di Jon Rahm @5.50 e soprattutto con Adri Arnaus @46.00 e la scorsa settimana siamo tornati a battere cassa anche con Max Homa @36 che ha vinto di nuovo il Wells Fargo Championship e lo avevamo segnalato anche nell’articolo come FREE PICK, anche se per ricevere tutti i contenuti e i pronostici sul Golf vi invitiamo nel nostro canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC.

Pronostici Golf PGA Tour AT&T Byron Nelson 2022: tracciato e statistiche

Questa settimana si gioca l’AT&T Byron Nelson 2022 con un field di ottimo livello che ha nei principali protagonisti: Sam Burns, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas e Will Zalatoris.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Craig Ranch: 2021: K.H. Lee (-25); Hosted at Trinity Forest: 2019: Sung Kang (-23); 2018: Aaron Wise (-23); Hosted at AT&T Four Seasons: 2017: Billy Horschel; 2016: Sergio Garcia; 2015: Steven Bowditch; 2014: Brendon Todd; 2013: Sang-moon Bae; 2012: Jason Dufner; 2011: Keegan Bradley; 2010: Jason Day.

Si torna al TPC Craig Ranch a McKinney, Texas, tracciato par-72 da 7,468 yards con greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Birdie or Better, Par 3 Scoring, Putting (Bentgrass).

Pronostici Golf PGA Tour AT&T Byron Nelson 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi segnalo subito Will Zalatoris @23.00 con una quota di valore per la vittoria dopo aver sfiorato il successo al Farmers Insurance Open dove ha chiuso 2° dietro a Luke List. Ha chiuso al 17° posto lo scorso anno al Byron. Zalatoris di recente ha fatto bene in WGC Dell Technologies Match Play, 6° al The Masters e 4° nell’ultima uscita allo Zurich Classic of New Orleans. Zalatoris è il 3° migliore di tutto il field nella media delle statistiche più importanti per fare bene e provare a vincere qui.

Il migliore in assoluto nelle statistiche è Adam Hadwin @46.00 che vi segnalo come quota alta possibile e su cui è bene investire. Hadwin in carriera ha una serie di grandi numeri e piazzamenti in top-10 in tracciati molto simili a questo. Da marzo ha messo in fila una serie di ottimi risultati: 9° al TPC Sawgrass, 7° a Copperhead e 4° al TPC San Antonio. Con la President’s Cup che si avvicina mi aspetto un Hadwin motivato e non dimentichiamo che ha esperienza al Craig Ranch dove ha giocato anche nel 2012 in un evento del Korn Ferry Tour dove chiuse al 3° posto.

Chiudo con un Testa a Testa e vi propongo TaT 72 Buche Hideki Matsuyama v Joaquin Niemann: NIEMANN @2.00 per un bel raddoppio. Niemann può anche puntare alla vittoria di questo torneo, è il 4° migliore del field nella media delle statistiche più importanti, mentre Matusyama è molto indietro. In particolare Niemann è stato ottimo in Tee-to-Green e birdie-or-better e la superficie in Bentgrass del green è quella in cui da il suo meglio col putting.

European Tour (DP World Tour): Soudal Open 2022

Il DP World Tour sbarca in Belgio col Soudal Open dopo il successo di Olsen in Inghilterra. Field interessante con Bernd Wiesberger, Sam Horsfield, Ryan Fox e anche il beniamino di casa Thomas Pieters. Il migliore tra gli azzurri, almeno stando alle lavagne delle quote, è Edoardo Molinari offerto @41.00 volte la posta, anche se l’ultimo a vincere in Belgio fu proprio un italiano, Guido Migliozzi, che oggi ritroviamo @91 di quota.

Vincitori ultime edizioni. Belgian Knockout: 2019: Guido Migliozzi; 2018: Adrian Otaegui; Telenet Trophy (Challenge Tour): 2010: Lee Slattery, -21.

Il tracciato è quello del The Course at Rinkven, un par-71 corto da 6,924 yards con greens in Bentgrass/Poa Annua. Qui le statistiche più importanti per vincere sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per l’European Tour ho scelto 4 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi segnalo Oliver Bekker @29.00 che ci ha mandato in cassa in testa a testa la settimana scorsa, e questo lo prendiamo come possibile vincitore a quasi 30 volte la posta. In questo stagione lo abbiamo già visto mettersi in mostra con il 9° posto al Ras al Khaimah ma anche al Kenya Open (8°), al Pecanwood di Steyn City (3°), in Tarragona (10°) e in Catalunya (2°). Bekker è bello caldo e provo anche in Belgio.